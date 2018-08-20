鼓勵學術自由，不代表退休政客能在校園把川普「道德化」

文：Dani Rodrik（哈佛大學甘迺迪政府學院國際政治經濟學教授，著有《貿易大白話》）

維吉尼亞大學最近面臨著一場示威風暴，它的米勒公共事務中心（Miller Center of Public Affairs）任命川普（Donald Trump）的前立法事務主管馬克・肖特（Marc Short）為高級研究員，任期一年。兩位教員因此辭職，近4,000人連署請願書要求收回成命。去（2017）年我的大學也爆發了一場類似示威，當時，曾任川普競選經理的寇里・萊萬多夫斯基（Corey Lewandowski）被任命為哈佛政治研究所研究員。

川普政府面對大學時遇到了嚴重的困難。一方面，大學必須對多樣化的觀點開放，包括與主流相衝突的觀點或可能威脅到特殊群體的觀點。與川普觀點相近的師生有不受審查自由發聲的權利。大學必須一直是自由研究和爭論的場所。此外，公共事務學院和研究所必須為師生提供議論國是的機會。

另一方面，存在讓明明面目可憎的總統道德化、合法化的危險。川普每天都要違背作為自由民主基礎的規範。他破壞媒體自由和司法獨立，支持種族主義和門戶之見，還推動偏見。他謊話連篇。

為他做事的人也免不了染上了人生污點。川普的親信和政治任命對象都是他的「恩人」——不管他們個人資質如何，也不管他們如何與川普的言辭劃清界限。「聰明」、「效率」、「效率」、「誠信」和「團結」等特質——米勒中心主任威廉・安托利斯（William J. Antholis）為肖特所做的辯護詞——在他們被派去推動反自由政治日程時，都不再適用於他們。

污點不僅屬於政客，也覆蓋了經濟決策者。川普內閣成員和他所任命的高官有支持令人羞恥的總統的共同責任。他們應該被羞辱，不僅僅是因為他們在（比如）貿易赤字或對華經濟關係的問題上頑固不化，更重要的原因是他們持續為川普服務讓自己與川普的行為再也脫不開關係。

因此，學術機構必須戰戰兢兢，如履薄冰。他們不能置川普及其追隨者不顧，也不能忽略他們的觀點。否則，他們就會殺死爭論。這與大學之道相悖。務實地說，這將適得其反，川普陣營有了妖魔化「自由派精英」的新機會。

但需要明確的參與規則。最需要堅持的原則是區分聽某人的和崇拜某人。川普的親信圈和任命高官參與討論和爭論值得歡迎。他們的現身應該待之以禮。但不可給予他們高級和政府崗位通常值得給予的尊重和威信。畢竟，我們的政府是一個不正常的政府，不值得我們崇敬。

這意味著不能給予榮譽頭銜（研究員、高級研究員），不能任命為講師，不能邀請在會議進行主旨演講。個體師生團體應該可以自由邀請川普任命官員來學校演講，但這些邀請照例不應該由大學高級官員發出。講座和講演應一概安排激烈的提問和爭論機會。

沒有雙向互動，就不會有學習和理解；只有灌輸。只想發表講話，不想被詰問的政府官員應該拒之門外。

同情川普的師生可能會認為這樣的「操作」帶有歧視性。但鼓勵言論自由和觀點表達（這是這些規則所要支援的）和明確表達自身價值觀的大學之間並無衝突。

和其他組織一樣，大學有權根據自己的價值觀決定行為。這些行為可能與它們內部的一些小團體想看到的相悖，原因可能是價值觀有衝突，或者實現價值觀的實踐性存在差異。

比如，一些學生可能認為，某些課程要求過於嚴格，或者考試純屬浪費時間。大學允許這些問題上的自由爭論。但大學保留對主修要求和考試制定規則的權利。如此，它們釋放了一個重要信號，讓社會瞭解它們的教學哲學和教育價值觀。允許充分爭論川普主義，同時拒絕崇敬川普主義也是如此。

大學應該堅守自由研究和自由民主價值觀。前者要求與川普主義觀點進行不受限制的交流與互動。後者要求謹慎安排參與，絕不能表現出對服務於赤裸裸違反自由民主規範的政府的官員的崇敬和認可態度。

Copyright: Project Syndicate, 2018.—杜絕特朗普的學術道德化

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航