大撒幣做面子工程，巴基斯坦成IMF「財政白老鼠」

文：Nadeem ul Haque（曾任巴基斯坦計畫委員會副主席，IMF駐埃及和斯里蘭卡高級代表）

在巴基斯坦最近的選舉之後，伊姆蘭・汗（Imran Khan）和他的巴基斯坦正義運動黨正在著手組建新政府。像往常一樣，新政府會遭遇一場經濟危機。因此一趟奔赴國際貨幣基金組織（IMF）的籌款之行，似乎是不可避免了。

巴基斯坦儼然已經成為了IMF身上的寄生蟲。該國在過去30年中有22年是在十幾個不同的IMF救助計畫中渡過的。正如前IMF顧問伊提薩姆・艾哈邁德（Ehtisham Ahmad）和阿茲札里・默罕默德（Azizali Mohammed），在2012年亞洲研究中心的一份研究報告中所解釋的那樣，美國、IMF或巴基斯坦，沒有任何官員擁有改革巴基斯坦結構性經濟問題的動力，因此救助仍將周而復始地延續下去。

不幸的是，沒幾個巴基斯坦人讀過艾哈邁德和穆罕默德的論文或者討論過它的重要性。如果有人讀過，他們會知道IMF處理該國的手法是失敗的。數十年來，IMF的計畫一直在腐蝕巴基斯坦政府治理國家的能力，並為愈演愈烈的尋租和腐敗行為創造了條件，最終削弱了該國的生產力和增長潛力。

一個接一個的IMF專案，要求巴基斯坦徵繳更多預扣稅（而且從未退還過）、附加費以及針對石油和電力等基本商品的稅款，即便這些措施會損害就業和投資增長。當政府無法實現其財政目標時，IMF又會和巴基斯坦財政部商議一個季度微型預算案，而這些預算通常包括向學費、銀行交易、互聯網接入等徵收新稅。

不用說，如果企業甚至連下一季度微型預算中將新增哪些稅收都心裡沒底，也就無法進行計畫和投資。這是經濟學基本原理。

此外，除了扭曲的稅收政策外，IMF還迫使巴基斯坦財政部在缺乏任何實質性改革的情況下，進行毫無計畫的開支削減——就算這會對增長造成明顯負面影響。在1990年代執行這類這種IMF削減項目時，巴基斯坦的國家公共汽車服務最終落在了刀口下，大量車輛閒置報廢。從那時起，公共服務的資金——包括鐵路、員警、衛生和教育——都被削減得一點不剩。

換句話說，巴基斯坦一直是作為一項長期性緊縮政策實驗的實驗品而存在。草率設計的削減開支計畫削弱了經濟增長，使得政府的財政狀況日益惡化，迫使其削減公共服務和基礎設施專案，結果是國家能力受到了嚴重侵蝕。

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不出意外，伊姆蘭・汗的新政府也會和IMF討論改革方案；但這類談話從未輔助行動。過去十年來人們一直在討論改革以克服一直困擾著巴基斯坦的電力短缺問題，但由此造成的損失仍在繼續增加。由於以價格形式計算的管理不善成本不斷遞增，私人電力生產商和政府持有的債務已經超過了一兆盧比（約合82億美元）。

新撥付的IMF資金無疑將引導伊姆蘭・汗政府重蹈覆轍。它依然會堅持人為操縱匯率，同時逃避那些可以填補國有企業損失漏洞的改革。當基金組織正在巴基斯坦制定2013-2016年計畫項目時，我曾經對負責該計畫的副總裁警告說該專案會導致匯率高估，但她卻不以為然。事實證明是我對了。

模式總是一樣的。在IMF的施捨下政府開始大灑金錢，以高息借貸來支撐那些耗資巨大的項目，結果債務上升，效率走低。幾年之後另一場危機隨之而來，也必將迎來另一個IMF項目。

這些計畫的短期性導致改革一再被推遲，並繼續為那些過時的行業續命。與此同時，教育資金不足，能源和水資源短缺日益頻繁和嚴重，經濟失衡狀況惡化，政府的政策制定能力不斷下降。快速實現穩定的宏觀經濟指標成為了唯一任務，即便這樣做只會加速社會和政治的衰退。

正是這種急於達到IMF指定財政資料的做法導致了錯誤政策的出臺。在沒有適當程式的情況下——例如議會或內閣審查、部長和專家審核以及國內諮詢——財政部聚斂了更多權力，而政府治理卻在下降。這正是在前政府身上發生的事情——它利用IMF的計畫來推動一批面子工程——而如今只有讓巴基斯坦人民來承擔代價。

合理的宏觀經濟政策制定，不能通過隨意草就的微型預算來實施。解決經濟失衡的方法應該是刺激實體經濟的增長，從而允許彌補赤字和債務。正如我在新書《回顧：巴基斯坦如何能在2050年成為亞洲之虎》中所闡述的那樣，經濟的增長發展需要良好的政府治理及充足的國家能力，也只有通過廣泛而深思熟慮的長期性改革才能達到這些要求。問題在於IMF是否會鼓勵這一點，還是依然讓巴基斯坦走回老路卻妄圖實現不同的結果。

Copyright: Project Syndicate, 2018.—巴基斯坦的IMF難題

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