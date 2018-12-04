6成人口不滿25歲，非洲該如何利用人口紅利優勢？

文：Carl Manlan（泛非經濟銀行基金首席營運長）

非洲擁有全世界最年輕、增長最快的人口。未來30年，每年都會有多達2000萬年輕人加入勞動市場，非洲面臨著改變本地和全球增長平衡的機會：就業。但這絕非定局。

非洲國家要想利用這一人口紅利，未來勞動力就必須接受教育和訓練，並擁有充足的就業機會。同時滿足這些條件絕非易事。

現時是全球經濟的不確定時代。美國與中國之間的貿易緊張威脅著全球價值鏈的完整性，即將發生的英國脫歐有可能導致更大的破壞。國際貨幣基金組織（IMF）在其10月份的預測中警告說，隨著歷史性的經濟引擎的熄火，今年和明年全球增長可能下降至3.7％，較此前的預測降低0.2個百分點。

但隨著這一減速體現在全世界股票市場中，新的增長引擎也將浮現。非洲非常有望成為新引擎之一。

據世界銀行數據，全球增長最快的10個經濟體中有6個在非洲。非洲內部貿易可能成為未來本地和全球增長的門戶，其生機勃勃的人口將帶來眾多跨國機會。最重要的是，非洲勞動力即將迎來大爆發。今天，60％的非洲人不到25歲，41％不到15歲。到2050年，非洲青年人口預計將達到8.4億。

但這一巨大的未來人才庫是一柄雙刃劍。儘管過去10年GDP增長強勁，但非洲大部分年輕人無法抓住經濟機會。此外，非盟／經合組織報告《非洲發展動態2018》（Africa’s Development Dynamics 2018）強調，如果失業趨勢繼續，非洲年輕人將受到最大衝擊。不能充分雇用非洲年輕人可能會造成整整一代人被邊緣化，把他們推向他們未必準備好的破壞之路。對於意在通過就業刺激長期增長的國家，提供高品質就業機會至關重要。若非如此，非洲本有能力實現的經濟擴張就不會發生。

換句話說，非洲政府面臨匹配就業增長與技能訓練的最後期限。不幸的是，目前很少有國家能夠有效地面對這一挑戰。

據非洲開發銀行，非洲年輕人失業率已高達成年人的兩倍。事實上，年輕人在開始找工作之前便已經被淘汰。比如，太多小學師資力量嚴重短缺，而性別歧視又讓數百萬女童根本無法上學。要克服這些缺陷，需要投入巨大的政治和金融資本。

一些領導人正在朝這一方向努力。在11月舉行的巴黎和平論壇（PPF）上，非洲和全球領導人聚會討論了一個強大的概念：國際合作是解決全球挑戰、確保持續和平的關鍵。

PPF會場之外，焦點集中在了非洲年輕人身上。作為被選中參與PPF的119個專案之一，非盟－歐盟青年合作中心（AU-EU Youth Cooperation Hub）參會討論了非盟－歐盟青年日程。該計畫致力於讓非洲和歐洲的年輕人參與到現在和未來影響他們的決策中，旨在呈現讓非洲和歐洲合作解決人口紅利等挑戰的策略。

利用非洲人口紅利的一個方法是擴大訓練項目普及度，讓雇主的需求與非洲人才相匹配。作為易卜拉欣領導力（Ibrahim Leadership）專案前成員，我能夠證明優秀的教育計畫的轉變力，以及作為就業相關技能孵化器的價值。

非洲的成功取決於其用技術和創新技能武裝年輕人，成為經濟增長的催化劑，從而抓住人口紅利的能力。這包括通過訓練項目和以農業為中心的計畫，沿著從整個非洲的原材料到產業和市場的價值鏈吸收技能。

到2030年，全世界五分之一的人口都將生活在非洲。光是這一人口規模就決定了非洲勞動力將有望成為全球幾十年增長的引擎。但要實現這一點，非洲人必須從現在開始進行必要的改革。隨著我們的人口紅利逐漸成熟，政府、機構和組織必須說明年輕人做好成功的準備。如果非洲國家能夠戰勝這一挑戰，長期經濟增長可期——不管是國內還是國外。

© Project Syndicate, 2018.—利用非洲的人口紅利

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航