反對者若僅質疑限制移民是否合法，無疑正中川普下懷

文：Christopher R. Hill（負責東亞事務的美國前助理國務卿，著有《前哨：美國外交前沿的生活》）

川普（Donald Trump）的總統任期讓我想起了上世紀90年代的南斯拉夫戰爭。在暴力事件最為猖獗之時，一名塞族朋友對我說：「我不喜歡（時任塞爾維亞共和國總統）米洛塞維奇（Slobodan Milošević），不喜歡他所使用的手段以及他那些殘忍，粗暴和虐待狂行為。但至少還有這麼一個人站出來為我們做點什麼。」

最後一段話抓住了整個衝突的本質。我的朋友願意容忍米洛塞維奇的所有殘酷暴行，只要這意味著塞爾維亞不再受害了就好。根據這種民族主義的說辭，儘管塞族人廣泛分佈在南斯拉夫地區，幾乎占了該國總人口的一半，塞爾維亞卻被迫接受自己只是六個共和國其中一個的身份。

當然，這種將塞爾維亞視為受害者的想法違背了其他共和國的觀點。對後者來說，南斯拉夫本身是一場陰謀，但這場陰謀根本不是為了壓制塞爾維亞，而實際上是要將塞爾維亞推上六國之首的寶座。畢竟軍隊，秘密員警和執政黨都是在塞爾維亞手裡的。

在許多方面，美國自川普上任以來也出現了類似的模式。川普為人粗魯無禮，甚至常有殘忍之舉，連他的許多支持者似乎也感覺不希望自己的孩子去效仿他。但只有他在回應著這些人的不滿和焦慮。在2016年川普打動了足夠多的搖擺州選民並奪得勝利——這種情況很可能在2020年再次發生。

川普和他的追隨者都著眼於一些其他大多數美國人並不常感知到，但迫使選民必須選擇一派的問題。這種具內在分裂性的「楔子問題」，經常引起政治對立雙方同等且相反的反應。隨著各方都忙於應戰，這些問題的複雜性和細微差別往往就被忽視了。

移民就是川普的一個核心楔子問題。雖然許多美國人會驚歎於在華盛頓特區的計程車裡說阿姆哈拉語（衣索比亞官方語言）比英語更管用，川普卻把移民變成了一場對美國靈魂的公投。於是在他最近的歐洲之行中，川普發出了一個關於移民正在「改變西方社會文化」的不祥警告。

在他的支持者看來，川普在移民方面取得了勝利，僅僅是因為他「正在做點什麼。」在他治下，合法和非法移民之間的區別被淡化，關於某些部門或區域技術工人需求的辯論也變得可有可無。如果你認為川普會承認是移民建立了這個國家，你就得三思了。整個問題已經變成了一個關於美國身份定義的問題，並且通過種族的稜鏡來把人們都過濾了一遍。

通過將移民問題轉變成互相攻擊的武器，川普讓他的支持者們確信自己的國家很可能會落在那些身份和部落忠誠度大不相同的人手裡，因為他將其描述為一種民族—種族之間相互攻佔掠奪的體系。在這樣做的過程中，他將那些反對移民的人聚集到了自身群體身份的旗幟之下。並且至少就目前而言，他已經召集了足以獲勝的人頭數。

然而根據定義，楔形問題往往會導致雙方都出現過激行為。如今川普反對者的新口號是「廢除ICE」——這裡的ICE指代美國移民和海關執法局，也是負責執行政府多項移民政策的聯邦機構。同時在移民的支持者眼中，甚至「非法」這個詞都被認為是對一個大活人人的冒犯性貶義詞彙。當然該術語並不是指某一個人本身，而是指其在某個司法管轄區內的移民身份狀態，在此特指美國。

同樣，親移民勢力越來越多地譴責那些強調有必要進行邊境管制的人，儘管後者只是在宣導合法移民。親移民激進分子也不願去辯論可以阻止無證移民流入該國的條例，而是質疑是否應該存在任何限制人們流動的法律。

這無疑正中川普下懷。民意調查顯示大多數美國人其實一直都希望實施邊境管制。而川普政府將移民子女與父母分開的政策顯然也比大多數美國人所願意接受的政策更激進。但是，如果選民認為替代方案變成了廢除邊境管制或是一大波可疑的庇護申請，他們最終會選擇與川普站在一起。

移民辯論凸顯出了美國政治中間勢力正在迅速消失的事實。但我們也不應該用更激進的方式來應對川普的激進主義。川普和他的支持者們精心選擇了自己穩贏的議題，而最好的回應不是跟著去玩他們那套憤世嫉俗的遊戲，而是去吸引更廣大的美國人。這一點是可以辦到的。

Copyright: Project Syndicate, 2018.—特朗普的移民陷阱

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