與中國「一帶一路」的歐洲國家，正在危害自己與歐盟的未來

文：Guy Verhofstadt（前比利時首相、歐洲議會自由民主聯盟黨團主席，《歐洲的最後機會：為何歐洲國家必須組成更完美聯盟》〔Europe’s Last Chance: Why the European States Must Form a More Perfect Union〕一書作者）

譯：王國仲

義大利政府支持中國「一帶一路」的決定，讓歐盟與自身利益直接落入中國國家主席習近平手中。儘管歐盟的確該跟中國建立更密切關係，他們必須做為一個整體，在平等的基礎上進行。

在尋求投資資本、有利可圖的商業貿易時，歐盟各國不見得會優先考慮歐洲共同利益，在中國問題上更是如此。目前為止，和中國建立關係的成員國正單方面危害自己和其他歐洲國家。

的確，歐洲各國在對中立場上凝聚共識的嘗試受到不小阻礙。英國脫歐、龍頭科技公司管理客戶隱私的爭議都讓歐洲領導者們分心，無暇討論其他議題。歐盟領導人3月在布魯塞爾的會議上，探討面對中國時該採取何種共同態度，並點出義大利支持習近平「一帶一路倡議」（Belt and Road Initiative，BRI）所帶來的風險。

警告沒有受到重視。第二天，義大利民粹主義的聯合政府在羅馬歡迎習近平到來、簽署諒解備忘錄（Memorandum of Understanding，MOU）、不再和歐盟站在同一陣線。遺憾的是，義大利單方面參與BRI的決定，不僅破壞歐盟對中國的集體影響力，還將為國民帶來更糟糕的協定。

義大利不是第一個簽署中國基礎設施投資計劃的歐盟成員國，但卻是歐洲各簽約國中最大的經濟體，也是第一個這麼做的G7國家。毫無疑問，此舉代表習近平的成功與歐洲的挫折。畢竟，BRI不是為改善人們生活而制定的慈善倡議，而是一項外交政策計劃，目的是擴大中國在全球的經濟和地緣戰略影響力。美國國家安全委員會最近警告，義大利的行為將使中國的「掠奪性投資」合法化，對義國人民而言沒有任何好處。

習近平選在3月22至24日訪問羅馬並非巧合。在英國最近延長脫歐期限之前，他們原表定於3月29日離開歐盟。接著，5月將舉行歐洲議會選舉，歐盟領導層已無暇他顧。對習近平來說，大概找不到比現在更適合推銷中國投資承諾（也就是具多重條件的貸款）的時機。

幸運的是，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）、德國總理梅克爾（Angela Merkel），以及歐盟委員會主席榮克（Jean-Claude Juncker）亦與習近平會晤。與義大利政府的天真形成鮮明對比，他們（與其他具有前瞻思維的歐洲領導人一樣）認知到，在一個由中國、俄羅斯與美國等超級強權統治的世界中，只有在成員團結一致的情況下，歐洲才能蓬勃發展。

儘管如此，若缺少明確歐盟層級戰略，歐洲仍會受到各巨頭分而治之的作法影響，無法集體合作、捍衛自身利益。例如俄羅斯正透過北溪二號天然氣管線，使成員國間發生齟齬；中國也將盡可能與歐洲各國進行雙邊談判（在這種談判中，中國老是佔上風）。

歐盟專員根特・歐廷格（Günther Oettinger）提出一項可能的解決方案：給予歐盟委員會對中國投資案的否決權。歐盟各國的單方面決策，或許會對其他歐洲國家產生深遠的安全和經濟影響，因此該想法值得探討。另外，各國政府若獨自為政，將挫敗歐盟本身試圖與中國建立更密切關係的努力。

強有力的中、歐關係，能為所有參與者帶來深遠利益。就歐洲而言，利益在於強化維護國際秩序的規則，尤其是和中國合作、開放經濟、改善人權記錄、消除不公平貿易。如果歐盟領導人能對哪件事情意見一致，那就是與中國的合作比對抗更加重要。

在即將舉行的歐盟－中國峰會上，2020年歐盟－中國投資協議進程會是正面的象徵。該協議能消除進入中國市場的阻礙、減少對外國投資者的歧視、為歐洲企業開創更多發展機會。但同樣重要的是，歐盟需要一項保全關鍵基礎設施的共同方針。在談到5G科技時更是如此（華為是其中一間主要供應商）。

歐盟總是慢半拍，無法應對雄心勃勃的中國帶來的挑戰。但如果團結一致，我們仍然可以穩固中、歐夥伴關係，為日後的各種利益服務。

© Project Syndicate，2019.—Europe Must Unite on China

責任編輯：羅元祺

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