川普常抱怨美國商品在日本面臨歧視，但他就是歧視發生的原因

文：Anne O. Krueger（前世界銀行首席經濟學家、前國際貨幣基金組織第一副總裁、現任約翰・霍普金斯大學高級國際研究學院國際經濟學高級研究教授，以及史丹佛大學國際發展中心高級研究員）

譯：王國仲

在美國總統川普（Donald Trump）放棄跨太平洋夥伴關係協定（Trans-Pacific Partnership，TPP）的兩年內，日本和其他TPP簽署國已經開展新的貿易協商。現在，美國出口商承受越來越多壓力——他們大概會想知道川普「交易的藝術」發生了什麼問題。

不僅和中國進行貿易戰，川普政權也開始跟日本進行雙邊貿易談判。然而，無論川普希望與日本達成什麼目標，成果絕對遠低於他2017年棄之如敝屣的TPP。

2016年美國總統大選期間，川普向美國人承諾，將成功洽談許多重大貿易協定，甚至會多到讓人民「厭倦勝利」。現在，他透過對中國課徵大筆關稅，為美國農民、消費者與整體經濟帶來沉重負擔，民眾大概也真的「厭倦」了。

退出TPP，是川普魯莽貿易政策的典型例子。TPP於2016年由美國和11個環太平洋國家簽署，規模約佔世界貿易組織規則涵蓋的所有貿易量的40％。這是一項「21世紀的協議」，不僅包括降低關稅，還設立零售、通訊、娛樂與金融服務自由化條款。它將加強勞動力和環境標準、建立新的爭議解決機制，並形塑管理電子商務、網路安全、智慧財產權、數據移動等議題的框架。

當美國退出TPP時，不少人認為協議已經窮途末路。但其餘簽署國（由日本首相安倍晉三領導）迅速同意加入替代方案：跨太平洋夥伴全面進步協定（Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership，CPTPP）。協定內保留TPP的兩百二十多項規定中的約200項，剩餘的20項皆由美國主導，如美國日後加入該協定，也能重新恢復。

現在CPTPP已經生效。澳大利亞、汶萊、加拿大、智利、日本、馬來西亞、墨西哥、紐西蘭、秘魯、新加坡和越南共享進入彼此市場的優惠。隨著關稅的逐步取消，美國供應商的處境也越來越糟。日本對美國牛肉進口的關稅仍然保持在38.5％，但CPTPP國家對牛肉的稅額已降至27.5％（最終將達到9％）。因此，進入日本（或任何其他CPTPP國家）市場的美國牛肉（和小麥）將被課徵高於來自澳大利亞、加拿大或紐西蘭的競爭對手的關稅。

雖然如此，安倍仍努力維持與美國的良好關係，還在日本國內引起不小的政治風波。當川普政府對鋼鐵和鋁課徵關稅時，日本是少數沒有進行報復的貿易夥伴之一。儘管表達日本對區域性和多邊議程的偏好，安倍仍同意與美國進行雙邊談判。

日本國會選舉將在夏天到來，雙方在那之前不太可能有近一步協商。當協商正式啟動時，日本早已從與歐盟簽訂的自由貿易協定（Free Trade Agreement，FTA）中受惠。截至今（2019）年2月，歐盟對日本出口的90％以上（即將達到97％）都已經免稅。在短暫的過渡期後，85％的農產品也將享有相同待遇。從美國進口的葡萄酒得負擔15％關稅，來自歐盟、智利等CPTPP國家的葡萄酒卻能免稅進入日本；歐洲製造、符合共同安全規章的汽車也是如此。安倍更稱與歐盟的協議是「當保護主義蔓延時，雙方不可動搖的政治意願，將領導世界成為自由貿易的擁護者。」

就其本身而言，川普政權希望日本去除美國農業和汽車出口障礙，並降低雙邊貿易逆差（就貨品貿易來看，2018年達580億美元）。川普常抱怨美國商品在日本面臨貿易歧視，但他自己就是歧視發生的原因。美國出口商自然會失去與歐洲和CPTPP國家同業的市場份額。隨著日本新自由貿易協定到位，美國對日貿易逆差還可能進一步擴大。

儘管川普通曉「交易的藝術」，這位出色的談判代表已經讓美國出口商在環太平洋地區和歐洲市場處於嚴重劣勢。更糟的是，中國正在推動區域全面經濟夥伴關係協定（Regional Comprehensive Economic Partnership，RCEP）下16個國家間的超級自由貿易協定（儘管許多中國專家預計協議短期內不會完成）。

值得注意的是，原本TPP能將中國排除在外，並保障美國在亞太地區貿易的領導地位。無論川普和日本達成什麼協定，成果絕對低於原本的TPP框架。挽回與日本在TPP框架下的關係，而非當初的11國，或許是美國能達成的最佳結果。雖然安倍表示願意與川普進行雙邊談判，但他也不可能給美國比日本CPTPP夥伴更優惠的條件。

類似情景已多次發生——川普政權要求「談判」，獅子大開口，提供的回報卻很少。如果達不到目標，就威脅以關稅進行「懲罰」。就像問著「要錢還是要命」的搶匪，毫無談判過程可言。川普豎立美國「靠不住的惡霸」的形象，這會讓他們在國際經濟中日益孤立。美國的生產者和消費者已經付出了代價。唯一的問題是他們還願意承擔多少「勝利」。

© Project Syndicate，2019.—Is America Tired of Losing Yet?

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航