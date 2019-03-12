當川普不願再替德國「把手弄髒」，歐洲聯合防禦政策何去何從？

文：Joschka Fischer（1998年至2005年擔任德國副總理兼外交部長，強烈支持1999年北約對科索沃的干預，隨後反對伊拉克戰爭。在參與1960年代和70年代的反建制抗議活動後投身政治，為德國綠黨創立的關鍵人物，領導綠黨近20年）

譯：王國仲

在歐盟這樣龐大、複雜的機構中，當深化經濟、政治一體化的努力未能實現時，自然會責難聲四起。不過，當談到發展歐盟聯合防禦能力時，責任歸屬可就相當清楚了。

美國總統川普（Donald Trump）為跨大西洋關係帶來毀滅性衝擊。他對美國共同防禦承諾的質疑，為北約帶來一場可能爆發的危機。畢竟，美國的安全保障，是二戰結束以來維繫歐洲和平與繁榮的兩大支柱之一。此外，川普也沒打算放過另一項支柱：依規則而行的全球貿易體系與經濟秩序。

川普當選不過兩年，歐洲人就被拋在國際政治的寒風中瑟瑟發抖，想著到底該怎麼做才正確。照理來說，歐洲應該深化內部聯繫、加強軍事能力。有些人或許會質疑，現在是英國脫歐、歐盟即將失去世界第二軍事、經濟地位的時代，這真的是歐洲人想要的嗎？

英國人搞不清楚自己要什麼，並不代表其他歐洲國家也願意群起效仿。實際上，多數歐洲人都認為，應透過聯合安全政策建立一個更強大的歐盟。

最大的例外是德國。作為歐盟的經濟引擎和人口最多的核心成員，如果德國不願加入，就沒有聯合安全政策可言。不過，即便德國加入，歐盟聯合安全的實踐仍存許多爭議。

歐盟國家不該像1990年代歐洲貨幣聯盟成立時那樣，一廂情願地掩蓋事實。各成員國間存在經濟與財政政策上的顯著差異，政治文化和心態也大相逕庭。然而，各國刻意忽略問題，貨幣聯盟就在沒有統合政治機構的情況下直接啟動。

歐盟不應重蹈覆轍。今日不容忽視的重要事實是，德、法兩大會員國必須為成就聯合安全政策試著相互妥協。這不會輕易實現。兩國的政治態度、敘事史觀和地緣政治利益皆相去甚遠，許多情況下甚至完全相反。儘管官方言論不這麼認為，德國又因歷史特殊性形成更大阻礙。

對法國而言，其傳統形象反映出悠久的歐洲大國歷史（即便那個時代早已過去）。身為擁核國家與聯合國常任理事國，法國的軍事行動和武器出口絕非道德淪喪，而是世界強權才能擁有、形塑其外交政策的特權。

戴高樂（Charles de Gaulle）在二戰後宣布自己為戰勝國的手段非常高明。他成功讓人們遺忘維琪法國、1940年代面對納粹時的失敗，以及1930年代的內部政治分歧。感謝戴高樂，他穩住了法國的歷史進程。

對德國來說，就不是這麼一回事了。20世紀，德國為追求歐洲霸權與統治世界做了兩次嘗試。後果是對自己國家造成的毀滅與破壞，更不用提對歐洲了。德國的歷史進程在1945年中斷，文化和傳統不再受重視，領土完整性也遭破壞。他們成了侵略、恐怖和種族滅絕的代名詞。

戰後，德國放棄以軍事為基礎的強權政治與國際冒險主義，轉而發展經濟。為重回民主西方懷抱，他們別無選擇，更別肖想取回政治主權。這樣的策略最終導致1990年東西德再次統一。

1945年至今，隨著政治權力的轉變，左翼和右翼的德國人都成了和平主義者。直到今天，儘管有數十年的歐盟和北約成員資格，許多德國人仍然在各項議題持中庸態度，兩德統一後的時代尤其如此。這大部分得歸功於美國的安全保障，以及替德國代行強權政治、把手弄髒的意願。但這種舒適的分工，正如美國領導的戰後秩序一般，在川普當選後畫下句點。

讓德國回歸傳統強權政治必定有其風險。但如果不這麼做，唯一的替代方案就只能維持現狀、放棄聯合安全政策。為實現崇高目標，以歐洲主權的名義強化政治合作勢在必行。舉例而言，若缺乏共同出口規範，歐洲軍備發展就無法進行有意義的合作，其他具深遠意義又雄心勃勃的項目就更不用談了。

德國正就國防支出展開激烈辯論。到2024年，國防支出必須達到GDP的2％才能符合北約要求。由於可預見的地緣政治風險即將出現，如果沒有歐盟的聯合安全政策，德國的國防預算將不得不進一步提升，填上美國退出歐洲的缺口。

毋庸置疑，德國的重新武裝將引發許多討論和歷史問題。不過，為了區域安全，和歐洲、北約一起重新武裝，會是一個完全不同的議題。無論如何，歐洲必須變得更強大。若德國能有效參與此過程，將符合所有人的利益。

© Project Syndicate，2019.—Will Germany Permit Joint European Security?

責任編輯：羅元祺

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