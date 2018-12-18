雖然無法抓住華為的馬腳，但照樣要拉進企業黑名單

文：Jeffrey D. Sachs（哥倫比亞大學可持續發展教授、衛生政策與管理教授、哥倫比亞可持續發展中心主任、聯合國可持續發展方案網路主任）

華為公司首席財務官孟晚舟被捕事件是川普（Donald Trump）政府與中國衝突加劇過程中的一個危險舉動。如果正如馬克・吐溫（Mark Twain）所說，歷史經常是押韻的，我們這個時代也越來越讓人回想起1914年之前那段時期。正如當年的歐洲大國那樣，一個由試圖維護美國對華統治地位的政府所領導的美國，正在推動世界走向一場災難。

這起逮捕的背景非常重要。美國要求加拿大在孟晚舟從香港經溫哥華轉機前往墨西哥的途中將其逮捕，然後將她引渡到美國。這一舉動堪稱是向中國商界宣戰，也使美國商人出國並遭其他國家採取類似行動的風險上升到前所未有的高度。

美國很少因其企業所犯的罪行而逮捕其美國或外國高管。公司經理人通常會因個人犯罪（如貪污，賄賂或暴力）而非所屬企業涉嫌非法行為而被捕。這些經理人當然應該為其所屬企業的非法行為負責，包括受到刑事指控；但是首先拿一位中國商界頭面人物——而不是數十名涉嫌瀆職的美國企業CEO和CFO——來開刀，對中國政府、商界和公眾來說簡直就是令人震驚的挑釁。

孟晚舟被指控違反美國對伊朗的制裁。但問題在於還有許多（美國或非美國）企業也違反過美國對伊朗和其他國家的制裁。例如2011年摩根大通就因違反美國對古巴，伊朗和蘇丹的制裁而支付了88​​30萬美元罰款，而其主席傑米・戴蒙（Jamie Dimon）可沒被人從飛機上抓走羈押起來。

摩根大通也不是唯一一個違反美國制裁的企業。自2010年以來就有以下主要金融機構因違反美國制裁而被罰款：巴西銀行、美洲銀行、關島銀行、莫斯科銀行、東京三菱銀行、巴克萊銀行、法國巴黎銀行、明訊銀行、德國商業銀行、西班牙外換銀行、法國農業銀行、德意志銀行、滙豐銀行、荷蘭國際集團、義大利聯合聖保羅銀行、摩根大通、阿布達比國家銀行、巴基斯坦國家銀行、PayPal、蘇格蘭皇家銀行（荷蘭銀行）、法國興業銀行、多倫多道明銀行、跨太平洋國家銀行（現更名為燈塔商業銀行），渣打銀行和富國銀行。

這些違反制裁銀行的CEO或CFO均未因這些違規行為而被逮捕和拘留。在所有這些案例中被追究責任的都是企業——而不是某個高管。這些人也沒有對2008年金融危機爆發前後的普遍違法行為負責；根據最近的統計資料，銀行共支付了驚人的2430億美元罰款。照這一記錄來看，孟晚舟的被捕堪稱是實際操作上一個令人震驚的突破。我們當然要讓CEO或CFO負責，但要首先從本國著手以免將虛偽自利偽裝成某種崇高原則，以及煽動新的全球衝突。

很顯然，美國針對孟晚舟的行動，實際上是川普政府通過徵收關稅，對中國高科技出口關閉西方市場，以及阻止中國收購美國和歐洲科技企業來削弱中國經濟的更宏大企圖的一部分。可以毫不誇張地說，這就是對華經濟戰的一部分，也是一場貿然發起的戰爭。

華為是中國最重要的科技企業之一，因此也是川普政府減緩或阻止中國進軍高科技領域的主要目標。美國發動這場經濟戰爭中的動機有部分是商業性的——為了保護和支援那些落後的美國企業——也有部分是地緣政治。這兩點顯然都與維護國際法治毫無關係。

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美國專門針對華為，主要是因為該公司在全球推廣尖端5G通訊技術方面成績斐然。美國聲稱該公司通過其硬體和軟體中隱藏的監控功能構成了特定的安全風險，卻未能提供支援這一說法的證據。

而最近英國《金融時報》針對華為發表的一篇誹謗文章就暴露了這一點。在承認「除非你能足夠幸運地在大海撈針中找到針頭，否則無法獲得相關資訊通信技術收到干擾的具體證據」之後，作者只是聲稱「你不會冒險將你的安全放在潛在競爭對手手中。」換句話說，雖然我們無法抓住華為的馬腳，但照樣要將該企業拉進黑名單。

照川普的說法，如果全球貿易規則阻礙了他的強盜戰術，那麼規則就該被移除。美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）在布魯塞爾也如數承認了這一點。「我們的政府，」他說，「正在合法地退出或重新談判那些不符合我們主權利益，或盟友利益的過時或有害的條約、貿易協定及其他國際協定。」然而在該政府退出這些協議之前，總會通過各類魯莽的單邊行動去大肆破壞。

針對孟晚舟的無先例逮捕則更具挑釁性，因為它是基於美國所發動的區域外制裁，這意味著美國可以命令其他國家停止與古巴或伊朗等協力廠商進行貿易，而美國顯然無法容忍中國或任何其他國家去規定，美國企業可以或不可以跟誰交易。

針對非國家方的制裁（例如美國對中國企業的制裁）不應僅由一個國家執行，而應根據聯合國安理會達成的協議執行。比如聯合國安理會第2231號決議就呼籲，所有國家放棄對伊朗的制裁以作為2015年伊朗核協定的部分條件。然而美國——也只有美國——拒絕讓安理會在這些事務上發揮作用。由此可見，川普政府——而非華為或中國——才是當今對國際法治乃至全球和平的最大威脅。

© Project Syndicate，2018.—反華為戰爭

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