當中國不再只是「韜光養晦」，歐洲有準備好應對的行動嗎？

文：Joschka Fischer（1998年至2005年擔任德國副總理兼外交部長，強烈支持1999年北約對科索沃的干預，隨後反對伊拉克戰爭。在參與1960年代和70年代的反建制抗議活動後投身政治，為德國綠黨創立的關鍵人物，領導綠黨近20年）

譯：王國仲

美中之間日益激烈的競爭可能對歐洲產生負面的經濟與其他後果。不過，一如往常，歐洲領導人並未制訂合適戰略方針，僅專注於自己的問題。

川普（Donald Trump）當選美國總統後，似乎加速了「屬於美國的世紀」與美國領導的戰後國際秩序的結束。誠然，世界的政治和經濟重心在2016年之前已經向東亞轉移，而中國在即將到來的「太平洋世紀」中崛起為全球大國的想法也不是新鮮事。但川普與其中國同行習近平的一舉一動，使日益尖銳的超級大國競爭成為焦點。 不幸的是，歐洲尚未採取對應行動。

目前，美中貿易爭端有可能引發全球經濟衰退。不過，這場衝突只是（包括科技業在內）更大規模權力鬥爭中的一環，決定後起之秀（中國）能否取代現任（美國）的全球領導者。

從1970年代末期鄧小平推行現代化建設以來，中國大多不惜一切代價、避免與美國對抗，而非挑戰現有的地緣政治和戰略秩序。但習近平2017年10月於中國共產黨第十九次全國代表大會上的談話，加上目前挑戰美國統治地位的種種行為，都代表中國將不再像鄧小平囑咐的那樣韜光養晦、隱藏力量。

中國在南海珊瑚礁和小島上的軍事強化、「2025中國製造」戰略計畫中皆展現出新的自信，目標直指未來十年內成為重要產業的世界級領導者。憑藉龐大的一帶一路倡議（Belt and Road Initiative, BRI），中國希望利用貿易、運輸和基礎設施投資，在歐亞、歐洲、中東與非洲建立地緣政治和商業主導地位。

面對日益明顯的領導之爭，美國也改變戰略方針，對中國採取對抗性的行動。儘管領導這種轉變的是川普，但對中國憤怒、恐懼和挫折的不只有白宮和共和黨，也深入民主黨人心中。

首先，美國對貿易採取更強硬的立場。過去，美國對中國出口貨品普遍持開放態度——若非如此，中國經濟不可能快速成長。川普政權希望終止這種開放，並將雙邊貿易從工具轉為武器。他們也對BRI更加嚴謹，批評義大利決定支持倡議的決定。

科技是美國另一項隱憂。美中在人工智慧領域正進行激烈競爭，並和中國電信龍頭華為發生衝突。

華為副董事長孟晚舟是公司創始人的女兒，因涉嫌違反美國對伊朗的禁運規定，於去（2018）年12月在加拿大被捕，待引渡美國。同時，川普政府向歐洲盟國施加沉重壓力，因為資安問題（儘管美國尚未公布證據）要求抵制華為。

隨著貿易和技術衝突逐漸浮上台面，21世紀嶄新全球秩序的到來，對歐洲可不是個好兆頭。但和以往面臨重大全球挑戰時一樣，歐洲正花費大量心力處理內部問題（包括英國脫歐）、無暇他顧。

歐洲無法置身事外。如果美、中間的爭端轉為全面性貿易衝突，歐洲將成為首批受害者之一。若發生這種情況，兩個超級大國會要求歐洲選邊站。考量美、中都是歐洲主要出口市場，它絕對不會想做出選擇。如果歐洲選擇抵制華為，他們很有可能遭中國報復。

歐洲得就新的全球秩序形成自己的戰略觀點。它必須在地緣政治上扮演要角，繼續按照自身需求與美、中進行貿易。

歐洲必須基於自身利益和價值觀制定其產業政策。

此外，歐洲領導人要認知到，中國正在迅速建立一個替代政治體系。在體系中，單一政黨正以數位方式控制群眾。無論你對川普看法為何，這種事情在美國絕對不會發生。

全球地緣政治平衡正在迅速變化，歐洲必須適應。除了關心內政，歐洲領導者們還需要對兩個超級大國——尤其是中國——採取可靠的戰略。

© Project Syndicate，2019.—Europe Needs a Global Strategy

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航