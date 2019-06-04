如果不是曼德拉從廢墟中重建國家，很難想像今天的南非會是什麼樣子

文：Mark Suzman（比爾和梅林達・蓋茨基金會〔Bill & Melinda Gates Foundation〕首席策略官兼全球政策與宣傳總裁）

譯：王國仲

25年前，南非在種族隔離結束後舉行了第一次真正自由的選舉。非洲民族議會（African National Congress，ANC）以壓倒性優勢獲勝，領導人曼德拉（Nelson Mandela）成為新任總統，開始將南非重新團結在一起。隨著南非完成第六次民主選舉，曼德拉留下的眾多遺產值得回顧。

1994年時，我是英國《金融時報》（Financial Times）的一位年輕記者，負責極左派政黨——泛非主義者大會（Pan Africanist Congress，PAC）領導人克拉倫斯・馬克維圖（Clarence Makwetu）的報導。他對族群和解毫無興趣。種族隔離期間，PAC武裝分子的口號是「一個居民，一顆子彈」，成員們更呼籲「將白人全部推落海中。」

因為沒有對黑人選民進行可靠的民意調查，所以有些人預測馬克維圖與PAC能取得高達四分之一的選票。不少人擔心投票結果可能引發暴力衝突，當時情況似乎就是如此。

在馬克維圖在前往投票的同一天早上，一名心懷不滿的白人極端主義者在約翰內斯堡機場引爆一枚炸彈。當時前南斯拉夫內戰仍如火如荼；盧安達大屠殺也剛爆發沒多久，國際媒體紛紛湧入，準備報導他們預期會發生的另一個殘酷故事：極端分子（無論是黑人或白人）所挑起的南非內戰。

當然，悲劇沒有發生。在獲釋僅僅四年後，曼德拉（他因密謀推翻國家政權入監服刑27年）席捲超過60％選票，馬克維圖與PAC僅獲得不到1％。這些結果得來不易，不像表面上這麼輕鬆。

當塵埃落定，歷史演進看起來彷彿命中注定。如果曼德拉沒有從廢墟與混亂中重建南非、奠定一個統一國家的基礎，我們很難想像今天的南非會是什麼樣子。但1994年時，南非是緊張局勢與分裂的代名詞，許多問題似乎無法解決。

事實上，在投票前幾周，美國前國務卿季辛吉（Henry Kissinger）曾領導一支全球政要團隊，試圖調解許多政黨與廣受祖魯族黑人支持的因卡塔自由黨（Inkatha Freedom Party，IFP）之間的歧見（因卡塔自由黨宣稱要杯葛選舉）。季辛吉幾乎沒離開酒店房間幾次，就宣布取消調解計畫。他表示：「調解並沒有失敗，因為它從未開始。」

當時，失敗似乎無可避免。要不是曼德拉在大選前幾天成功說服因卡塔自由黨放棄杯葛，或許選舉真的會失敗。這對他的勝選至關重要，也是南非的重大進步之一。

在當選25年、出生近101年之後，曼德拉被人們視為政治領袖、解放者、偶像，甚至聖人。不過，在這些角色之外，他也是位手腕高明的政治人物，擅長建立聯盟，同時也是位迷人的可敬對手。

多年後，我看著史蒂芬・史匹柏（Steven Spielberg）的傳記片《林肯》（Lincoln，2012年上映），片中形容美國第16任總統是「政治動物」。林肯有重要且崇高的使命：廢除美國憲法中的奴隸制度，同時他也願意以狡猾，甚至詭詐的方式實現目標。電影結束、秀出工作人員名單時，我想著：「曼德拉也是如此。」

像林肯一樣，曼德拉認為人們並不總向歷史屈服。人類有可能改變歷史，他親自證明了這點。

比起聖人、偶像，我更希望記住這樣的曼德拉。畢竟，如果得靠聖人，才能解決種族隔離這類棘手的問題，那麼我們這些凡人還能指望什麼呢？不過，若一個奮鬥者、騙子、迷人而堅定的樂觀主義者能夠成功，那任何人都有機會創造更美好的世界。

這種想法一直是我職業生涯的動力。在曼德拉於1999年辭去總統職位後不久，我（當時是華盛頓特區的一名記者）在《金融時報》發表文章，點出自己對聯合國組織僵化的看法。它引起聯合國開發計劃署（UN Development Programme）新任負責人的注意，他同意組織需要改變，希望我提供協助。

接下這份工作時，我不確定自己會在聯合國待多久（之前記者的工作我只請了一年假）。18年過去，我還在國際發展領域中服務，目前任職於比爾與美琳達・蓋茲基金會（Bill & Melinda Gates Foundation）。回想起來，曼德拉真的影響我甚深：「貧窮不是天生的。如同奴隸制度或種族隔離，它可以透過人類行為來克服和消除。」他是這麼說的。

過去20年中，他的理念正逐漸實現——由於亞洲經濟快速發展，全球貧窮率下降了四分之三。在非洲，雖然發展還不算平衡，但部分國家——如衣索比亞、坦尚尼亞、迦納和盧安達——的貧窮率下降了三分之二以上。嬰兒與兒童死亡率降低以及教育的改善甚至更為顯著。

至於南非，它仍然在與種族隔離的陰影奮戰。黑人中產階級的崛起還不足以抵消收入、教育和健康方面持續存在的種族差異。儘管如此，幾乎每一項指標的表現都比25年前好。最新證據是剛結束的選舉：無論結果如何，混亂和暴動都不會再發生。

曼德拉是對的：痛苦可以由人類行為克服。即使只有一個人，你也可以改變歷史。

© Project Syndicate，2019.—How Nelson Mandela Bent History

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責任編輯：羅元祺

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