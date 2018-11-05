與其抱怨中國把手伸入非洲，歐盟何不主動出擊？

文：Carlos Lopes（開普敦大學曼德拉公眾治理學院教授，非洲聯盟高級代表，致力於在2020年後與歐洲建立夥伴關係）

譯：王國仲

如果歐盟想把握非洲提供的經濟機會，他們必須與非洲大陸上的領導人合作、建立一種平等的新型夥伴關係。簡言之，新型態的歐盟－非洲貿易模式得建立在貿易，而非援助之上。

中國正運用貿易和投資網絡，建立並增強自己在非洲國家的影響力——這加深了幾個歐洲主要國家的憂慮。不過，與其抱怨中國將手伸入非洲，歐盟應該要主動強化自己和非洲的聯繫。

近年來，歐盟一直在全球各地，積極尋求新的貿易和投資機會。截至2018年7月，歐盟正在進行談判的自由貿易協定共有21項。包括在過去七年中與六個東協國家——印尼、菲律賓、馬來西亞、新加坡、泰國和越南——展開的會談，可望為未來與東協地區貿易協議的康莊大道奠定基石。

歐盟還與紐西蘭和澳洲進行了會談。另外，它最近與亞美尼亞、加拿大、日本和越南締結全面自由貿易協定，並和中國簽訂獨家投資協議。

那麼，非洲呢？非洲大陸與歐盟的貿易規模已經非常龐大：非洲國家是歐盟的第三大貿易夥伴（僅次於美國和中國），佔歐盟貨品貿易近7％，包括進口總值的7％，和出口總值的8％。儘管歐盟在2000－2014年間對非洲國家有著貿易逆差，但已在2015年轉為220億歐元的順差，2016年時這個數字更增加到227億歐元。

非洲和歐盟的貿易額，是歐盟和加拿大貿易額（2016年達到947億歐元）的三倍。根據《全方位經濟貿易協定》（Comprehensive Economic and Trade Agreement），歐盟－加拿大每年貿易額預計能增長至少8％，也就是約12億歐元。但這僅僅是歐盟和埃及貿易規模的一半。

歐盟未來與紐西蘭簽署的自由貿易協定，可能會使雙邊貿易增加約36％，但這樣的成長，仍不到歐盟目前與突尼西亞貨品貿易的一半。再舉澳洲為例，預期的成長幅度也只有現在歐盟與埃及貿易規模的三分之一。

有鑑於非洲大陸令人印象深刻的經濟前景，非洲在歐盟貿易中的比重還可能再進一步提升。從2000－2010年，非洲實質年均GDP成長達到5.4％之譜，2010－2015年，這個數字仍保持在極有競爭力的3.3％。今日，非洲是世界上發展速度第二快的地區，緊追在新興、發展中的亞洲之後。

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對歐洲而言，非洲的經濟潛能還大有可為。2015年，非洲家庭和商業支出估計為四兆美元，預計2025年能達5.6兆，年成長率為3.5％。此外，根據麥肯錫全球研究中心（McKinsey Global Institute）數據，未來10年，非洲的基礎設施建設，每年至少能帶來1500億美元的投資機會。非洲也蘊含發展新興低碳產業所需的戰略性自然資源，並在再生能源方面扮演關鍵角色。

非洲作為貿易和投資夥伴的價值，對歐洲來說早已不是新聞。過去五年中，歐盟一直嘗試在經濟夥伴關係協定（EPAs）的框架之下，與非洲的各個區域進行談判，最終目標是在歐盟與非洲、加勒比海和太平洋地區間建立自由貿易協定。

然而，目前為止，只有一項EPA通過（和南部非洲簽訂）。其他談判停滯不前，主要原因是缺乏政治熱度。非洲領導者擔心EPAs將影響工業發展，以及今（2018）年3月，幾乎所有非洲國家都簽署的非洲大陸自由貿易協定（AfCFTA）。英國脫歐帶來的不確定性，使問題雪上加霜。

領導人們的擔心相當正確。儘管歐盟宣稱EPAs有助於AfCFTA的推動，但初步研究顯示，EPAs帶來的貿易收益，很可能只會集中在少數農產品上，發展最慢的幾個國家也可能會被排除在外。在大部分地區，EPAs反而會損及非洲內部貿易、減少收入，並減緩受貿易驅動的工業化進程。

部分人士聲稱，這只是時間點的問題——帶來的損失是立即性且顯而易見的，但加入歐盟市場帶來的好處則需要較長時間觀察。因此，部分支持者認為，應該設立一項特殊基金，以彌補非洲各國短期內遭受的損失。不過，研究顯示，避免損失的最佳方法，其實是固守AfCFTA，讓EPAs被自然淘汰。

可以肯定的是，歐盟也在採取措施，協助強化AfCFTA。它最近宣布將援助增加七倍——從2014－2020年的700萬歐元，增加到2018－2020年度的5000萬歐元——，用於改善制度和技術、收集數據並進行分析。

不過，正如非洲領導者們去（2017）年11月，在阿必尚（象牙海岸首都）參與非洲聯盟－歐盟會談時所坦承，他們也希望雙方互動，能超越以往的依賴模式，變得更趨平等、成熟。儘管看似有所進展，但目前議程仍多由歐洲制定，並提供經濟援助以確保程序能順利執行。

如果歐盟想把握非洲提供的經濟機會、互信互利，他們必須與非洲大陸上的領導人合作、建立一種平等的新型夥伴關係。簡言之，新型態的歐盟－非洲貿易模式得建立在貿易，而非援助之上。

© Project Syndicate, 2018.—The Untapped Potential of EU－Africa Trade

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航