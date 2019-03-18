非洲政府扼殺科技創業，連當部落客都要繳高額「許可費」

文：Perseus Mlambo（金融科技企業Zazu的創始人兼CEO，主要為撒哈拉以南非洲地區的民眾簡化獲取金融服務的途徑，也曾在日內瓦聯合國難民事務高級專員辦事處道德操守辦公室工作）

非洲是世界上最年輕的地方。但由於非洲國家的元首往往年齡較大——平均年齡為62歲——他們與非洲青年之間往往缺乏聯繫。去年4月在倫敦舉行的一次活動中，奈及利亞總統穆罕默杜・布哈里（Muhammadu Buhari）表示奈及利亞年輕人相當懶惰，都指望政府的施捨，而年輕的奈及利亞人則在社交媒體上對此表示強烈反對（標籤：#LazyNigerianYouths），並羅列了自身眾多富有成效的事業追求。

而奈及利亞移動借貸平臺OneFi則展現了一批富有進取心的客戶。通過小額貸款，一名年輕女子能夠為自己的炸香蕉片批發業務購入庫存；另一位年輕的企業家則建造一個可容納1000只雞的禽舍。

像OneFi這類非洲科技初創企業的出現，在很大程度上要歸功於移動網際網路在整個非洲大陸的擴張。非洲的智慧手機用戶數量預計將在2020年達到7.25億，而網際網路接入將在未來六年增長130％，非洲的數字經濟可以為當地年輕人創造數百萬個就業機會。

考慮到近三分之二的撒哈拉以南非洲地區人口還不足25歲，每年有2900萬年輕人湧入勞動力市場，就業機會的激增對非洲的未來至關重要。不幸的是，逐漸隱現的政府過度監管趨勢有可能破壞未來的就業機會。

與世界各地的政府一樣，非洲的政府也在努力緊跟技術創新的步伐。技術正在從根本上重塑日常生活，改變非洲人溝通、媒體、支付商品和服務的方式，但許多國家的政府還只是剛剛意識到數字經濟的出現。然而有太多政府並未採用較為寬鬆的措施並相應制定一套細緻的監管規則，而是實施了一系列可能扼殺創業潮的，自上而下式的嚴厲措施。

以烏干達最近徵收的社會媒體稅為例，據說政府是為了阻止「八卦消息」的傳播並向外國社交媒體應用程式徵稅。但實際上外國企業只是簡單地通過其電信供應商，將成本轉嫁給了終端使用者。對於每天使用社交媒體的人來說，購買預付費資料包的成本飆升了23％至62％，導致移動資料訂戶數量下降了20％。如果要購買1G的資料，年均收入不足606美元的烏干達人就必須拿出約40％的月收入。

貝南政府也曾試圖複製烏干達的錯誤政策，但在遭到廣泛抗議的三天後就廢除了相關稅項。而烏干達政府似乎不太關心公眾輿論：除社交媒體稅外，它還對移動貨幣交易徵收1％的交易稅。

許多新的數字法規都與過去那種限制言論自由和政治組織的傳統做法無異。在坦尚尼亞，去（2018）年3月推出的嚴苛政策，要求任何運營部落格或網站的人支付930美元的許可費——這個數字甚至高於該國年人均GDP。坦尚尼亞政府還試圖通過一項法案，將未經該國首席統計長官許可的資料傳播定為犯罪行為。

這些措施將嚴重限制那些依賴資料流程的科技創業企業的服務內容。例如總部位於加納的線上藥物銷售平臺mPharma，就是通過分析匿名資料集來預測顧客對處方藥的需求，並據此跟藥品製造商協商壓價，從而降低最終用戶的成本。如果坦尚尼亞的政策成為新的標準，那麼這種非洲科技創業企業中常見的資料驅動型商業模式就將受到威脅。

在這個超過五分之一工作年齡人口都在做小生意的大陸上，網際網路和社交媒體已被證明對行銷和客戶服務至關重要。即便如此，一些非洲領導人卻試圖通過強調稅收收入的必要性以及將線上活動描述為無聊，無益甚至不愛國的方式來證明新政策的合理性。

比如烏干達總統約韋里・穆塞維尼（Yoweri Museveni）就將社交媒體稅與其他社會惡習稅相提並論，但當他在33年前上臺時最先進的新技術還是裝甲車和咖啡豆採摘機。令人遺憾的是，儘管許多新崛起的年輕領導者，比如曾是演員，現為烏干達國會議員的波比・懷恩（Bobi Wine）正在鼓舞年輕人，反對那些根深蒂固的經濟既得利益和無效的政策制定，但統治該地的穆塞韋尼家族毫不費力地讓他們陷入沉默。

數位行業過度監管的後果將產生深遠的連鎖反應。據估計，移動寬頻普及率每提高10個百分點，發展中經濟體的增長率就能因此提升1.38個百分點。此外，大多數當前受到重創的非洲科技創業企業，都是為了提供傳統機構和政府未能供應的基本服務，從銀行到醫療保健再到最後一英里物流。而這些盲目監管的衝動則會讓消費者再次陷入孤立境地。

過度監管也會使國際投資者望而卻步，因為他們必須依據可獲取訂戶數量來衡量那些移動端創業企業的商業可行性。鑒於非洲移動資料成本相對於人均收入的比率已然較高，因此繁重的新稅收和法規只會讓許多創業公司失去投資者。

而那些忽視年輕人需求的非洲年邁統治精英也將自食其果。到2055年，超過4.5億非洲人——約占非洲大陸預計總人口的五分之一——將在15至24歲之間。通過阻礙數位創新，非洲各國政府正在阻礙即將催生未來就業機會的科技生態系統增長。

現在是時候廢除這些過分嚴苛的法規以免它們造成更大的傷害。否則的話，像OneFi公司創始人Chijioke和Ngozi Dozie兄弟這樣的年輕領導者，將永遠無法發揮其為數億年輕非洲人開啟機會的潛力。

© Project Syndicate, 2019.—非洲的數字世代鴻溝

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航