歐盟是懼怕過去所創造的產物，而現在歐洲人則懼怕未來

文：Javier Solana（前歐盟外交與安全政策高級代表、北約秘書長及西班牙外交部長。現任西班牙高等管理學院全球經濟和地緣政治中心主任及布魯金斯協會傑出研究員）

歐盟的自覺意識每五年就會復甦一次。歐洲議會選舉使我們能在鏡子中照見自己的模樣，並且評估時間的流逝。但即將進行的選舉卻具有特別的意義：它是自難民危機、英國脫歐公投以及美國總統川普（Donald Trump）當選以來的首次選舉。在如此動盪的年代，我們的目光永遠關注著這面鏡子。在此次投票後，我們將最終獲得所一直渴望的清晰反思。

歐洲議會選舉往往被視為「二級選舉」。自1979年首次選舉以來，本來已經很低的選民的投票率一直在穩步下降，這似乎表明歐洲人對此並不夠重視。就在今（2019）年選舉開始的三個月之前，僅有33％的歐洲民眾知道此次選舉將於五月進行，而僅有5％的人知道確切的日期。就在一個月前， 僅有26％的德國人熟悉本國同胞曼弗雷德・韋伯（Manfred Weber）——韋伯是歐洲人民黨競選歐洲委員會主席的候選人。

但民調顯示的前景卻更加光明。最新一次歐洲晴雨錶調查顯示，除英國人外，近70％的歐洲人都認為自己的國家已經從一體化進程中受益——這是自1983年以來的最高值。順帶說一下，多數英國人現在對這個觀點也完全同意。

但整個歐洲仍然表現出一定的政治隔閡，從而影響了各級治理。上述問題在世紀之交後加入歐盟的國家表現得尤為顯著。東歐人往往不像西歐人那樣信任政治體制。因此，他們在歐洲和全國選舉中投票人數較少也就不足為奇。對體制的不滿和低投票率在年輕歐洲人當中依然普遍存在，儘管他們比普通人抱有更強的親歐洲情緒。

此外，對於曾在20世紀下半葉滿懷希望地目睹歐洲計畫展開的幾代歐洲人來說，這樣的蜜月期已經結束。保加利亞政治學家伊萬・克拉斯特夫（Ivan Krastev）認為，我們不僅沒有像1989年法蘭西斯・福山（Francis Fukuyama）所首先提出的那樣抵達「歷史的終點」，似乎絕大多數人反而已經失去了對歷史的興趣。就像克拉斯特夫，以及歐洲外交關係委員會的馬克・倫納德（Mark Leonard）和蘇西・丹尼森（Susi Dennison）所說的那樣，「歐盟是懼怕過去的社會所創造的產物。而現在歐洲人則懼怕未來。」

儘管在二次大戰後強調歐洲一體化保障和平的作用依然至關重要，但歐盟現在需要找到進一步的合法性。不幸的是，近年來經濟和移民領域的相關挑戰——由於歐盟及其成員國極為不善的管理——卻恰恰產生了相反的效果。這為民族民粹主義政黨通過許諾，面對日益嚴重的人口危機等當前和未來的挑戰從而贏得支持創造了機會，而他們的戰略則來自於國家安全等理想化的過去。

但英國脫歐的混亂已經傳遞了歐盟以外風大寒冷的強有力的資訊。英國已經在顫抖，而它才僅僅打開了脫歐的大門而已。地理距離、緊密的經濟聯繫以及歐洲國家相對較小的經濟權重都是無可避免的現實。歐洲民眾已經注意到這一點，也難怪歐洲大陸上的民族民粹主義政黨顯然已經停止考慮從歐盟退出。

上述政黨在許多問題上存在分歧，但仇外的反移民論調是他們的共同堅持。在這方面，我們必須強調庇護權是國際上公認的權利，總體而言，移民能有助於對抗我們的人口下降，而且工業化世界的移民人數其實遠少於人們的普遍認識。反對不受控制的移民是合理訴求；但背棄我們的鄰國則不是。在此，我們所談論的不僅是人道主義的必要性：畢竟外部和內部安全具有密不可分的聯繫。

無論如何，當今歐洲最關注的問題不是移民而是經濟。今天最嚴重的挑戰之一是不平等，幾乎所有經合組織國家的不平等現象都在加劇。與此同時，經濟危機也已經加劇了歐洲的南北分歧。儘管成員國不能逃避責任，但歐洲機構必須通過制定新的社會契約來進一步強化凝聚力，這份契約理應涵蓋從技術驅動的勞動力市場混亂到環境可持續性的一切領域。

無論看似多麼矛盾，但事實是即使對歐盟的信心已經遭受到嚴重動搖，但歐洲一體化在過去十年間一直在毫無停頓的持續。當然，還有很長的路要走。但此前歐盟從未有過更為有效的工具來應對可能出現的經濟和金融難題。如果歐盟選舉後要沿著這條路繼續前進，並且要在一個大國競爭日益激烈的世界中繼續發揮其多邊參與者的作用，那麼相對沉默的親一體化多數派就必須動員起來發出聲音。

通過近年來的反省，歐洲人至少——而且最終——成功打造了一個共同的政治空間。與其坐視民族民粹主義分子利用它來反對自己，親歐洲黨派必須打造一種以未來為中心的變革性說明。像奧地利作家史蒂芬・褚威格（Stefan Zweig）一樣，我們偶爾也可能為懷念「過去的世界」而感到欣喜。但也像褚威格一樣，我們必須堅持奉行前瞻性計畫，就像我們從未親眼目睹的和平、一體化的歐洲。對歐洲統一宣導者最好的懷念是不被懷舊情緒所麻痹，並為建設明天的歐洲而竭盡全力。

© Project Syndicate，2019.—明天的歐洲

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航