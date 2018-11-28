對北韓不斷取得重大成就，文在寅的支持度為何持續下滑？

文：李鐘和（高麗大學經濟學教授、亞洲研究所主任，曾任韓國前總統李明博的國際經濟事務高級顧問）

2017年5月執政以來，韓國總統文在寅非常努力地確保朝鮮半島的和平。今（2018）年他與北韓領導人金正恩會晤3次，並將朝鮮停戰協議改為全面和平條約，改善兩韓交流與合作，並致力於半島「完成無核化」。但在經濟方面，文在寅沒有那麼成功。而這方面的弱勢日益影響到他的領導地位。

韓國經濟陷入困難是因為它嚴重依賴出口，因此容易受到主要外部市場風險升高的影響——特別是採取了保護主義政策的美國和增長不斷減速的中國。目前，主要出口行業——包括造船、鋼鐵、汽車甚至手機——都在迅速失去相對中國製造商的競爭力。國內行業也因為生產率增長萎靡、勞動力市場效率低下，以及財閥（家族企業集團）和小企業之間的分歧而受到影響。

但是，文在寅並沒有盡力解決這些影響到韓國經濟的結構性問題，而是專注於再分配。他的主要經濟政策「收入驅動的增長」旨在通過提高最低工資——2018年提高16.4％，2019年提高10.9％——讓低收入家庭獲得更多錢，從而提振國內消費。

但工資的大幅提高大大傷及了中小企業和個體戶。儘管政府提供補貼，貸款也很便宜，但經濟衰退背景下的勞動力成本飆升還是令人不堪重負，這些公司被迫削減人工。

中小企業雇用了88％的私人部門工人，而超過25％的韓國工人為自由職業。因此，韓國經濟在今年第三季度只增加了1萬7000個新就業崗位並不令人奇怪。2017年第三季度，韓國經濟增加了27萬9000個工作崗位。

製造業和傳統服務業（如批發和零售貿易、旅館和食品服務）就業持續下降。失業率，尤其是年輕人失業率提高。與此同時，文在寅的支持率有所下降，從6月79％降至現在的58％。

文在寅政府還急於增加社會福利支出。政府提出2019年預算要比2018年增加9.7％，福利項目耗資最多（34％）。

韓國確實需要加強弱勢群體的社會安全網，增加育兒和教育投資。但在（比如）公共部門崗位上增加支出只能帶來暫時的收益；從長期看，這類支出將削弱工作激勵，阻礙公司投資——現在已經出現下降趨勢。

此外，儘管目前韓國能夠負擔公共支出的增加，但提高支出而不關注資源配置終究會破壞財政可持續性。畢竟，韓國需要增加許多新的重大支出，如人口老齡化導致的醫療和退休金成本的上升。

支援朝韓經濟合作的計畫也將帶來大量成本。文在寅同意在北韓和韓國之間構建交通和能源聯繫，並為北韓經濟發展提供金融援助。如果其他發達國家和世界銀行、亞洲開發銀行等國際金融機構不提供大量援助的話，就必須由韓國政府為此買單。

當然，私人部門可以也應該包括進來。但財閥領導人在9月與文在寅一同訪問平壤時已經明確表示，他們不想參與其中，因為這筆對外投資得不到法律和制度保障。而據說美國駐首爾大使館警告這些大集團不要違反國際對北韓的制裁。

據文在寅的說法，代價是值得承擔的，因為朝韓經濟合作能夠刺激經濟增長，北韓將成為韓國企業的新市場。但要實現這一點，北韓必須將其自然資源和廉價勞動力與韓國的資金和技術結合起來，以保證強勁的增長。經濟改革的過程將非常艱難，韓國可能很多年都無法從對北韓合作中獲得經濟收益。

文在寅也試圖實現另一個經濟目標：「創新增長」。但目前尚未取得重大進展，主要原因是企業監管過度和勞動力市場效率低下。韓國效率較高的小企業相對長期主宰韓國經濟的企業集團，仍存在巨大的競爭劣勢。

韓國需要的是改善服務業生產率、強化中小企業和提高勞動力市場效率的政策。惟其如此，文在寅才有望提振經濟增長潛力，創造體面的工作崗位，鞏固經濟基本面，提高對外部下行風險的抵抗力。

文在寅將大部分雞蛋都放在了叫做北韓的籃子裡。但實現朝鮮半島持續和平絕非易事。民調表明，大部分韓國人仍對去核化持懷疑態度。文在寅對北韓的綏靖態度也受到國民大會反對黨的無情批評，也造成了其與美國政府間的緊張。

無論如何，韓國人目前更關注自身的經濟問題而非北韓的情況。解決這些經濟問題——從而確保朝韓合作能夠得到持續支援——需要就結構性問題拿出更加務實的方案，而不是更多的再分配政策。

© Project Syndicate, 2018.—拯救韓國經濟

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核稿編輯：翁世航