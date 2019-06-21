中國的敵人不只「川普的美國」，還包括「自由的美國」

文：Joschka Fischer（1998年至2005年擔任德國副總理兼外交部長，強烈支持1999年北約對科索沃的干預，隨後反對伊拉克戰爭。在參與1960年代和70年代的反建制抗議活動後投身政治，為德國綠黨創立的關鍵人物，領導綠黨近20年）

譯：王國仲

在WTO架構下推行單一全球市場近30年後，國際秩序產生根本性變化。美、中正陷入一場關稅戰爭，一開始似乎和雙方貿易平衡有關，但事情越演越烈。前一陣子，儘管兩國仍相互威脅，人們還能觀察到雙方進行談判的蛛絲馬跡。但現在就不是這麼一回事了。

2019年5月，在川普（Donald Trump）政權壓力下，Google終止與華為的合作，取消其使用Android系統與相關應用程式的許可。此舉對華為造成生存威脅，更重要的是，它標誌著中美貿易衝突到達新高峰，以及美國主導的全球體系的終結。美國的訊息相當明確：技術和軟體出口不再只是商業問題，更和政治有關。從今以後，美國會把公權力置於市場機制之上。

雙邊衝突已轉變為霸權鬥爭，中國可能不得不傾全力保護自家產業龍頭。這代表他們會盡快從與美國相關的高科技供應鏈（特別是半導體）中撤出，轉而在國內製造，或向其他較安全的貿易對象採購。

中期結果是，這種調整會迅速將世界分割為兩大經濟競爭區。除非能頂住中、美壓力，否則所有依賴國際貿易的小國遲早得選邊站。中、美皆要求貿易對象清楚表態，因此就算是歐盟、印度或日本等巨頭也面臨棘手經濟困境。

倘若開放、統一的全球市場成為過去式，現在最大的問題是中國會怎麼出牌。身為美國最大債權國，中國會把貨幣戰爭當作王牌嗎？若果真如此，原本的全球技術鬥爭將轉變為更廣泛、直接的危險衝突。

危險的不只是經濟競爭。保護主義與貿易限制將不利於國際繁榮；這些事態發展也將深化嚴重政治對抗的風險。貿易與交易遭到技術權力取代；企業（包括大型跨國巨頭）的國籍變得跟商業模式一樣重要。

不過，把一切都歸咎於川普和他的新民族主義也是個錯誤。在Google發布聲明的兩天後，《紐約時報》刊登《世界是平的》（The World is Flat）一書作者湯瑪斯佛里曼（Thomas L. Friedman）的評論，支持川普對中國不公平貿易行為的許多攻擊。如果連以往全球化的有力支持者都這麼認為，那中國的敵人可不只「川普的美國」，還包括「自由的美國」。

川普政權的最新舉措，是表明不會在沒有做出鬥爭的情況下讓出全球領導者的位置。不過，想在現階段與中國的貿易困境中取得突破，美國本身也得付出不少代價。

毫無疑問，歐洲現在也是山雨欲來。國際經濟體制的崩解會對歐洲（尤其是德國）出口模式造成根本性挑戰。儘管歐盟仍仰賴美國安全保障與對美貿易，其出口商已越來越依賴中國市場。若被迫在兩者間作出選擇，只會導致雙輸局面。當然，在全面的技術戰爭中，歐盟作為美國盟友的重要性能夠提升，美方針對歐盟出口產品課徵懲罰性關稅的機率也會降低。不過，日益依賴中國的歐洲出口商會遭到嚴重打擊。

過去經驗顯示，歐洲往往需要面臨危機，才能邁向下一個發展階段。若現狀下有什麼希望，那就是歐洲別無選擇，只能被迫制定屬於21世紀的新地緣政治戰略。最近歐洲議會選舉中，歐盟未遭太多民粹主義衝擊。現在，歐盟必須在中、美談判破局的時代維護主權與榮耀。

© Project Syndicate, 2019.—Pulling Sudan Back from the Brink

責任編輯：羅元祺

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