二線城市的重要性，是像磁鐵一樣把人才和資金都牢牢吸在非洲

文：Ibrahim Assane Mayaki（尼日共和國前總理、非洲新發展計畫〔NEPAD〕首席執行長）

在美世諮詢公司（Mercer）最新發佈的生活品質城市排名中，排名最高的非洲城市模里西斯路易士港，在總共231個城市中排名第83位。這似乎與更廣泛的模式相符：在城市生活品質方面，非洲相比世界絕大多數其它地區都稍顯落後。

非洲城市表現欠佳是對非洲大陸城市規劃一種令人擔憂的警示，尤其考慮到非洲的都市化正在快速發展，而無論其領袖是否制定了管理上述進程的計畫。據經合組織統計，由於「據預測非洲將成為全世界城市增長速度最快的大陸」，截止2050年，「非洲城市將成為另外9.5億人口的家。」鑑於上述趨勢，非洲決策者迫切需要提高地區城市對國際投資者、商界人士和旅遊者的吸引力，並且同時還要確保實現具有包容性的城市化。

但還有另一個關鍵趨勢遭到了忽視：那就是非洲二線城市的重要性日益增加。非洲城市化不僅限於約翰尼斯堡、金夏沙、奈洛比、喀土穆、卡薩布蘭卡和大開羅等新興大都市，截止2050年僅這些城市就將成為約3800萬民眾的家。非洲的「中間城市」同樣也得到了蓬勃發展，這些城市作為偏遠農村地區和大型城市中心之間的聯繫而存在著。

二線城市將在應對未來重大社會、經濟和政治挑戰方面發揮關鍵性的作用。但它們往往無法得到多數決策者的關注，例如非洲二線城市犯罪及警務領域的綜合資料均嚴重缺乏。每次智庫和多邊機構發表有關非洲城市化的特別報告，往往只關注大城市的成就和挑戰，而忽略了那些規模較小城市的治理事務、經濟條件和基礎設施開發。

幸運的是，由經合組織薩赫勒及西非俱樂部和「e-Geopolis.org」合作組建的「Africapolis」彙編了全新的豐富資料，拓展了非洲城市化辯論的覆蓋面。通過整合數千個人口彙集的城市群資料——其中有不少居民數量少於10萬人——Africapolis為決策者提供了可資利用的證據基礎，使決策者得以在此基礎上評估城市化進程正在如何展開。

例如，來自Africapolis的資料顯示，在基礎設施、金融投資、土地開發和城市管理方面，鮮有非洲二線城市擁有制定長期戰略規劃的自主權。這表明國家政府需要將更多權力下放到市政層面進行決策。在制定國家和地方開發戰略時，他們還需要考慮到二線城市的需求。通過在二線城市定位更多的政府及行政服務，國家政府可以提高城市地區的吸引力並能滿足民眾的需求。

Africapolis的調查結果同時顯示，非洲超大城市和二線城市目前深度交融。超大城市可以通過簡化提供公共服務流程，並在勞動者和高技能崗位之間建立聯繫，從而為民眾帶來大量機會。但人口快速增長會導致工資下降、持續貧困、住房短缺和其他一系列問題。

由於規模方面的因素，二線城市可以減輕特大型城市極度城市化所帶來的某些負面影響，並為上述過程提供更多的平衡。畢竟，他們也可以以更低的價格提供住房、醫療和教育等基礎商品和服務。這也解釋了為什麼城市化專家越來越認識到二線城市的發展可能更具包容性，這要求機會在整個社會中得以公平分配，而不是只集中在少數專屬中心。

二線城市還可以推動非洲國家經濟。除提供公共服務和設施外，它們還可以成為農業和採掘業的加工中心，同時它們也可以成為出口中心——比如奈及利亞的瓦里、喀麥隆的加魯阿和盧安達的湖野區（Huye District）。通過利用其二線城市的地理優勢，決策者可以提升這些地區在全國乃至全球的形象，並且創造出競爭力強悍的貿易和製造集群。

將二線城市納入國家發展戰略符合所有非洲政府的利益，單純依賴超大城市確保實現包容性城市化和增長根本不可能。但與二線城市合作，它們可以成為跨越整個地區的更大經濟活動網路的節點。而且通過加速地區開發，支援二線城市可以強化超大城市本身。沒有理由能夠解釋非洲超大和二線城市，為什麼不能像磁鐵一樣牢牢吸引整個大陸和世界各地的人們。

© Project Syndicate，2019.—將非洲的線城市放在首位

責任編輯：羅元祺

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