讓難民使用電子錢包，得到令人意想不到的成果

文：Jacqueline Musiitwa（烏干達監管律師、普惠金融專家）

平均每一分鐘都31人有流離失所——被迫離開他們的崗位、家園甚至家人。這些難民常常需要歷經千辛萬苦才能到達新的國家，此時他們早已身無長物，沒有身份，甚至一文不名。但是，他們往往還無法保證更安全、更繁榮的未來，而是被邊緣化，被排斥甚至被妖魔化，得不到融入東道國或為當地經濟做出貢獻的機會。賦能難民的一個直接辦法就是讓他們獲得金融服務。

金融服務提供者（FSP）一直忽略這一群體，原因是難以接觸到他們，也難以獲得他們的身份，此外難民也常被認為是高風險群體。但過去十年中的技術進步讓難民金融服務變得比以往任何時候都更加容易安全，具有更高的性價比。

感謝技術和移動技術，銀行業務不再主要通過分支機構進行，而是通過人們的手機實現，不管他們身在何處。這促使了電子錢包的崛起，讓用戶只需手機就能收錢、存錢和花錢。最近幾年中，移動資金在撒哈拉以南非洲尤其流行，有望成為龐大的無銀行人口——17億人——的局面改變因素，這些人口中有三分之二已經擁有手機，可以作為金融服務的門戶。

沒有理由將難民與世界其他無銀行人口區別對待。與流行的信念相反，難民並不是風險較高的群體：吉瓦難民影響報告（Kiva Refugee Impact Report）發現，在貸款償還方面，難民與非難民等量齊觀。此外，拜臉部識別和人工智慧技術所賜，銀行現在能夠即時驗證使用者資訊，（比如）通過開源身份驗證應用程式介面（API）進行虹膜掃描。

因此，難民沒有身份證、貸款抵押品或固定地址已經不再緊要。實施ID2020後更是如此。ID2020是微軟、埃森哲（Accenture）和聯合國合作推出的計畫，用生物計量資料和區塊鏈（分散式帳本），為所有難民建立加密的、永久的、可共用的識別手段。

使用區塊鏈也符合FSP本身的利益。誠然，長期看來該技術——它促進各方之間的直接交易，並形成永久的、不可改動的記錄——具有取代FSP的潛力，將打破FSP對信任仲介的壟斷。但在短期，銀行採用區塊鏈能夠削減成本，降低違約風險，從而實現將服務循序擴大到難民。從這個角度講，區塊鏈將掀起一場難民信用普及的革命。

目前，區塊鏈正在被用來幫助難民。比如，在約旦， 札塔里（Zaatari）難民營 用區塊鏈和加密貨幣分配人道主義援助。每名難民獲發一個電子錢包，用於交換食品和補給的錢存在這個錢包中，並通過面部識別驗證交易。結果令人信服：援助分配公平準確，交易費用驟降98％，資金的侵吞情況也變少了。

在芬蘭，區塊鏈初創企業MONI和芬蘭移民局（Finnish Immigration Service）向難民頒發數位ID並存儲在區塊鏈中。有了MONI帳戶，難民能夠得到政府福利，哪怕遺失了護照也可以。這些區塊鏈用途降低了對政府頒發的身份證件的依賴，因為它們鼓勵接受其他形式的ID，如聯合國頒發的難民ID。

FSP將服務擴大至難民還有一個長期的原因。這樣做可以讓他們收集資料，學習寶貴的經驗，有助於制定針對日益移動的全球客戶的方針，這些客戶正在從全職工作轉向「零工經濟」的遠程和自由職業。

自由職業者的信譽——到2020年，自由職業者預計將占勞動力的43％——可能難以確定，因為他們的收入不穩定、不可預測。所謂的數字浪人（digital nomads）通常沒有永久地址，這增加了信用記錄工作的難度。因此，這些未來工作者給傳統金融服務提出的挑戰與難民別無二致。今天為難民創造的另類信用評分方法，有朝一日或可大面積推廣。

基於所有這些原因，銀行應該從現在開始行動起來，將服務擴大到難民。它們可以效仿金融科技公司MyBucks的例子。MyBucks已經在馬拉維紮勒卡（Dzaleka）難民營 開設了一家支行 ，提供貸款、移動銀行和培訓服務。

當然，解決難民危機、利用全球2500萬難民的經濟潛力還需要其他領域的大量變革，首先便是目標國的政治敘事。在許多國家，政客和媒體一直將難民說成是對安全、文化凝聚力和公共資源的威脅。

美國前國務卿希拉蕊（Hillary Clinton）將其2016年總統競選敗給川普（Donald Trump），以及此前的英國脫歐投票結果歸咎于公眾反對移民，並在最近表示歐洲應該接受更少的難民以阻止民粹主義的崛起。德國的非洲委員甘特・努克（Gunter Nooke）甚至提出了一個更加令人不快的提案：非洲國家應該割讓一塊領土，作為經濟特區給歐盟管理， 這等於是「自願殖民主義」。

這些方案不僅是不道德的；他們也無法終結危機。光靠人道主義援助也無法奏效，只能作為權宜之計。要保證長期穩定與活力，東道國必須為難民開放經濟機會。以破壞力聞名的FSP和金融科技公司可以在這個過程中起到關鍵作用。

© Project Syndicate, 2019.—難民銀行業務

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航