令人沮喪的歐洲議會選舉，民族主義者將直擊歐盟核心？

文：Joschka Fischer（1998年至2005年擔任德國副總理兼外交部長，強烈支持1999年北約對科索沃的干預，隨後反對伊拉克戰爭。在參與1960年代和70年代的反建制抗議活動後投身政治，為德國綠黨創立的關鍵人物，領導綠黨近20年）

譯：王國仲

說2019是決定歐盟成敗的一年，一點都不誇張。彷彿嫌英國脫歐、義大利債務問題還不夠棘手一般，歐洲選民也將投票決定，是否把歐盟的韁繩，交到即將從內部摧毀組織的民族主義者手中。

政治上來說，2019年對歐盟至關重要。英國預計在3月29日脫歐，隨著在5月份舉行的歐洲議會選舉，歐盟各主要機構的領導者也將重新洗牌。根據議會席位的分配情況，我們能看到會員國、歐盟內部機構，以及議會之間權力的重大調整。

歐盟內部機構新的權力分配情況，會反映在人事任命之上：歐盟委員會、歐洲理事會和歐洲央行的新任主席，亦會產生新的外交和安全政策高級代表。如果民族主義和歐盟懷疑論者成為歐洲議會中最大的派別，這些任命可能會和過去產生巨大落差。

即使在最基本的問題上，歐盟會員國都比以往任何時候來得更加分裂。過去支持歐洲的廣泛共識已經被復興的民族主義取代。東西對抗（南北的情況也差不多）更加嚴重。我們有充分理相信，這些衝突和分歧將影響新議會組成，以多數決解決問題也變得更加困難。

目前共同組閣、相對保守的歐洲人民黨（European People’s Party，EPP）和社會主義者與民主人士進步聯盟（Progressive Alliance of Socialists and Democrats，S&D）似乎難以在下次選舉中取勝——尤其是S&D，甚至面臨存亡關頭——新角逐者正摩拳擦掌，包括法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）的中間派政黨共同前進！（La République En Marche!），還有部分激進的歐洲懷疑論或民族主義黨派。

有鑑於民族主義政黨在這次選舉周期前所未有的突出表現，其他歐洲相關選舉議題不得不暫居二線。這是一場關於歐洲及其民主未來的競賽。部分會員國最近的發展，正挑戰歐盟的基本原則（如法治和權力分立）。這些民主體制、歐洲團結和主權問題，都將直接經由選票檢視。

Photo Credit: AP/達志影像

無庸置疑，在這個快速變化的世界中，議會選舉將對歐洲未來產生深遠影響。美國現任總統對歐盟充滿蔑視；大眾談論著「西方的結束」；懷抱報仇主義的俄羅斯正在歐洲邊陲和敘利亞發動戰爭；土耳其總統艾爾多安（Recep Tayyip Erdoğan）正將土耳其推向專制道路；中國則有意成為世界級霸權。

更糟的是，美國總統川普（Donald Trump）決定退出1987年和蘇聯簽訂的《中程導彈條約》，這帶來新一輪軍備競賽的威脅。隨著氣候變遷加劇、各國爭奪人工智能產業領導地位等議題，風險仍懸而未決。

在這樣令人沮喪的背景下，歐洲將何去何從？他們是否會設法維持主權，或者因為內部的不團結，更依賴其他勢力？

親歐盟主義政黨得想辦法讓歐盟的世界地位成為主要議題，否則將慘敗給民族主義政黨。民族主義者想重返過去，親歐盟者必須為未來提供答案。

毫無疑問，明年民族主義者的勝選，將直擊歐盟核心、將其捲入另一場深刻的危機之中——代表歐盟基本價值的失敗。威脅的規模極大，親歐盟者不能只再按牌理出牌。不少會員國內部的動盪引發了選舉算計，他們必須跟上腳步、適應現狀。

就我而言，我預估明年的選舉將引發歐洲的巨大變化。無論是好是壞，歐洲問題已被政治化，現在則是做出決定的時候。要不是民族主義重生，就是歐盟民主與團結的勝利。哀傷的是，親歐盟派無法仰賴外國援助。反之，歐洲更要保持警惕，避免他國干涉其事務，包括選舉。

近年來，有許多關於歐洲「民主赤字」的討論。不過，在歐洲議會爭取多數席位，其實是民主勢力的一大機會。親歐盟派必須及早覺醒、掌握機會，否則他們的敵人將取而代之。

© Project Syndicate，2018.—Europe’s Coming Year of Reckoning

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航