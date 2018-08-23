希臘與馬其頓的國名之爭，普亭為何要插手？

文：Christopher R. Hill（負責東亞事務的美國前助理國務卿，現為丹佛大學Korbel國際研究學院院長，著有《前哨：美國外交前沿的生活》）

克里姆林宮的外交政策似乎越來越依賴於一種假設：所有國家都跟普亭（Vladimir Putin）的俄羅斯一樣腐敗。這一點在最近俄羅斯破壞希臘與其北方鄰邦馬其頓共和國之間，就後者名稱達成協議的所謂努力中表露無疑。假設大多數馬其頓人在9月30日公投中投了贊成票，他們的國家今後將被稱為北馬其頓共和國。

這一協定其實是在相當艱難的狀況下達成的。希臘與馬其頓之間的這場典型巴爾幹爭端，至少可以追溯到1991年，當時馬其頓（是南斯拉夫最貧窮的共和國之一）宣佈獨立，並採用了馬其頓共和國的名稱。而這一稱謂也將繼續對這個擁有210萬人口的新國家帶來重大的現實影響。

由於希臘北部地方一直以來的正式名稱也是馬其頓，這兩個國家隨之陷入了一場延續數十年的命名糾紛之中。儘管馬其頓的鄰國保加利亞和阿爾巴尼亞都已被納入北約，且保加利亞也已經加入歐盟，但希臘屢次否決了馬其頓共和國加入西方聯盟和多邊機構的提案。它只得以1993年用臨時名稱「前南斯拉夫的馬其頓共和國」進入聯合國。

馬其頓問題有著悠久而沉重的過去。在奧斯曼帝國收縮而巴爾幹地區的歷史和種族——民族主義身份定義捲土重來之後，馬其頓在希臘、保加利亞和塞爾維亞之間分成了三塊，其人民自身的原有身份也遭到了壓制。在1990年代的波士尼亞和科索沃戰爭期間，塞爾維亞獨裁者米洛塞維奇（Slobodan Milošević）將馬其頓人稱之為迷失了方向的「友善小兄弟」。

與此同時，在馬其頓西部地區生活了數千年的阿爾巴尼亞人，則嘲笑馬其頓共和國憲法中自稱為「馬其頓人」家園的說法。在某位阿爾巴尼亞領導人眼中，馬其頓人只不過是一些「斯拉夫種」。同樣，一些依然不願忘懷塞爾維亞人和希臘人在1913年巴爾幹戰爭中的所作所為（當時保加利亞是戰敗國）的保加利亞人，則認為馬其頓人只不過是一群錯誤地站在了對立面的倔頭倔腦的保加利亞人。

由於現在國際上並未取得多少像樣的外交成就，在普雷斯帕湖（與馬其頓共和國，希臘和阿爾巴尼亞接壤）達成的希臘—馬其頓協定，在6月12日對外宣佈時得到了國際社會一面倒的積極回應。歐洲和以及多個其他政府都發表了支持聲明，並鼓勵那些反對該協定的希臘和馬其頓人去支持它。

然而克里姆林宮可不是這樣的。7月6日，希臘宣佈掌握了「無可辯駁的證據」，證明俄羅斯試圖通過收買官員以及干預希臘內政來破壞普雷斯帕協議。在一份措辭尖銳的聲明中，希臘外交部長尼科斯・科齊阿斯（Nikos Kotzias）指責俄羅斯還資助了希臘境內的抗議活動，並宣佈自己的國家不會受到欺凌。希臘現已驅逐兩名俄羅斯外交官，致使俄羅斯取消外交部長謝爾蓋・拉夫羅夫（Sergey Lavrov）訪問雅典的行程，並宣佈將希臘外交官逐出莫斯科。

不出意外，希臘邊境以北地區也發現了俄羅斯的黑手。據馬其頓總理佐蘭・薩耶夫（Zoran Zaev）稱，俄羅斯資助了反政府抗議活動，並推動馬其頓的親俄企業在9月30日全民公決前煽動暴力行為。

俄羅斯毫不掩飾其削弱北約的意願。通過反對普雷斯帕協議，有可能阻止馬其頓加入北約。但即使受到壓力，普亭也不會承認自己反對希臘與馬其頓和解，更不用說為積極干涉希臘和馬其頓內政而道歉。

俄羅斯反對北約擴大的做法，通常被解釋為是為了防止那些以前與蘇聯結盟的國家，與一個新的地緣戰略夥伴走到一起。但馬其頓從未成為《華沙條約》的成員，對俄羅斯的利益也不甚重要。

相比之下，希臘自1952年以來一直是北約的成員國，也長期它與普亭的俄羅斯保持著正面關係，甚至在今年早些時候歐盟聲稱俄羅斯在英國發動神經毒劑襲擊事件時，希臘還為俄羅斯辯解。

無論如何，克里姆林宮現在正在傲慢地損害著希臘的利益，或許低估了普雷斯帕協議對希臘政府的重要性。具有諷刺意味的是，普亭長期以來都批評美國過度擴張並試圖將其價值觀強加於人。在巴爾幹半島以及其他地區，普亭還試圖將自己營造為一個通情達理的夥伴，不會提出有關人權的問題或堅持任何特定的價值觀。

但如今情況已經很清楚，無論是朋友還是敵人都不應容忍俄羅斯的外交政策。克里姆林宮強化了暗中干涉其他國家政治進程的政策。它在北約成員國境內追蹤並企圖謀害自己的前內部安全部門成員。它顯然試圖破壞兩個努力衝破數十年不信任的巴爾幹鄰國之間來之不易的協議。

展望未來，重要的是要記住，俄羅斯的外交政策的動機不僅僅在於怨恨和苦澀，還在於對自身衰落的嘮叨。希臘和（北）馬其頓領導人，通過誠實勇敢地回應俄羅斯的侵略行為樹立了榜樣。而問題在於其他人是否也能有同樣勇氣。

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