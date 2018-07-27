對盟友反覆無常，川普寧願相信普亭與金正恩

文：Kent Harrington（美國中央情報局前高級分析員、公共事務主管、負責東亞的國家 情報官兼亞洲情報站站長）

沒有人知道美國總統川普（Donald Trump）和俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）在他們在赫爾辛基的兩小時密會中達成了什麼協定。但已經清楚的是，川普沾沾自喜的在新加坡峰會上與金正恩達成的朝鮮半島「去核化」協定已成空響。北韓政權不但降格了與美國的談判層次，還繼續鞏固其核武器國家的地位。克里姆林宮的主人顯然是注意到了這一點。

北韓專家一直懷疑金正恩絕不會放棄核武庫，最新證據支持這一判斷。援引美國情報官員的報導表明，北韓正在推進核武器計畫，加大導彈和濃縮鈾生產，並隱瞞其核庫存的規模。

跟蹤朝鮮半島形勢走向的人對這一局面都似曾相識。畢竟，金正恩的父親和祖父在幾十年前就演過相同的戲碼。20世紀70年代以來，金氏政權多次表示希望朝鮮半島無核化，簽署核不擴散協議，並與美國和北韓進行談判——而這一切都是為了推進其核武器計畫。在最近的這齣戲中，金正恩甚至重新動用了其父的特效。5月份，他炸毀一座核子試驗場，與其父十年前金正日炸毀一座核反應爐冷卻塔異曲同工。

與金正恩演練過多次的表演相比，川普政府的表現笨拙不堪。去（2017）年，川普威脅要徹底摧毀北韓，然後又做出了重大讓步，同意在6月與金正恩舉行峰會。峰會期間的表現說明，他和他的政府都沒有讓金正恩認真對待任何協議的策略。更糟糕的是，川普一直堅稱與北韓的後續談判「進展良好」，哪怕美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）最近的平壤之旅只帶回了互相譴責。

在川普虛報戰績的表像背後，是一個仍對主要政策目標充滿分歧的政府。根據情報界對北韓繼續核濃縮行為的最新評估，這些分歧可能有所深化。蓬佩奧已經收回了美國早先的要求，軟化了在檢查和核查等令人擔心的問題上的口風。美國官員還暗示，政府立場還會進一步軟化。

與此同時，白宮官員持有更加強硬的立場。川普的國家安全顧問約翰・波頓（John Bolton）不但要求去核化，還要求北韓迅速解除常規武裝。7月，波頓甚至宣稱定了一個在一年內消滅所有北韓核、化學和生化武器專案的計畫。

川普喜歡自上而下的決策，因此，他會如何回應北韓心口不一的情報報告尚不得而知。無論如何，目前美國與日本、韓國和其他盟友共用情報，因此這些國家的政治領導人和軍官都有理由感到焦慮。特別是對日本和韓國來說，川普的言辭與他自己的情報機構的發現互相矛盾，已經是一個非常令人擔心的問題。

同樣令人擔心的是川普對美國盟友的反覆無常。東京和首爾官員密切關注著7月川普在北約會議上的四處「開火」，因為這也在川普對軍事支出的攻訐攻擊範圍內。川普要求兩國政府提高軍事預算，並一直在考慮美國從韓國撤軍。在新加坡峰會上，他甚至同意暫停美軍在韓國的軍演——對北韓的又一重大讓步——這令美國的亞洲盟友更加不安。

川普對最新的北韓情報緘口不言——更不用說他在2016年俄羅斯干預美國選舉的問題上不顧自己的情報機構，「站邊」俄羅斯總統普亭——這將進一步深化盟友的焦慮。對北韓的欺騙視而不見直接影響到日本和韓國的安全。儘管金氏政權仍在努力開發能夠打擊美國本土的洲際彈道核導彈，但能夠襲擊這些鄰國的中程導彈它已經完全掌握了。而由於日本和韓國都有美國軍事基地，因此它們也名列北韓的目標名單之列。

川普也許不想這樣做，但他必須說出金正恩的心口不一，特別是在最新情報的基礎上。北韓正在加快固體燃料火箭發動機和裝備洲際彈道導彈的潛艇的生產。這兩項技術都將讓北韓具備突襲的能力，其核武器將變得更加持久、激動和容易隱蔽。金氏政權在這一領域的不懈努力清楚地表明，它絕對無意放棄核計畫。

白宮官員特表示朗普可能利用9月聯合國大會的機會與金正恩再次舉行會晤，好像這兩位領導人的「兄弟情」的復燃將帶來認真的談判。並不會。相反，川普需要避虛務實，根據最新情報面對金正恩。去核化的老生長談是一回事；嚴肅的武器控制措施以降低朝鮮半島風險是截然不同的另一回事。川普政府需要非常認真地思考接下來怎麼辦。

Copyright: Project Syndicate, 2018.—拒絕接受朝鮮現實的特朗普

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