美國財政赤字主因是「減稅」，跟貿易戰一點關係都沒有

文：Jeffrey D. Sachs（哥倫比亞大學可持續發展教授、衛生政策與管理教授、哥倫比亞可持續發展中心主任、聯合國可持續發展方案網路主任）

唐吉訶德與風車搏鬥。美國總統川普（Donald Trump）與貿易赤字搏鬥。兩場戰鬥都是荒謬的，但至少唐吉訶德還帶有理想主義色彩。川普的戰鬥則充斥著無知之怒。

儘管川普承諾，對加拿大和墨西哥、歐洲以及中國的嚴厲貿易政策會讓赤字消失，但日前美國商品與服務國際赤字被曝擴大至6210億美元。川普相信美國貿易赤字反映了美國交易夥伴的不公平的手段。他宣佈要結束這些不公平手段，與這些國家談判更加公平的貿易協定。

但美國的貿易赤字並非其他人的不公平手段所帶來，川普的談判也無法扭轉貿易赤字的增加。相反，赤字是宏觀經濟失衡的指標，而川普自己的政策——特別是2017年減稅——加劇了這一失衡。其持久性——事實上，是它的逐步擴大——任何學過兩個星期本科國際宏觀經濟學的人都能夠預測到。

考慮某甲，其收入為X，支出為Y。如果我們考慮某甲得自其商品和服務「出口」的收益，以及其在商品和服務「進口」上的支出，立刻就能清楚地看到，如果其收入大於支出，就會出現出口對進口的盈餘。赤字意味著某甲支出多於收益。

我們對一個經濟中的收入和支出進行加總（包括私人和公共部門）也是一樣的。當一個經濟的國民總收入（GNI）高於國內支出時，它就會產生經常項目（國際收支的最廣義指標）盈餘，當其國內支出高於GNI時，就會產生經常項目赤字。經濟學家用「國內吸收」一詞指代總支出，加總國內消費和國內投資支出。於是，經常專案可定義為GNI與國內吸收的餘額。

要點是需注意收入超出消費的部分等於國內儲蓄。因此，收入超出吸收的部分，可以等價地表示為國內儲蓄超出國內投資的幅度。當一個經濟儲蓄多於投資時，它就會產生經常專案盈餘；當它儲蓄少於投資時，就會產生經常項目赤字。

注意，貿易政策在整個等式中都沒有出現。經常專案赤字純粹是宏觀經濟指標：儲蓄相對投資的短缺差額。美國外部赤字並不能影響或構成加拿大和墨西哥、歐盟或者中國的不公平貿易措施的指標。

川普有這樣的思維，是因為他無知。而他的無知成為美國公共討論的核心，主要是因為他的幕僚（平心而論，他們一旦忤逆川普，就會失去飯碗）、共和黨以及美國CEO（他們沒有拒絕川普的瞎扯淡）的唯唯諾諾。

美國從經常項目盈餘向長期經常項目赤字的轉變始於20世紀80年代裡，主要原因是雷根（Ronald Reagan）、小布希（George W. Bush）和川普總統的一系列減稅。減稅沒有輔之以政府消費削減，這降低了政府儲蓄。政府儲蓄的下降可以部分通過私人儲蓄上升抵消——比如當企業和家庭認為減稅是暫時性措施時。但這樣的抵消總體是不完全的。因此，減稅總是導致國內儲蓄減少，而這反過來又讓經常專案陷入更深的赤字。

聖路易斯聯邦儲備銀行的資料表明，20世紀70年代，美國政府平均儲蓄為GNI的-0.1％，而私人儲蓄平均為GNI的22.2％。因此，國內儲蓄是GNI的22.1％。在2018年的前三個季度，美國政府儲蓄為GNI的-3.1％，而私人儲蓄為GNI的21.8％，因此國內儲蓄為GNI的18.7％。反過來，美國經常項目平衡從20世紀70年代0.2％的GNI的略有盈餘，轉變為2018年前三季度的2.4％的GNI的赤字。

拜2017年美國減稅所賜，政府儲蓄可能減少約GNI的1％。在預計增稅的情況下，私人儲蓄的升幅可能半之，商業投資的微增和住房投資的下降的總體印象較小。因此，淨結果可能是經常項目赤字增加，可能在GNI的0.5％左右。

因此，川普自己的主要稅收政策正是國際失衡略有加劇的主要原因。再次說明，貿易政策與這一結果沒有什麼關係。

但貿易政策絕非對全球經濟無關緊要。絕非如此。川普所幻想的敵人讓世界經濟變得更加不穩定，美國和大部分世界其他國家的關係發生了顯而易見的惡化。川普本人遭到大部分地區的唾棄，全世界對美國領導力的尊重都在下降。

當然，川普的貿易政策不但是為了改善美國的外部平衡，也代表了錯誤的遏華和削弱歐洲嘗試。其客觀結果是新保守主義世界觀，即國家安全是民族國家間的零和鬥爭。美國競爭對手的經濟成功被視為美國全球主導力的威脅，因此也是美國的安全威脅。

這些觀點反映了美國政治長期以來的好鬥和偏執的特點。它們讓國際衝突永久化，而川普和他的支持者們卻讓它們野蠻生長。從這個角度看，川普的思維混亂的貿易戰也是可以預見的，一如它們在解決宏觀經濟失衡方面的徹底失敗。

© Project Syndicate，2019.—美國貿易戰的危險的荒謬之處

責任編輯：羅元祺

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