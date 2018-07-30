比起治國更懂舞台之道的川普，熱愛舉行儀式感十足的「峰會」

文：Richard N. Haass（現任外交關係委員會主席，著有《混亂的世界》）

美國總統川普（Donald Trump）與北韓領導人金正恩在新加坡及俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）在赫爾辛基召開的峰會，就像魁北克的七國峰會與布魯塞爾的北約峰會一樣，已經成為歷史。但有人在談論今年晚些時候將在華盛頓再度召開的普普會。冷戰期間有40年美蘇最高領導人經常舉行高風險、高級別的會議，而在冷戰結束大約30年後的今天，峰會又重新開始流行。

應當指出的是「峰會」一詞並不準確。與盟友和敵人的高級別會議都可以被稱為峰會。峰會既可以指代雙邊，也可以指代多邊會晤。並沒有被人們普遍接受的標準，怎樣規格的會議可以被稱之為峰會。更重要的是，峰會一詞體現出超越普通會議的儀式感。

峰會重新流行的主要原因，是它們構成了川普所青睞的外交手段。解釋箇中原因其實並不困難：川普從個人的角度來看待外交政策。他堅信個人之間的關係甚至可以超越尖銳的政策對立，對他們所領導國家的關係實現有意義的重構（無論這一觀點如何值得商榷）。川普更懂舞臺之道而非治國之道，他不喜歡政策，更喜歡轟轟烈烈的表演。

川普出於若干原因對峰會情有獨鍾。他相信自己可以控制這種形式，或至少可以取得成功。他入主白宮前的職業生涯大都是在房地產領域，當時他與商界夥伴或競爭對手進行的小規模會議顯然都達到了自己的目標。

川普還將幾種創新形式引入到峰會程式中。傳統上看，只有經過官員數月乃至數年的精心準備才能安排峰會，而經過數年的努力這些官員已經將分歧成功地縮小甚至消除。峰會本身往往是嚴格遵循程式的事件，協定和公報已經完成了全部或大部分內容談判，而且已經準備簽署。雖然還存在某些彈性空間，但出意外的可能性勢必被控制在最低限度。將已經基本商定的文本正式化是峰會的絕大部分功能。

但川普對常規進行了徹底的顛覆。對他而言，峰會更像是列車引擎而不是餐車。與金正恩和普亭的峰會均在幾乎沒有準備的情況下舉行。川普更喜歡自由的會面，而會面所產生的書面結果可以非常模糊（如新加坡）或根本不存在（如赫爾辛基）。

這樣的方法存在諸多風險。峰會可能徹底鬧翻，並以分歧和對罵結束。這是川普與歐洲盟國峰會一以貫之的特點，這些會晤一直充斥著美國對歐洲貿易和國防開支的持續指責。

此外，不簽署詳細書面協定的峰會或許最初看起來十分成功，但隨著時間推移卻被證明毫無用處。新加坡峰會就屬於這一類：聲稱首腦會晤實現了北韓對無核化的承諾，但金正恩無意放棄該國核武器或彈道導彈現實之間的矛盾越來越無法調和。赫爾辛基則有可能面臨更糟的局面，因為在普亭和川普長達兩小時的一對一會面中，根本沒有對討論、更不要說協定內容的任何書面記錄。

峰會言辭模糊或根本不簽署協定的第三個風險，是它們催生盟友和國內民眾的不信任。韓國和日本在新加坡目睹自身利益受損，而在赫爾辛基被擱置一邊則是北約盟國的擔憂。因為國會議員乃至行政部門，對峰會所討論的問題一無所知，所以幾乎不可能組織有效的後續行動。未來的政府將不受他們根本不知情的協議的約束，這導致隨著時間的推移美國變得不像過去那樣一致和可靠。

最後那類風險因為川普偏好一對一會面且不做任何記錄而進一步惡化，新加坡和赫爾辛基的情況都是這樣。上述會議的口譯譯者無法替代會議記錄。口譯人員不僅要翻譯單詞，而且要察覺語調的細微差別才能準確傳達所表述的內容。但他們不是外交官，不知道何時需要澄清交流或更正錯誤。沒有任何對表述內容相互商定的權威記錄，可能造成未來會議各方的摩擦和未與會者的不信任。

需要澄清，問題並不在於峰會本身。歷史證明峰會可以化解危機並達成增進合作、降低對抗風險的協定內容。但對峰會期望值過高，尤其是在缺乏充分後續準備的情況下，風險是存在的。在這樣的情況下，峰會只會增加外交失利的可能，並在此過程中增加而非減少地緣政治的不穩定和不確定性。在全球和平及繁榮風險已經足夠大的時候，我們最不希望看到這樣的結果。

Copyright: Project Syndicate, 2018.—總結特朗普峰會

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