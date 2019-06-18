硬體跟不上非洲都市化速度，建設「氣候適應型城市」成當務之急

文：Alzbeta Klein（國際金融公司氣候業務總監）

3月14日晚， 熱帶氣旋愛達伊猛烈衝擊非洲的東南海岸。當天，向北約1700英里，我與全球領袖和氣候專家在肯亞奈洛比召開的第三屆一個地球峰會（OPS）上會面。上述兩個場景雖然截然不同——但卻關係密切。

由愛達伊引發的人道主義緊急狀況相繼浮出水面。擁有50萬居民的莫三比克城市貝拉，首當其衝地受到了熱帶氣旋的衝擊。但由此造成的後果仍然進一步擴大，尤其因為貝拉是某些區域鄰國的主要港口所在地，其中包括馬拉威和辛巴威等內陸國家。與盧森堡面積相當的淹水範圍，現在正導致這三個國家數十萬民眾陷入流離失所的境地。

值此氣候變化導致災難性天氣事件變得更為普遍之時，愛達伊提醒我們需要共同承擔責任來強化抗災能力，特別在最脆弱的地區尤其如此。畢竟，坐等災難降臨的代價要高得多，這一點貝拉市嚴重吃緊的預算已經向我們證明。據勞埃德城市風險指數顯示，即使在保守情況下，氣候相關風險也可以導致城市平均每年損失1230億美元的GDP。

隨著氣候變化對農業和其他農村生計的不利影響，進一步加速了本已很快的城市化，致使這一挑戰將會變得更加嚴峻。在撒哈拉以南的非洲地區，已經超過4.7億的城市居民人口還將在未來25年翻一番。截至2050年，這一地區預計將占世界城市居民的20％左右。

但快速城市化也會帶來建設氣候適應型城市的機遇。要充分利用這次機遇，就需要在氣候智慧水資源管理、清潔交通和綠色建築等領域調集大量的投資。

調集氣候融資是本年度一個地球峰會的核心議題。與會者，包括我在世界銀行集團的一些同事，以及國家元首、民間社會組織和私營部門主體，我們共同提出了《非洲承諾》，其中包括旨在加快服務於非洲民眾氣候行動的承諾共識。

作為非洲承諾的組成部分，世界銀行宣佈將從2021－2025年間向非洲提供225億美元的新增氣候融資。上述融資再加上世界銀行集團的適應和恢復行動計畫，使得非洲國家能夠更好的利用投資機會並對氣候變化的風險進行管理。

但即使擁有國際機構提供的此類融資，建設氣候適應能力的成本仍將遠超公共預算能力。調動私人資本對彌合融資缺口至關重要，而國際金融公司——全球規模最大的專注於發展中國家私營部門的發展機構——也在此發揮了關鍵作用。尤其是作為世界銀行集團成員的國際金融公司一直在開發和推動創新融資產品，比方說綠色債券和碳積分，目的是使私營部門主體為緩解氣候變化和適應工作進行投資。

僅綠色債券市場在經歷了10年的快速發展後，今（2019）年的規模就有望超過1800億美元，而國際金融公司則迫不及待地想要幫助世界抓住這個市場所代表的無與倫比的氣候金融機遇。2016年，國際金融公司創設了森林債，允許投資者選擇以現金抑或碳積分的形式還款，而後者可以被用於支持森林保護事業。而去（2018）年國際金融公司，推出了致力於新興市場的全世界規模最大的綠色債券基金：阿蒙迪星球新興綠色1號基金，投入2.56億美元用於強化新興市場銀行資助氣候智慧投資的能力。這項工作為國際金融公司贏得了今年綠色債券先鋒獎2018年綠色債券發展銀行的聲譽。

但即便擁有頂級創新工具，如果政府沒有創造出適當的條件，也無法吸引到充足的私人投資。為吸引對氣候智慧項目的私人投資並建設一條可行的專案管道，非洲城市和國家必須提高項目的可融資性和改善自身信譽。

上述工作將會帶來巨大的回報。國際金融公司最近一項名為城市氣候投資機遇的研究預計，截止2030年新興市場城市可能會在六個關鍵領域吸引超過29.4萬億美元的累計氣候相關投資，這六個關鍵領域包括：綠色建築、公共交通、電動汽車、可再生能源、氣候智慧水系統和廢物基礎設施及其管理。其中高達1.5兆美元將流向撒哈拉以南非洲地區。

當然，投資機會的具體構成取決於當地情況。例如，今年一個地球峰會的主辦國肯亞擁有85億美元的投資潛力，其中50億美元是在電動汽車領域。

某些政府可能試圖將投資引導到能帶來切實短期利益的其它發展目標領域，如消除貧困和教育。但如果要持續取得上述成果，必須同時建設適應氣候方面的能力。否則，像愛達伊颶風這樣的災難將會繼續沖走民眾的未來、生命和生計。

© Project Syndicate, 2019.—為非洲的氣候智能投資提供融資

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航