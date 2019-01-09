在川普粗暴的保護主義之下，還是有國家獲得好處

文：濱田宏一（耶魯大學名譽教授、現為日本首相安倍晉三特別顧問）

1950年，出生於加拿大的普林斯頓大學經濟學家雅各・維納（Jacob Viner）對關稅同盟會所產生的「貿易創造」效應做出了解釋，認為較低的關稅和非關稅壁壘會刺激成員國之間的商品流量增加。但維納同時也指出關稅同盟會產生另一種「貿易轉移」效應，因為其他非成員國與成員國之間的貿易可能因此減少。而通過對主要交易夥伴——尤其是中國——提高貿易壁壘，美國現正面臨著貿易創造和貿易轉移的負面影響。

當然，美國並非任何關稅同盟成員。但是你可以在不同程度上於任何自由貿易區——甚至是世界貿易組織這類宏大協定之中——發現貿易創造和轉移效應。因此當美國總統川普（Donald Trump）決定退出《跨太平洋夥伴關係協定》（TPP）——現已更名為《跨太平洋夥伴全面進步協定》（CPTPP）繼續向前推進——就實際註定了美國與其拋棄的國家之間的貿易將縮減，因為那些國家轉而增加了彼此間的貿易。

在川普的「美國優先」貿易政策中很難察覺到任何補償特質。但平心而論（而非過於寬宏地說），挑戰現狀還是有一些好處的。事實上雖然依據過往經驗去制定政策是個好做法，但盲目堅持傳統也會陷入慣性和惰性。因此政策制定者應當勇於承擔可控風險並追求務實創新。

而在川普身上，這種冒險行為通常會採取挑戰既定談判假設的形式，包括博弈論中所謂行為者的「威嚇點」——也就是令談判不再值得進行下去的點。而揭露行為者真正的威嚇點——因此產生的讓步空間可能較跟他們對話的人所認為的更多——可能有助於打破艱難談判的僵局。

這就是川普政府似乎試圖在一些領域所做的事情。例如川普似乎急於確定多年來一直違反共同規則（比如外國投資和智慧財產權保護）的中國，在大難臨頭時是否會願意開始遵守這些規則。

但無論這一戰略能帶來什麼潛在好處，相對於川普粗暴且反復無常的保護主義風險也不值一提了。而諷刺之處莫過於美國優先可能會對其自身造成嚴重損害，整個國家都會因貿易轉移而遭受重大損失。此外川普的保護主義還可能導致更大範圍的破壞，針鋒相對的關稅戰減少了整體出口，削弱了全球貿易總量並阻礙了世界經濟增長。

這將重演美國於1930年罔顧一千多名經濟學家反對頒佈的保護主義《斯穆特－霍利關稅法案》的後果。儘管學者們對該法案對世界經濟構成的確切影響說法不一，但通過將關稅率提高到創紀錄的水準，該法案卻著實把美國經濟從衰退拖進了大蕭條。

儘管存在中美貿易戰的整體負面影響，那些仍然堅持開放之路的經濟體——如歐盟，印度，日本或韓國——可能會從貿易轉移中獲得一些好處。而越來越多的統計資料也表明這類轉移已經發生。

例如，貿易戰可能解釋了日本對中國的出口為何會從2017年4月到2018年3月間激增了18.3％。而期間超過15兆日元（折合1360億美元）的貿易總額現在幾乎等同於日本同期對美出口總額，也較比去年增加了7.5％。

此外，根據日本財務省新發佈的海關統計資料，日本2018年上半年對華出口額超過4兆日元，甚至比全球金融危機之前2007年上半年的出口額高出16.4％。相比之下，美國對華出口自2007年以來已經下降了8.5％。這些數字反映出貿易轉移效應對美國和中國不利，但對其他國家有利。

川普的貿易戰無疑是個重大風險，但我們還遠未弄清楚這場戰爭究竟是否經過了推敲，或者就算經過了推敲，是否又足夠精妙。畢竟正如老話所說，鷸蚌相爭，漁翁得利。

© Project Syndicate, 2019.—誰會從特朗普貿易戰中得利？

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航