在歐洲的「敵人」面前，川普貿易談判真的完美成功嗎？

文：Simon Johnson（麻省理工學院斯隆管理學院教授，合著有《燃燒的白宮》一書）

7月25日，美國總統與歐盟委員會主席榮克（Jean-Claude Juncker）一起出現在白宮前時，他們的聯合聲明和言辭震驚了很多人。雙方同意「共同致力於零關稅、令非關稅壁壘、零非汽車工業產品補貼。」這對川普（Donald Trump）來說簡直是180度的大轉彎。在此之前，川普一直威脅要對歐盟採取更高的關稅——還讚美關稅的價值（本質上，關稅就是對進口商品徵稅）。在六月份，他還把歐盟稱為 「敵人」。

美國—歐盟聯合聲明後的真正的後續動作將代表川普政府的重大政策轉向。但這並不是川普的勝利，相反，他似乎被歐洲外交官所智勝。

要弄清楚川普何時真正改變政策——或者他何時再次改變——向來很難。儘管如此，值得注意，川普和榮克所宣佈的其實是一項承諾：共同致力於歐巴馬（Barack Obama）政府從2013年開始與歐洲談判、一直談到2016年的貿易協定。此前的版本，即跨大西洋貿易和投資夥伴關係（TTIP），在川普上台後戛然而止。

重啟TTIP談判對榮克來說是一場大勝，符合歐洲的長期目標。這也使川普更加難以對歐洲汽車進口徵收關稅——德國汽車公司股價也應聲飆漲。還值得關注的是，榮克成功地讓川普強調與世貿組織合作解決智慧財產權權利相關的問題。歐盟貿易委員塞西莉亞・瑪律姆斯特倫（Cecilia Malmström）一直在強調這一方針。

除了回歸完全出自歐巴馬時代的貿易談判，川普還從歐洲得到了什麼？川普在記者招待會和隨後宣稱，他獲得榮克的承諾，要購買更多的天然氣和「大量大豆」。一些媒體報導甚至表示，歐洲人做出了讓步。但這一解讀不符合事實。

在美國對歐洲的潛在液化天然氣（LNG）出口問題上，歐洲人一直渴望促進這項貿易。障礙出在美國對能源出口的限制上。如果說聯合聲明中有什麼讓步的話，那也是川普政府在這個問題上做出了讓步。白宮隨後發佈的情況說明證實了這一點：「美國將讓歐盟更加方便地採購液化天然氣。」

與此同時，榮克也沒有買大豆——歐盟沒有這一預算，一切大豆進口交易說到底都是私人部門的決定。

最近幾個月中，由於中國出於對美國提高一些中國出口產品的關稅而對美國大豆徵收關稅，大豆價格急劇下跌。美國大豆的價格跌幅比巴西大豆還要大，因為巴西不受中國新關稅政策影響。因此，歐洲私人部門購買更多美國大豆是理性決定，不管榮克說了或做了什麼。美國大豆已經在歐洲實現免關稅，而由於中國占了美國大豆出口量的三分之一，美國對歐大豆出口貨源充足。

但在這個問題上，不存在歐洲對白宮的讓步——它只是對市場現實的明智聲明。此外，歐洲的大豆採購量還不到中國的四分之一。

大豆承諾具有一些付錢的政治號召力，因為大豆種植者發現自己成了川普的對華貿易戰的箭頭。代價是實實在在的，川普政府最近也承諾撥款120美元幫助受影響的農業企業。

但是，全部潛在成本都要歸因於川普政府的破壞性政策，也是對納稅人資金的可恥浪費——其規模相當於美國國家衛生研究院（National Institutes of Health）年度總預算的三分之一。如果能夠合理地將這120億美元應用於（比如）公共衛生計畫的話，能夠拯救多少生命？與此同時，聯邦政府的預算赤字在繼續增加——這造成了未來破壞性緊縮的壓力。

川普自視為出色的談判家，他的支持者把他的貿易政策看成是他的成功的完美範例。但在最近與歐洲的談判中，川普顯然盡落下風。

Copyright: Project Syndicate, 2018.—歐洲在華盛頓的貿易勝利

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航