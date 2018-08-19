美國聯準會該學會而沒學會的四個教訓

文：J. Bradford DeLong（曾任美國財政部助理副部長，現為加州大學柏克萊分校經濟學教授，智庫機構美國國家經濟研究局研究員）

過去20年的經濟發展教給——或者應該教給——聯準會四個教訓。但聯準會當前的政策姿態讓人們質疑他們是否消化了其中任何一個。

第一個教訓是，至少在當前利率保持調整態勢的情況下，聯準會合理的目標通膨應該是每年4％，而不是2％。為了在衰退影響到經濟時，有足夠的空間削減通常所需要的短期安全名義利率五個或更多百分點，提高通膨目標至關重要。

聯準會反對說，改變通膨目標，哪怕一次，會有損於其確保物價穩定承諾的信譽。但聯準會可以現在付出代價，也可以隨後付出代價。畢竟，如果今天的信譽，意味著可能限制你明天遊刃有餘地完成任務的能力的政策，還有什麼優點可言？

第二個教訓是菲利普斯曲線代數公式中的兩個斜率都較20世紀70年代，甚至80年代出現了大幅下降。菲利普斯曲線描述預期通膨和當前通膨之間的關係。20世紀90年代，時任聯準會主席艾倫・葛林斯潘（Alan Greenspan）發現了這一現象。他正確地判斷，推動加快增長和降低失業不會帶來過度風險，反而是唾手可得的果實。現任聯準會似乎持有不同觀點。

第三個教訓是債券市場收益率曲線反轉，不僅僅是市場認為貨幣政策過緊的信號，它就是貨幣政策過緊的信號。當初認為聯準會超調，會導致利率下降而競價抬高長期美國國債的人，與現在因為衰退會迅速導致產能過剩而焦慮不安地考慮何時收回投資計畫的人，是同一群人。

今天，聯準會有一套「棲息地理論」解釋為何這次不一樣——即為何投資者對某個久期長度的偏好，意味著收益率曲線反轉的含義與過去不再相同。但在2006年，就在金融危機爆發前夕，人們也以為這次不一樣了（在此之前也有許多次人們認為這次不一樣）。歷史表明，這次不太可能不一樣——如果聯準會繼續這次會不一樣，解決肯定不會好。

第四個教訓同樣反映了可追溯到二十多年前的發展趨勢。20世紀80年代，有充分的理由認為下一場對美國宏觀經濟的大衝擊可能是會引起通膨。今天做出這樣的判斷依據不再。在過去35年中，主要衝擊都沒有引起通膨，如1973和1979年石油危機，相反，它們引起了通縮，如20世紀80、90年代的美國儲貸銀行危機、1997年亞洲金融危機、2000年互聯網泡沫破裂、2001年9月11日恐怖襲擊、2007年始於美國的次貸危機，以及2010年歐洲債務危機。

聯準會前主席珍妮特・葉倫（Janet Yellen）在20世紀90年代告訴我，在她看來，在聯準會內部組織在利率規則框架內的爭論，大大便利了從關於經濟結構和狀態的一致實現關於合適政策的粗略共識。

但是，至少在我看來，現在聯準會從經濟的現實觀點到合適貨幣政策的轉變過程運行一點都不好。也許聯準會應該在更加明確的框架中進行內部討論。比如，可以想像聯準會採取「優化控制」方法，貨幣政策的制定建立在多重宏觀經濟模型模擬的基礎上。這些模型採用不同的利率和資產負債表工具組合，預測未來通膨和失業。

優化控制方法的問題是真實世界是一個比較封閉的系統，經濟關係從不改變，或者以完全可預測的方式改變。最有效——因此也是最可信——的貨幣政策不但要反映歷史教訓，也要反映反思長期以來假設的意願。

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