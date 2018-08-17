川普做出不切實際的承諾，再用「務實」贏得支持

文：Anatole Kaletsky（龍洲經訊首席經濟學家、聯合主席，著有《資本主義4.0》）

川普（Donald Trump）會放棄和中國打貿易戰，還是會打贏貿易戰？答案也許是都會。川普經常發出令人毛骨悚然的威脅——「火與怒」、「把伊朗的出口壓縮到零」、「對一切中國貨徵收關稅」、「前所未見的的後果」——爾後發生的是握手、擁抱和突然爆發的相互諒解，這已經成為川普的招牌，也是再明顯不過的「套路」。

最戲劇性的例子莫過於川普放棄採取任何真正的行動讓北韓棄核。最近，川普又在與歐盟委員會主席榮克（Jean-Claude Juncker）的「情話」後，撤銷了針對歐盟的關稅威脅，並提出「不設任何先決條件」的美國—伊朗峰會，隨後又表示針對中國的關稅升級威脅實際是為了重啟談判。

川普為什麼要做空頭威脅？他的批評者回答說，他就是自大狂、愚蠢、不學無術。但也許還有一個不太為人注意但同樣令人沮喪的解釋。

川普的外交政策方針是反老羅斯福總統（Theodore Roosevelt）著名的20世紀初格言之道而行：「說軟話，打硬仗。」川普的手段可以概括為「大聲叫囂，高舉白旗。」儘管這聽上去不負責任、膽小如鼠，卻是美國21世紀外交政策在政治上最有效、最理性的戰略。

如果我們承認現在的美國是一個衰落的全球霸權，那麼美國選民拒絕一切認真的經濟或軍事犧牲來追求不可得的外交政策目標（如遏制中國）便是理性之選。而如果美國不再準備著承擔主宰全球的成本，那麼偽裝的撤退要比新保守主義四面樹敵政策更好，後者在製造了伊拉克和阿富汗災難；也比自由主義干預主義更好，後者煽動了阿拉伯之春，導致了敘利亞和利比亞的災難。

川普將美國的撤退轉變為個人政治勝利的技能，在他與北韓打交道以及默許俄羅斯主導敘利亞局勢中表現得淋漓盡致。類似的政策在於中國，可能還包括伊朗和烏克蘭的對立中預計也會出現，因為這反映了地緣政治和經濟現實——對川普來說，更重要的是這能強化他的個人地位。

要瞭解川普看似不理性的地緣政治反覆如何有利於他，讓我們回到中美貿易戰。如很多冷靜的觀察者所假設的，習近平不會在這個對雙方都具有根本重要性的問題上做真正的讓步：中國在軍事和工業科技方面趕超美國的決心。再假設川普明白這一點，也知道他必須撤退，因為美國是一個選民不會接受經濟困難的民主國家，而中國是一個可以強迫人民承受幾乎任意程度犧牲的民族主義獨裁國家。

川普也許是一個意識形態上的保護主義者，認為美國貿易赤字是證明它遭到了偷竊，而外國人應該通過關稅和禁運予以「懲罰」。但他是一個政客，想必明白關稅會給美國消費者帶來痛苦。而美國經濟越接近充分就業，美國消費者而不是中國出口商所承受的保護主義代價就越大。

美國幾乎沒有剩餘勞動力和過剩工業產能，因此美國企業無法取代中國產品。這意味著中國出口商應對川普的關稅，只需要簡單地提高價格即可，而不需要犧牲利潤率或將生產轉移到美國。

因此，在充分就業的經濟中徵收關稅不是在懲罰外國人，而主要是對國內企業和消費者的稅收。如果應用到今年的美國，其主要影響將是抵消川普減稅的刺激作用，同時帶來通脹，最終迫使聯準會加速升息。

那麼，川普為什麼還要放任他最反華的顧問——美國貿易代表萊特海澤（Robert Lighthizer）、白宮國家貿易委員會主任彼得・納瓦羅（Peter Navarro）和國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）——對中國挑起美國必敗的膽小鬼遊戲？也許這是因為，川普知道如何在撤退時表現出勝利的樣子。他先將衝突升級到眼看就要造成真正的經濟損失的程度，然後拋出他知道中國肯定會接受的和解條件，這樣就能回到貿易戰前的現狀，還能讓他看起來像是政治贏家。

川普顯然知道，對中國產消費品徵收25％的關稅肯定會受到美國選民的激烈反對。但他也知道，僅僅威脅要徵收關稅就能造成「對華強硬」、為美國就業而奮鬥的印象。一旦從這個侵略信號中獲取足夠的政治利益，他就可以通過悄悄表示美國可以在外交上撤銷不切實際的要求，而「迫使」中國回到談判桌前。

這樣的大起大落絕對不會對川普造成政治上的影響，也成為他崛起掌權道路上的一貫伎倆。縱觀其職業生涯，川普明白外表遠比實際重要——而這一點表現得最明顯的莫過於美國政壇。政策反覆讓川普可以先做出不切實際的承諾，再用「務實」承認現實再贏一場，從而贏得支持。

在中美衝突中，川普通過叫囂開戰來迎合民族主義極端分子。如果他一如既往的話，一旦實現了沙文主義收益最大化，他就會通過讓步和避免他的魯莽威脅所可能造成的傷害，來迎合溫和派。

如果川普最終從中美衝突中撤退，很少會有選民知道或在意他沒有實現自己提出的經濟目標。相反，川普將因為「迫使」中國參加它從未抵制過的談判、避免了他本人製造的貿易戰風險，而贏得讚譽。這就是川普的交易的藝術：宣戰、重塑和平，然後兩面表功。

Copyright: Project Syndicate, 2018.—特朗普的叫做撤退的勝利

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航