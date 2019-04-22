如何達成本世紀溫室氣體零排放？教育政府和企業是最迫切的步驟

文：Jeffrey D. Sachs（哥倫比亞大學可持續發展教授、衛生政策與管理教授、哥倫比亞可持續發展中心主任、聯合國可持續發展方案網路主任）

解決人類所引發氣候變遷 的方案終於清晰可見。由於零碳能源技術及可持續糧食體系的迅速發展，世界可以到本世紀中葉以不增加或很少增加成本的方式，實際結束溫室氣體排放，並為安全和健康帶來決定性的福祉。慣性是主要的障礙：政治家繼續支持化石燃料工業和傳統農業，主要原因是他們不瞭解情況，或者從上述集團獲取利益。

多數全球變暖，以及巨大的空氣污染負擔，均為燃燒煤、石油和天然氣等化石燃料所帶來的產物。環境破壞的另一個主要來源是農業，包括森林砍伐、過度使用化肥和牲畜排放甲烷。能源系統應當從污染嚴重的化石燃料轉向風能及太陽能等乾淨零碳能源，而糧食體系也應當從飼料穀物和牲畜朝著更健康也更有營養的產品過渡。類似這種能源和糧食的綜合轉化，到本世紀中會讓溫室氣體淨排放下降至零，而後再隨著大氣中的二氧化碳被森林及土壤逐步吸收而下降為負數。

截至本世紀中葉實現零淨排放，再繼之以負排放，很有可能確保實現將全球變暖限制在相對於地球前工業化時期1.5攝氏度以內的水準。令人擔憂的是，全球變暖已經達到1.1攝氏度，而全球溫度每10年均以約0.2攝氏度左右的溫度上升。這解釋了為什麼全世界必須最晚在2050年前達到零淨排放的原因。向乾淨能源轉型將每年防止數十萬人死於空氣污染，而像健康及環境可持續飲食的過渡則可以每年少死約1000萬人。

由於太陽能和風能成本驟降，以及在能源存儲領域所取得的突破，朝著低成本、乾淨能源領域的轉變，現在於世界所有地區都已成為可行。包括傳輸和儲存在內的可再生能源總系統成本，現在已經與化石燃料大體持平。但由於大型煤炭和石油企業的不斷遊說，以及缺少可再生能源方面的具體規劃，化石燃料仍然通過補貼取得政府的優先支持。

關鍵步驟是大幅增加可再生能源發電，主要包括風能和太陽能。汽車運輸和家庭取暖等某些下游能源應用領域將直接實現電氣化。其他下游用戶——包括工業、航運、航空以及卡車運輸業——將依賴可再生電力生產的乾淨燃料運行。乾淨（零排放）原料包括氫、合成液體以及合成甲烷等品種。與此同時，農場應當轉而種植植物性食品。

亞洲持續建設燃煤發電廠、加之東南亞、非洲和巴西不斷持續的森林砍伐，正導致我們的氣候、空氣和營養陷入到巨大而且完全不必要的危險之中。在美國，儘管美國人有著巨大的可再生能源潛力，但川普（Donald Trump）政府的化石燃料推廣卻進一步助長了這樣的荒謬性。類似的還有巴西新任民粹主義總統波索納洛（Jair Bolsonaro）再次呼籲開發——其實也就是砍伐——亞馬遜熱帶雨林。

那麼，我們該怎麼做？

教育政府和企業是目前最迫切的步驟。各國政府應開展技術工程評估，以瞭解各自國家截至本世紀中葉結束溫室氣體排放的可能性。而企業和銀行應緊急審查那些在乾淨安全能源和糧食系統領域具有技術吸引力的案例。

一項全新重要研究表明，世界各地均具有可以使能源系統脫碳的風能、太陽能和水利發電方面的潛力。美國、加拿大、北歐國家和俄羅斯等高緯度國家，相對而言可以使用的風力資源比赤道國家要多得多。所有國家都可以轉而使用電動車、電動卡車、輪船、飛機，並且修建新型零碳燃料企業。

上述能源轉型將創造出比化石燃料行業削減崗位多數百萬個工作機會。拒絕承認即將到來能源轉型的埃克森・美孚和雪佛龍等企業股東，將為此付出沉重的代價。他們正在進行的化石燃料投資將於未來幾年成為閒置資產。

政府及公用事業委員會應當要求所有新增發電能力必須為零碳性質。隨著原有化石燃料發電廠逐步老化和關閉，必須由通過可再生能源拍賣等途徑，並具有競爭力的乾淨發電企業來取而代之。尤其是中國和印度應當停止在本國興建新的燃煤發電廠，而像中國和日本這樣的資本輸出國，應當停止為巴基斯坦和菲律賓等亞洲其他地區的新建燃煤發電廠提供資金。

私營部門企業將激烈競爭以進一步降低可再生能源體系成本，包括發電、儲能和電動汽車、電取暖及烹飪等下游應用，並建立全新的經濟模型。各國政府應限制排放，而私營部門應當為提供低成本解決方案而展開競爭。政府和企業應共同出資進行新的研究和開發，目的是進一步降低成本。

同樣的原則也適用於土地利用。如果波索納洛真的認為他可以通過進一步砍伐亞馬遜，種植大豆和開闢牧場來實現巴西經濟繁榮，那麼他應當慎之又慎。這樣的工作將會孤立巴西，並迫使主要下游食品企業在面對全球消費者大規模抗議的情況下，停止購買巴西產品。

消費食品正走上另一條路。爆炸性新聞是漢堡王，在與不可思議食品（Impossible Foods）共同籌建的新合資企業的同時，正嘗試向以植物為基礎的漢堡轉型。「不可能」漢堡嘗上去像是牛肉漢堡，但使用植物成分的智慧化學可以讓漢堡愛好者在拯救地球的同時盡情享受他們的食品。

通過改變我們的能源和糧食系統，我們可以享受低成本的能源和令人滿意的健康飲食，而同時還不破壞自然環境。 為氣候安全而戰的高中生完成了自己的家庭作業。像川普和波索納洛這樣的政治家需要貢獻自己的一份力量，不要阻攔對抗氣候變化的進程。

© Project Syndicate，2019.—我們的零排放未來

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航