一直被全球經濟邊緣化的非洲，亟需以三項工作扭轉劣勢

文：Ngozi Okonjo-Iweala（奈及利亞前財政部長）、Brahima Coulibaly（美國聯準會新興市場經濟小組首席經濟學家）

目前對全球化的強烈抵制，尤其來自於那些擔心工資停滯和工作不穩定的發達經濟體工人階級民眾，他們強調全球經濟一體化的好處如何被誇大，以及其成本如何被低估。儘管據預測到本世紀末非洲大陸將佔據世界總人口的40％以上，但全球化對非洲及其民眾的影響卻極少引發人們的關注。

實現更具包容性的全球化，需要制定解決發達經濟體內部不平等問題的政策，同時還要促進非洲和高收入國家之間生活水準的趨同。非洲決策者在外部夥伴的支援下，可以通過加速區域一體化、縮小勞動力技術和數位基礎設施之間的差距，以及建立一套擁有並管理非洲數位資料的機制來發揮其自身的作用。

自第一次工業革命導致國際貿易激增以來，非洲就一直被全球經濟邊緣化。工業技術最早興起的當今發達經濟體是早期全球化的主要受益者。這反過來又導致全球北南收入水準的「巨大落差」。

最近，20世紀90年代全新資訊及通訊技術的出現大大降低了距離成本，也因此掀起了以複雜全球價值鏈（GVCs）為基礎的又一輪全球化浪潮。上述複雜全球價值鏈通過提升中國、印度、印尼、波蘭、韓國、臺灣和新加坡等國的工業產出促成了近幾十年來的「大規模趨同」，從而導致它們與發達經濟體之間的差距有所縮小。

但非洲國家仍被排斥在上述進程之外。非洲大陸所占全球商品貿易份額一直徘徊在3％左右，這與非洲國家在世界製造業產出中所占的份額是相似的。

可以肯定，非洲同樣受益於全球化。世界其他地區收入增加提高了對非洲商品和自然資源的需求，並加快了國民經濟的發展步伐。全球化還促進了知識轉移，從而使非洲國家能夠通過實現朝新技術的「跨越」而改善生活。

但無數的挑戰卻遠遠超過了這些好處。首先，全球化導致過早去工業化。因為發達經濟體現在可以更廉價地生產產品，導致非洲國家很難發展出能創造就業機會的當地產業。此外，在非洲地區經營的某些跨國公司正借助利潤轉移等複雜的法律會計機制來逃稅，從而導致非洲國家政府所急需的經濟發展資源被剝奪。

全球化同時助長了氣候變化，儘管非洲大陸對此貢獻有限，但其對非洲國家所產生的影響卻是不成比例的。最近摧毀了馬拉威、莫三比克和辛巴威的颶風愛達伊和肯尼斯就是不久將來的悲劇性例子。

因此，不出所料的是，近數十年來，非洲與富裕國家之間的經濟差距不斷擴大，非洲國家收入占發達經濟體收入的比率從20世紀80年代初的12％降至今天的8％。地區決策者應加速推進在三個方面的工作，以便扭轉這一趨勢並促使非洲更多受益於全球化。

首先，非洲各國政府應進一步推動區域一體化，以增強非洲的經濟實力，並在國際上更有效地推進其計畫。迄今為止所取得的進展令人鼓舞。非洲大陸自由貿易協定不久前獲得了生效所必須的至少22個批准，從而創建了一個統一的非洲商品和服務市場。非洲大陸自由貿易協定（AfCFTA）與非洲單一航空運輸市場和人員自由流動議定書一道將有助於釋放該地區巨大的經濟潛能。

其次，非洲必須改善其數位基礎設施和技術相關技能，以避免進一步被邊緣化。目前，非洲的互聯網接入成本世界最高，互聯網普及率僅僅徘徊在37％左右，大大低於57％的世界平均水準。

此外，鑒於第四次工業革命的爆發和全球價值鏈對生產標準和基礎設施要求不斷提高，非洲傳統上依賴低成本、低技術勞動力所構成的競爭優勢被大大削弱了。因此，教育和培訓專案應更加側重于開發數位技術，以及批判性思維、認知和社會行為能力等軟性技術的培養。

第三，非洲必須建立擁有並管理其數位資料的一整套系統。在現代，資本已經取代土地成為最重要的資產和財富的決定因素。但在數位經濟時代，資料將成為關鍵——就像掌握資料控制權的臉書、穀歌和騰訊等全球技術企業的爭奪所證明的那樣。而且正如李開復在其著作《人工智慧超級大國》中所說，中國巨大人口所產生的海量資料正促使中國在人工智慧領域的優勢超越美國。

非洲人口增長意味著這塊大陸也將產生海量資料，尤其隨著數位化的推進、電子商務平臺的拓展、中產階級的擴張以及消費支出的增加就更是這樣。上述全新的資料驅動型財富將惠及那些資訊的主動獲取、擁有和監管者，從而實現後來者居上。

非洲的潛力或許巨大，但它所面臨的挑戰也同樣嚴峻。截止2030年，非洲大陸將擁有近90％的世界最貧困人口。除非與過去相比全球化能在非洲發揮更大作用，否則將無法實現其共同繁榮的目標。

© Project Syndicate, 2019.—讓全球化服務於非洲

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航