「財政緊縮」是解決經濟衰退，還是促進經濟成長？

文：Robert Skidelsky（英國上議院議員，現為華威大學政治經濟學教授）

哈佛大學教授阿爾貝托・阿萊西納（Alberto Alesina）回到了關於預算赤字、緊縮和增長的爭論上來。2010年，阿萊西納告訴歐洲財政部長們，「（即使在極短期），許多甚至大幅的預算赤字削減，也都（伴隨或隨即）出現持續增長而非衰退。」如今，阿萊西納和卡洛・法貝羅（Carlo Favero）和弗朗切斯科・吉亞瓦齊（Francesco Giavazzi）一起出版了一部新書《緊縮：什麼時候有用，什麼時候沒用》（Austerity: When It Works and When It Doesn’t），並受到了他的哈佛同事肯尼斯・羅格夫（Kenneth Rogoff）的肯定評價。

新書舊基調。作者的結論概括而言就是「在某些情況中，支出削減的直接產出成本，要完全可以被其他總需求要素的提高所補償。」言下之意是，緊縮——削減而不是增加財政赤字——也許恰恰才是衰退時期的正確政策。

此前，阿萊西納在該領域與西維亞・阿爾達尼亞（Silvia Ardagna）的合作受到了國際貨幣基金組織（IMF）和其他經濟學家的批評，認為他們用錯了計量經濟學，誇大了結果。而這部新書分析了16個經合組織國家在1976－2014年間所實施的200次多年緊縮計畫，必然也包括了大量數位分析工作。

但這不是要點。相關性不等於因果關係。財政節約與經濟增長之間存在關聯，絕不等於說兩者之間存在基礎關係。減少赤字帶來了經濟增長，還是增長使赤字減少？這個世界的一切計量經濟學都無法證明其中一者引起了另一者，或兩者不可以使第三者所導致的結果。太多的變數被省略——也就是說，可能存在導致其中之一或之二的因素。所謂的統計證明必須從因果論開始，其中資料被「擬合」以獲取理論家想要的結果。

阿萊西納的理論有兩個概念基礎。主要的是，如果赤字保持，企業和消費者會預期稅收提高，從而減少投資和消費。另一方面，削減支出暗示未來減稅，從而刺激投資和消費。

另一個次要概念是假定公共債務的增加導致投資者產生違約預期。這一預期迫使政府債券利率升高，從而增加總體借貸成本。通過阻止債務增加，緊縮可以帶來利率的「大規模下降」，從而使投資增加。

這一補充性的理由不可作為一般的規則。如果一國有自己的中央銀行，發行自己的貨幣，政府可以隨心所欲地制定利率，只需要命令央行印錢即可。如此，低利率就不是緊縮的結果，而是貨幣擴張的結果。當然，美國、英國和歐元區的量化寬鬆便是如此。利率多年位於底部，因為央行向經濟注入了數以千億計的美元、英鎊和歐元。

所以就只剩下了阿萊西納的主要原因：今天可信的公共支出削減承諾，通過消除未來增稅預期提振產出。在阿萊西納看來，同樣的理由還可以解釋為何通過削減支出比通過增加稅收實現降低赤字更好。支出削減解決了「福利和其他支出項目自動增加」的「問題」，而增稅則否。

阿萊西納寫道：「現代宏觀經濟學強調，人們關於今天要做什麼的決定，受到他們對未來會發生什麼的預期的影響。」凱因斯（John Maynard Keynes）也明白預期的關鍵重要性：約翰・希克斯（John Hicks）認為是凱因斯將「預期方法」引入了經濟學。但是，凱因斯的預期地圖與阿萊西納有所不同。他的投資者不是通過政府赤字和計算政府赤字會對未來納稅額產生什麼影響來形成預期。事實上，他們根本很少關注赤字。

他們關注的是市場規模。凱因斯認為，企業家創造就業崗位的決定，取決於他們得自就業增加的預期收益。經濟衰退會降低他們的預期銷售收入，讓他們做出裁員決定。政府支出削減意味著他們可能預期銷售進一步減少，從而加大裁員力度，導致衰退深化。反之，政府支出增加或減稅會提高銷售預期，從而逆轉衰退。

比如，如果汽車需求下降，那麼銷量也會減少，受雇生產汽車的工人數量將降低。如果政府增加公共事業方面的支出，不但能夠直接雇用更多工人，還能提高汽車需求，因此經濟產出增長將高於政府的額外支出，從而降低赤字。

因此，用最簡單的話講，對於衰退期間的合理財政政策，我們有兩套相反的理論。凱因斯說，宣佈削減公共支出給商人的信號是，他們的收益將因為購買他們生產的商品和服務的人的數量減少而下降。但阿萊西納說，宣佈削減公共支出給商人的信號時，他們可以預期未來稅收降低，從而增加今天的支出。

讀者必須自行決定哪個理論更加可靠。個人而言，我非常傾向於新書《緊縮：揭示12個傳說》（Austerity: 12 Myths Exposed）的描述：「緊縮是一個……金融利息工具——而不是它們所造成的問題的解決方案。」

© Project Syndicate，2019.——緊縮被正名了嗎？

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航