全球產能過剩的事實，讓川普的鋼鐵關稅更令人費解

文：Anne O. Krueger（前世界銀行首席經濟學家、前國際貨幣基金組織第一副總裁、現任約翰・霍普金斯大學高級國際研究學院國際經濟學高級研究教授，以及史丹佛大學國際發展中心高級研究員）

二次大戰後，美國在減少保護主義壁壘和建立以規則為基礎的開放貿易體系方面，在全世界發揮了領導作用。半個世紀以來，各國實現了人類史上速度最快的經濟增長，就顯示了這項工作所取得的成就。但美國總統川普（Donald Trump）的政府現在正在逆轉進步趨勢。川普釋放的保護主義具有傳染性，很可能遠遠超出他真正希望與外國競爭隔絕的行業。

以今（2018）年3月川普政府針對性收取25％關稅的進口鋼鐵為例。上述關稅的公開基礎是「國家安全」，儘管美國的國防工業僅占該國鋼鐵消費量的3％。如果川普真的關注國家安全，那麼令人奇怪的是，美國為什麼不將地下礦石指定為抵抗未來敵對行動的戰略儲備。無論如何，有一點證明了國家安全論的欺騙性，那就是對加拿大這樣的美國盟國也徵收關稅。涉及到中國等敵對國家，鋼鐵進口已經徵收了高達70％的關稅，而且僅僅佔據2％的美國鋼鐵消費。

目前共有59種不同型號的鋼材適用美國的進口關稅。如果一家美國企業無法在國內獲得原材鋼，那麼它必須支付關稅或申請豁免（排除在外）。如果選擇採用後一種方法，則必須說明所需鋼材的數量和強度、所含化學成分、產品尺寸（比方說是管材還是板材）以及諸如此類；而且該公司必須為各型鋼材提交單獨的申請，哪怕唯一的區別僅僅在於尺寸。此外，每份申請都必須證明申請人無法從國內管道採購鋼材。

一旦收到申請，則需進行30天的公示，以便國內生產企業可以提出異議。如果沒有哪家生產企業站出來提供所需的鋼材，那麼申請人按照規定可以在公眾審查期結束七天內得到一年的豁免資格。在實際操作中，豁免權的授予一直存在著重大時效性的問題。

川普政府最初預計可能收到的鋼鐵產品豁免申請約為4500份。為監督審查和豁免程式，美國商務部新雇用了30名員工來負責審查流程。但到11月1日，實際提交的申請數量為3萬1527份，同時還收到了來自鋼鐵企業的1萬4492份反對意見。據QuantGov資料顯示，美國工業及安全局已經批准了1萬1259份申請，否決了4367份，而且有待處理的仍然超過接收總量的50％。截至11月2日，美國熱軋鋼鋼價同比已經上漲33.4％。

回到2002年，當美國鋼鐵業說服小布希（George W. Bush）對進口鋼鐵徵收8％至30％的關稅時，美國約有18萬7000位鋼鐵工人。由於上述新增徵稅，估計為美國鋼鐵業創造了6000個就業機會，但相關鋼鐵消費業卻損失了約20萬個就業崗位。在首次調低關稅後，小布希政府在18個月後徹底放棄了關稅。

今天，大約有八萬名鋼鐵工人，鋼鐵消費業比鋼鐵業多創造數百萬份就業機會。3月發佈的一份研究顯示，川普的鋼鋁關稅可能為金屬冶煉業額外創造3萬3400份工作機會，但將在其他經濟部門摧毀18萬個工作崗位。

所有這些都不出人們的意料之外。鋼鐵消費企業（如汽車、機床和農業設備製造企業）現在與國外競爭企業相比，正處於嚴重的劣勢。而當它們在國內和國外失去市場份額的同時，美國鋼鐵業的競爭力也將同步下降，因為政府正在保護鋼鐵業免受外國競爭的衝擊。

就像單純的豁免申請數量所表明的那樣，執行保護主義政策極其複雜，哪怕僅僅侷限在單一行業。而現在，川普的保護主義泥潭有越陷越深的趨勢。韓國已經同意採納「自願出口限制」以換取美國鋼鐵關稅的豁免，並要求其國內生產商協會在不同成員間分配出口份額。但美國海關當局仍不得不承擔監管所有鋼材進口的成本，以確保它們不會出現錯誤分類。

在人們公認全世界已經產能過剩時，川普的鋼鐵關稅就更令人無法理解，絕大多數的鋼鐵產能過剩都可以追溯到中國。川普非但沒有通過世貿組織尋求多邊解決方案，反而試圖增加美國的鋼鐵產量，從而導致過剩狀況進一步加劇。

更糟的是，川普政府還在考慮增加關稅。在8月舉行的一次集會中，川普再次威脅要對汽車業——尤其是來自歐盟的汽車——徵收25％的關稅。如果他真的採取了這樣的措施，據彼得森國際經濟研究所估算，無論實際來源是國產還是進口，美國的新車都可能增加1400到7000美元不等的成本。此外，外交關係委員會的斯太爾（Benn Steil）和本傑明・德拉・羅卡（Benjamin Della Rocca）研究發現，鋼鐵關稅所帶來的成本增加已經威脅到多達四萬個美國汽車行業的工作機會。

總而言之，川普的鋼鐵關稅既無法削減美國經常帳赤字，也無法創造更多的淨就業崗位。國內儲蓄和投資之間的差異反映為赤字。進口關稅無法影響赤字，但卻肯定會提高美國消費者和生產企業的成本。川普政府所要做的不是考慮進一步的關稅，而是要在局勢進一步惡化前放棄其保護主義威脅。

© Project Syndicate, 2018.—特朗普的保護主義泥潭

責任編輯：羅元祺

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