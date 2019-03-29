極左極右的民粹政策，無助解決困頓的經濟問題

文：李鐘和（高麗大學經濟學教授、亞洲研究所主任，曾任韓國前總統李明博的國際經濟事務高級顧問）

近幾十年來不平等現象不斷惡化，使得那些未能分享經濟增長和發展成果的人日益沮喪。對此某些政治領導人則用大規模社會福利計畫，或以鄰為壑的保護主義來回應公眾的不滿情緒。但這個藥方是錯誤的。

左右兩翼的民粹主義者總是帶頭鼓吹實施這些適得其反的政策。前者主張非生產性的社會福利支出，後者往往要求實施保護主義。可即便這些舉措能為某些群體提供短期利益，也無法實現包容性增長——從長遠來看，它們甚至可能對經濟造成嚴重損害。

而當前最知名的保護主義支持者莫過於美國總統川普（Donald Trump），他自2017年上任以來一直積極推行其「美國優先」議程。川普將美國製造業失業和實際工資下降歸咎於自由貿易，並聲稱提高進口關稅等措施將使製造業崗位回流，提升許多美國工人的工資並改善他們的福利待遇。

但大多數經濟學家都一致指出，保護那些低生產力行業和非熟練工人免遭全球競爭的做法，不會帶來長期的經濟收益。即使在短期內也沒有證據表明川普的保護主義政策能產生預期的效果。

而另一種流行的減少不平等方法——過度的再分配政策——也同樣存在問題。在韓國，文在寅總統已經在兩年內將最低工資提高了29％，同時擴大了社會福利支出。這被認為可以促進低工資勞動者和低收入家庭的福利以及消費，從而強化作為可持續增長關鍵支柱的包容性。但這一改革對小企業造成了沉重打擊，新增就業仍然不足。該國的收入分配狀況也出現了顯著惡化。

另外還有委內瑞拉。20年來，由已故總統查維茲（Hugo Chávez）和他的門徒馬杜洛（Nicolás Maduro）領導的左翼民粹主義政府，動用了大量石油收入去資助過份慷慨的社會福利政策。但由於政府未能實現經濟多元化，委內瑞拉很快被原油價格暴跌所引發的嚴重經濟危機吞噬了。

在過去三年中，委內瑞拉的實際GDP每年萎縮超過15％。去年該國通貨膨脹率超過1300000％，物價每19天翻一番。由於無力負擔高價食品和其他生活必需品，據報委內瑞拉人均體重下降了11公斤。超過300萬人——約占人口的10％——已逃離該國。

通過弱化工作和投資的激勵機制，保護主義以及過度社會福利政策會壓低新增就業，阻礙技術進步並拉低經濟增長。換句話說這些策略根本不是在促進包容性增長，而是反其道而行之。

對此一個更有效的手段是通過加大對教育和技能培訓的投入來著力強化人力資本。世界銀行也和其他國際組織共同認識到了這一點，宣導將人力資本投資——與改善基礎設施，促進競爭監管改革，反腐敗措施和適當的社會保障體系相結合——作為所有成功戰略的關鍵組成部分以確保實現包容性生長。

為保持競爭力，一個經濟體必須追求開放的貿易政策，促進技術發展，並鼓勵更高價值的生產——同時建立擁有匹配技能的勞動力隊伍。這也正是當年令東亞經濟體得以創造高品質就業機會，提高收入，實現強勁「公平增長」的戰略。

對此的第一步是擴大跨地區跨社會群體的優質教育和職業培訓。政府必須向低收入家庭學童提供包括補貼貸款或獎學金在內的財政援助。針對職業培訓的公共支持必須面向低技能和其他弱勢勞動者，尤其是小企業或非正規部門的工人。

維持這些政策需要大量的財政資源。這也是為何政府不僅要在其預算中優先重視教育，還得從私營部門和國際社會處調動更多資源，此外還必須加強學校系統和職業培訓專案的效率和問責機制，鼓勵機構間競爭和加強監督和評估機制也將有助於提高資源利用率。

在當今這個科技迅速變化的大環境下，教育和職業培訓必須隨之進化發展以使人們掌握在當前和未來體面生活所需的技能，知識和態度。尤其是應該改善和擴大終身學習機會，使勞動者能夠在一生中持續獲得高品質的就業機會。

如果政府誠心要履行其讓民眾發揮自身潛力的職責，它們就不應被保護主義或過度社會福利所蠱惑。建立包容性勞動力市場是實現包容性增長的先決條件。為實現這一目標，政策制定者必須將為所有勞動者制定教育和技能發展規劃——並與擴大經濟機會的促增長政策一道——設為優先事項。

© Project Syndicate, 2019.—投資於包容性成長

責任編輯：羅元祺

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