美國經濟亮眼的數據假象：短期失業率下降不代表生活變好

文：Jeffrey D. Sachs（哥倫比亞大學可持續發展教授、衛生政策與管理教授、哥倫比亞可持續發展中心主任、聯合國可持續發展方案網路主任）

美國國家政策已淪為宏觀經濟指標的奴隸，而這些指標與真正的福祉幾乎毫無關係。在許多評論者看來，2019年第一季度3.2％的增長率相當耀眼，再加上4月失業率下降至3.6％，這證明了美國總統川普（Donald Trump）的經濟政策是正確的，一些人還表示他也因此更有可能取得連任。

但這一解讀忽視了這些指標所沒有衡量的東西。而他們所沒有衡量的東西，正好才是對老百姓真正有意義的東西。

在為2017年減稅政策辯護時——他認為2018－2019年年度GDP增長將提高1.1％——哈佛大學經濟學家羅伯特・巴羅（Robert J. Barro）寫道：「更快的經濟增長要比更慢的經濟增長更好，這是不言自明的，」因為「數百萬人得益於更高的經濟增長，通常這伴隨著更高的工資和更低的失業，尤其有助於落後者。」

但我們應該對「不言自明」的事實表示警惕。巴羅是公眾理性的篤信者，應該會考慮老百姓真的怎麼說。據最新蓋洛普調查，40％的老百姓支持2017年減稅，49％不支持——淨結果是負面評價，其他幾次最新民調也證實了這一點。老百姓的眼光超越了暫時性的支出提振，關注惡化的收入和財富不平等性以及迅速膨脹的預算赤字。根據巴羅本人（通過李嘉圖），他們很有可能推斷未來增稅箭在弦上。

持續反對減稅並非唯一的公眾失望信號。其他信號甚至更加觸目驚心。美國的總體經濟條件一分為二，一半認為「好極了」或 「不錯」，一半認為「差強人意」或「糟糕」。大約49％的美國人認為經濟狀況正在改善中，50％覺得經濟狀況正在惡化或停滯不前。總體而言，止有31％滿意於國家前進的方向，67％的人不滿意。

宏觀經濟指標並沒有揭示多少生活品質資訊。比如，儘管美國經濟在近幾年中有所擴張，但美國公共衛生危機仍在發酵。美國壽命預期連跌兩年（2016年和2017年），是一戰和隨後的流感大爆發以來最長的連續下跌。但最近的下跌是因為絕望，而不是因為疾病。自殺率和鴉片類藥物過量服用事件急劇增長。

GDP和失業率沒有考慮到的另一個令人警惕的信號是美國人焦慮程度急劇上升。蓋洛普的說法是：「即便他們的經濟奔騰向前，去年感到壓力、憤怒和擔憂的美國人數量仍比過去十年的大部分時間都要多。問問他們昨天的感受，2018年的大部分美國人（55％）會說在大部分時間裡都感到壓力，近一半（45％）說感到很擔憂，五分之一以上（22％）說感到怒氣十足。」2018年的壓力、擔憂和憤怒數字達到了十年最高點。2018年美國人壓力排在世界第七，次於希臘、菲律賓和伊朗，高於烏干達、土耳其和委內瑞拉。

這些壓力指標與另一個令人矚目的發現一致：2018年美國人幸福程度下降。在被蓋洛普要求對生活進行零（最糟糕）到十分（最幸福）的打分時，2018年美國人平均打出了6.9的分數，2017年為7分，2006－2008年間為7.3分。生活滿意度在過去十年中有所下降，雖然人均GDP有所上升。在2018年，美國在全球排在第20名，在經合組織國家中位於下半段，而在2016－2018年間位於第19名。

即使從GDP和就業資料本身看，他們其實也沒有標題所表現得那麼引人注目。比如，一季度GDP增長表明存貨激增，這可能預示著未來幾個季度產出增長放緩。無論如何，這只是初步估計。類似地，失業率下降當然令人振奮，但4月的下降部分源自勞動力數量的減少。更重要的是，就業率仍低於早前的峰值。2019年4月公民就業率為工作年齡人口的60.6％，2000年的峰值為64.4％。美國當前的低失業率主要原因是許多底薪美國人退出了勞動力。

大部分美國人既不滿意國家情況的變化，也沒有天真到相信2017年減稅是治亂之道。和許多宏觀經濟學家一樣，他們知道，短期GDP增長或失業率下跌並不代表生活變好。他們充其量只是模糊不清的快照，忽視了未來，忽視了結果的不確定性，也忽視了醫療成本過高、學生貸款負擔巨大，又缺少就業保護的美國人高企且不斷增加的焦慮。他們還忽視了下降的預期壽命和藥物濫用、自殺和抑鬱負擔的加劇。

經濟學家、專家和政客應該開始全域性地著眼於現時代的生活，認真對待解決存在於美國和其他許多國家的醫療、失望、不平等和壓力的多重危機所需要的長期結構性調整。特別是，美國公民應該思考一個事實：許多其他國家的人民幸福更多，擔憂更少，並且活得也更長。總之，這些其他國家的政府沒有給富人減稅並削減其他人的服務。他們關注共同福利，而不是在迎合富人的同時，大談隱藏的東西和揭示的東西一樣多的幻覺性經濟統計資料。

© Project Syndicate，2019.—美國的增長幻覺

責任編輯：羅元祺

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