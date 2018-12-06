非洲女性積極參政，衝撞「女人待在家」的過時認知

文：Fatima Al Ansar（非洲領導學院校友、馬利外交部及國際合作使團團長、蒂爾瓦特女孩和平網路創始人、2017年牛津人權協會研究員及萬事達基金會學者）、Shona Bezanson（萬事達基金會學者計畫副主任）

今（2018）年10月，衣索比亞總理阿比・阿邁德（Abiy Ahmed）任命了新一屆內閣；由女性擔任20個職位中的10個。短短一周後，該國議會一致推選祖德（Sahle-Work Zewde）成為衣索比亞的首位女總統，而一週後，立法機構又任命阿什納菲（Meaza Ashenafi）擔任該國首位女性最高法院院長。

衣索比亞並不是唯一的。盧安達總統保羅・卡加梅（Paul Kagame）10月也任命了一屆性別平衡的新內閣 。盧安達已經有著全世界國會中最高的女性比例；而現在，這個國家將會湧現出更多的女性領導者。

儘管衣索比亞和盧安達均處在非洲推動政治性別平等運動的第一線，但其他非洲國家也不甘落後。在由女性擔任立法席位比例的問題上，非洲以南撒哈拉地區在全世界20個排名靠前的國家中佔據了6個。而在全球排名墊底的2個非洲國家——奈及利亞和馬利——政界人士正在積極探討增加女性代表的方法。

這樣的轉變既令人鼓舞又是歷史性的。通過任命這麼多年輕、有活力的女性領袖——向盧安達信息和通信技術及創新部長因加比萊（Paula Ingabire）和馬利外交部長卡馬拉（Kamissa Camara），此外還有波札那貿易部長凱內文多（Bogolo Kenewendo）——非洲國家正在向所有人證明，年輕女性可以憧憬並實現頗具影響力的目標。

上述改變不僅僅是為了公平，對非洲的長期繁榮也至關重要。在這塊總統平均年齡為62歲的大陸上，非洲需要更多年輕女性當權來反映其年輕人口的才能和願望。為維持非洲的社會經濟進步，由年輕女性擔任領導職務非常有必要。

女性以與男性不同的方式感受這個世界。我們在培養文化規範和期待的過程中逐漸成長，這些規範無疑會在限制我們行為的同時，讓我們瞭解到它們對包容性政策的制定至關重要。越來越多的證據表明，女性參與政治領導能強化治理能力，改善跨黨派和與盟友的合作，並切實推進像育兒假、托幼服務、養老金領取和消滅性別暴力等領域的進步。

雖然期待女性就所有問題達成一致共識，或在政治生涯中對性別問題同等敏感，既不合理也不現實，但認為女性領導人獨特的經歷會影響其思想卻不失為一種公平的假設。隨著各國領導人竭盡全力建設更加公平的社會，賦予不同性別的專業人士政治發言權的重要性絕不能被低估。

在世界許多地方，包括非洲許多國家，人們普遍認為女性的位置應當在家中；公共空間被視為男性的領地。當非洲政府大膽而有意地讓女性進入決策機構並賦予她們政治權力時，他們正在直接挑戰這些過時的假設。隨著更多女性榜樣的出現，年輕女性和女孩將能夠憧憬全新的職業可能性；父母將為他們的女兒開闢新的成功之路；教師將以不同的方式為女生授課；社會和文化壁壘將被打破。

某些批評人士認為，政府性別配額帶有屈尊俯就的意味，因此是不必要的。但在世界許多地方，它們所能起到的作用至關重要。例如，在某些社會中，女性無法輕易投票，這也就意味著即使女性候選人參與選舉， 她們想要當選也是非常困難的。

衣索比亞和盧安達已經充分認識到這一挑戰，並已開始著手解決它。此外，通過任命性別平衡的內閣，領導者正在有意識地面對女性在政治領域的某種共同經歷：那就是，女性在數量上遠低於她們的男性同僚。上述兩國政府現在有機會在解決各自所面臨的難題時運用女性的視角。

組建性別平等的內閣強化了這樣一種理念，那就是，進步不僅僅關乎個人的能力建設。相反，它還需要對管理社會的結構和制度進行改革。對年輕的非洲女性而言，過去這段時間來的政治改變，實際在持續推動性別平等的過程中起到了里程碑式的作用，它標誌著非洲大陸進入到一個進步的新時代。

© Project Syndicate, 2018.—非洲政治的女性化

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航