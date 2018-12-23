極右派把「黃背心」作為散播仇恨和謊言的平台，所有歐洲人都該感到憂心

文：Guy Verhofstadt（前比利時首相、歐洲議會自由民主聯盟黨團主席，《歐洲的最後機會：為何歐洲國家必須組成更完美聯盟》〔Europe’s Last Chance: Why the European States Must Form a More Perfect Union〕一書作者）

譯：王國仲

過去一個月法國發生的「黃背心運動」，被廣泛拿來和1968年5月的歷史性抗爭（當時學生和工人們以政治和文化改革之名，幾乎讓法國經濟停擺）比較。但與其前身不同，今天的起義並非民主運動，反而是對民主的傷害。

過去一個月，巴黎街頭的自發性抗議活動，幾乎就剛好發生在1968年5月大規模抗議的50年後。但這並不代表兩件事能被相互比較。1968年5月事件，是學生與工人等無政府主義者，反抗傳統主義和戴高樂（Charles de Gaulle）政府威權統治。相較之下，黃背心運動對知識分子和政治辯論避之唯恐不及，並迅速淪為滋事的暴徒。

原先體面、美好，中產階級針對新燃油稅的抗議活動，慘遭職業暴徒和極端主義者劫持，轉而反對移民、歐盟和法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）。美國總統川普（Donald Trump）的民粹主義前顧問史蒂夫・班農（Steve Bannon）最近與極右翼黨派民族陣線的馬琳勒龐（Marine Le Pen）一同亮相，「巴黎正在燃燒，」班農表示，「黃背心……與投票選出川普的是同路人...…支持英國脫歐的也是同一類人。」

更糟的是，極端主義活動已經蔓延到鄰國比利時和荷蘭，現在它們都有自己的黃色背心運動。在義大利，仇外的內政部長薩爾維尼（Matteo Salvini）以引發動亂為由，重炮抨擊馬克宏的政策。他似乎沒有發現，義大利比法國更亟需馬克宏式改革。

極右派分子把黃背心運動作為散播仇恨和謊言的平台。所有歐洲人都該感到憂心。某種程度上，許多民粹主義政黨和運動都獲得克里姆林宮的財政支持。越來越多證據指出，2016年英國脫歐公投受到俄羅斯的「黑錢」影響。俄國網軍也持續在整個西歐煽動對伊斯蘭教的仇恨。

極右派分子利用人們對移民、氣候變遷等國際議題方面的擔心，取得巨大成功。難民、移民工作議題以及摧毀歐洲文化的右翼消息，可能會在辛苦維持家計的人群間引起巨大迴響。對燃油稅負擔略高的農村家庭而言，相信氣候變遷只是政治精英和「媒體」傳播的騙局，是個方便的做法。

對抗這類假消息的反制運動早已過時。阻止民粹主義者和歐洲懷疑論浪潮的第一步，是說出事實、挑出謊言。不過，我們也不能太過天真，對社會造成威脅的激進右派也需要深刻改革。

民粹主義者對歐盟的一項普遍批評是，它的架構不透明、往往難以理解。然而，就算真是如此，面對全球挑戰，歐盟通常是勢單力薄的那一方。與民粹主義者過度宣傳的說法恰好相反，歐洲機構幾乎總是「太少、太慢」。這必須從根本進行改變。我們需要比現在更民主、透明和有效的歐盟——也就是說，更具主權。

我們不需要發明新的齒輪來推動歐盟，只需回歸創始者們的想法：璜・莫內（Jean Monnet）、保羅－亨利・斯巴克（Paul-Henri Spaak）、羅貝爾・舒曼（Robert Schuman）、阿爾契德・加斯貝利（Alcide de Gasperi）等。這些領導人清楚地看到一個更簡單但更強大的聯盟——由一個有12名部長的政府部門領導，而非現在這樣28人組成的委員會。他們本可以讓歐洲人直接投票，選出有競爭力和立法權威的議會，也無須忍受這種允許像匈牙利這樣的流氓成員，把整個集團的手綁在一起的合議制度。

最重要的是，今日社會的現狀——緩慢無效率、決策窒礙難行——並不等於民主。如果歐盟突然能以簡單多數決作出決定，那麼它面臨的問題將不再難解。歐洲終能夠獨立自主，並解決公民的擔憂。

例如，若有歐盟軍隊作為北約的自治支柱，我們就不需要在安全決策上仰賴美國。藉獨立自主的歐洲數位市場，Google、Facebook、亞馬遜、三星和華為的歐洲替代品終將出現。在邊境巡邏隊和海岸警衛隊的幫助下，歐洲人在管理移民流動方面，對土耳其、俄羅斯和其他國家的依賴程度也會比現在小得多。

當然，控制邊界並不代表讓自己與外界隔絕。歐洲始終需要與其他大國合作，但它必須先掌握強而有力的地位。

如果歐盟能夠重新啟發其民主潛力，極右派將不再有對國際合作和多邊主義發動攻擊的理由。若歐洲更加民主，走上街頭的公民將不會把移民和記者視為代罪羔羊，並轉而要求解決我們面臨的真正挑戰。

在變調之前，黃背心運動代表著對經濟安全的不安與關切。對歐盟成員國的教訓是，我們必須支持自己的國家社會安全體系，同時推動歐盟層面的改革。透過成熟的銀行聯盟保障公民儲蓄，納稅人就不會因為私部門的揮霍而陷入困境。當發生另一場金融危機時，完整的貨幣聯盟和自主聯合預算，將使歐元區更具彈性。

在歐洲認真對待經濟改革之前，我們的經濟將繼續在結構上落後於其他地區。自2010年以來，歐元區的年均增長率為1.3％，美國則為2.3％。從2010年至2018年，雙邊差距高達1.2兆歐元。稅收方面，政府約損失5000億歐元。就法國而言，相當於每年100億歐元——馬克宏最近提出、滿足黃背心群眾要求的計畫，預算成本差不多就是這個數字。

歐洲需要的起義不會發生在巴黎或布魯塞爾的街道上，而是在歐盟癱瘓的機構之中。五十多年來，歐盟內部權力一直在保守派和社會主義者間來回擺盪，他們都未能應對現今的挑戰。

沒時間廢話了。我們需要採取行動。在2019年5月的歐洲議會選舉中，「歐洲世代」將打破守舊政治秩序、將革命帶離街頭，進入歐洲民主的走廊。

© Project Syndicate，2018.—The Revolution Europe Needs

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航