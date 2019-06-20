屠夫軍人的鈔票，來自不希望蘇丹民主化的沙烏地

文：Ishac Diwan（哈佛大學貝爾弗中心中東計劃教授、巴黎科學與文學聯大阿拉伯世界研究院主席）

譯：王國仲

在6月3日軍事鎮壓導致一百多名和平抗議者死亡後，蘇丹正走向無政府狀態。由於軍方與抗議者間的信任已被摧毀，急需外部調解者協助雙方洽談過渡協議。

蘇丹正位於災難邊緣。6月3日，非官方軍事部隊向首都喀土木的和平民主抗議者開火，造成一百多人死亡、數百人受傷。對民主的期待正逐漸轉為步上葉門、敘利亞或利比亞後塵的擔憂。

僅僅數週之前，軍方似乎和抗議者站在同一陣線。4月份，在對前總統奧馬爾・巴席爾（Omar al-Bashir）的抗議持續數個月後，軍方強迫他辭職。快速支援部隊（Rapid Support Forces，RSF）指揮官穆罕默德・罕丹・達嘎洛（Mohamed Hamdan Dagalo，更廣為人知的名字是Hemeti）將軍更聲稱他拒絕執行巴席爾向民眾開火的命令。

執政近30年的巴席爾政權被阿卜杜勒・法塔赫・布爾罕（Abdel Fattah al-Burhan）將軍的過渡期軍事委員會（Transitional Military Council，TMC）取代，由Hemeti將軍擔任副手。不過抗爭持續進行，要求文人統治。TMC和蘇丹專業人員協會（Sudanese Professionals Association）代表們展開談判，抗爭隨之越演越烈。

協商初期看似充滿希望，但在兩位將軍出訪埃及、沙烏地阿拉伯和阿拉伯聯合大公國之後，情況急轉直下（這些國家都曾支持巴席爾政權）。報導指出，如果將軍們願意鞏固權力、避免政治開放，他們的桌上將多出許多鈔票。

沙烏地和阿聯有幾個目標。他們不希望在當地開啟民主先例、確保自己在葉門和各處戰爭中有足夠的步兵、取得肥沃土地，並在地緣戰略要地——非洲之角有立足之地。這樣的策略並不是什麼新聞：2013年，他們支持阿卜杜勒・法塔赫・西西（Abdel Fattah el-Sisi）將軍血腥鎮壓開羅的民主抗爭運動、推翻民選總統穆罕默德・穆爾西（Mohamed Morsi）。

不過，正如對埃及的血腥鎮壓以及在葉門的戰爭，沙烏地和阿聯在蘇丹的策略其實既短視又不完整。的確，布爾罕與Hemeti能確保蘇丹軍隊持續投入葉門，但RSF在喀土木的屠殺（還要加上在達佛犯下的戰爭罪行）將導致國際社會和蘇丹人民拒絕接受其統治；用錢補貼蘇丹軍方也無助於社會動盪引起的不滿。

這些不平之聲部分來自經濟。數十年來的管理不善，讓蘇丹政府無力填補2011年南蘇丹（蘇丹75％石油儲量所在地）獨立後留下的巨大經濟缺口。過去五年中，政府不得不減少公共開支，從GDP的18％降為10％。軍事開支至少占了公共預算的30％。2018年，由於未獲波灣國家支持，貨幣大幅貶值、通貨膨脹率高達70％。

這些不滿也和政治有關。大眾渴望民主與法治，厭倦政府只顧及一小搓北方部族的利益（這些部族和安全部隊、商人們有密切裙帶關係），對其他地區來說形同搶劫。

只要這些不滿尚未解決，動盪不安就會持續。事實上，在過去50年裡，蘇丹人一直抵抗政府的暴力統治。從西部達佛和南部的努巴山脈到東部的青尼羅州，暴力衝突越演越烈。

RSF的鎮壓只會讓問題雪上加霜。抗議者拒絕重啟和TMC的談判，呼籲民眾採取公民不服從態度直到軍政府垮台。在這樣的情況下，很難看出該如何治理一個已經如此脆弱的國家。

治理不善導致悲劇性的資源浪費。蘇丹坐擁大量石油、黃金和水資源，但它們都沒有為了人民利益而妥善發展。另外，蘇丹也擁有肥沃土地（包括灌溉計畫），能成為中東地區的穀倉。然而，政客與親信們卻一再徵收土地、剝削民眾，造成衝突、苦難和糧食不足。

除非國際勢力介入，否則蘇丹難以擺脫無政府狀態的滑坡，更別提發揮做為國家的潛力。軍方與抗議者間的信任已被摧毀，對示威者和（至少部分的）武裝部隊來說，外部調解者至關重要。

我們需要結構化的和平協議與進程，並由第三方確保順利執行。胡蘿蔔和鞭子都不可或缺，減少負債、政治穩定能為慷慨的國際援助計畫鋪上康莊大道。

在蘇丹有重要石油利益的中國必須參與其中；沙烏地和阿聯也得通力合作，尋求和平解決問題之道。非洲聯盟會是另一位重要行為者，但鑑於埃及在聯盟中的優勢地位，聯盟不該擔任處理問題的領導者。

國際社群已在蘇丹投入大量資金。它們在南蘇丹分離時發揮關鍵作用、穩定達佛局勢，更為當地大批聯合國部隊提供援助。現在，我們必須更進一步。充滿同情的公報不會有什麼幫助，為了從新一波混亂和慘劇中拯救國家（與環境），國際社會必須迅速動員、支持蘇丹人民，實現更佳治理的願望。

© Project Syndicate, 2019.—Pulling Sudan Back from the Brink

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航