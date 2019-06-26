臨時工讓非洲人民陷入貧窮迴圈，也讓政府財稅收短缺

文：Olga Morawczynski（萬事達基金會高級專案經理）、David Porteous（諮詢公司BFA創始人兼主席）

非洲數位平臺的發展，可以為彌合當前往往缺乏安全感的非正式工作與正式就業之間的差距，提供新的機遇。隨自由職業者從一個轉向另一個臨時工作場所的可攜式福利，可以推動這種轉型。

非洲已經存在大約300個活躍的數位平臺，雇用的勞動者數量近500萬之多。其中包括電子商務企業Jumia，該公司最初成立於奈及利亞，現在在非洲大陸的14個國家開展業務。

此類平臺的興起加劇了有關傳統就業行將就木的爭論，以及非正式就業在非洲持續性的普及。這樣的轉變導致低工資和低品質崗位的風險增加。它還限制了勞動者獲得關鍵福利的機會，包括病假、醫療保險、勞動者賠償和由雇主出資的退休儲蓄計畫。

非正式崗位有時可以提供足夠的收入，但卻往往導致勞動者陷入低生產率甚至是貧困的迴圈而無法自拔。在世界絕大多數地區，政府政策都未能支持和保護數量不斷增多的自由職業或臨時勞動者，從而迫使他們在監管的灰色地帶中艱難前行。

此外，非正式就業剝奪了政府大量的稅收收入。據國際勞工組織統計，非洲85％的勞動者屬於非正式就業，因此無需申報收入或登記業務。這種潛在的收入損失影響了該國投資教育、醫療和基礎設施的能力，而所有這一切都在提高勞動生產率和維持廣義經濟增長方面起著至關重要的作用。

臨時勞動者正日益迫使雇主重新思考過時的薪酬和福利模式。比如，Uber最近在英國多起訴訟中失利，而這些訴訟是由試圖爭取最低工資和假日等基本福利的司機所發起的。為安撫勞動者，平臺正在試驗針對臨時工的額外激勵舉措。例如，在美國為約車平臺Lyft工作的司機在看病時可以得到一張折扣券，而Taskrabbit的工作人員則可以享受高達100萬美元的責任保護。但這些津貼，卻依然與企業傳統上為全職員工提供的醫療保健和退休福利不可同日而語。

因此，越來越多的專家和決策者正在研究可攜式福利的可行性，上述福利不受特定崗位或公司的制約。無論與勞動者簽署的合約屬於何種性質，雇主都將為委託的所有工作支付一定比例的普遍福利。例如，如果獨立勞動者為Uber開車一小時，並為Rover遛狗一小時，那麼每家平臺都將為勞動者的福利貢獻相等的金額。這將使獨立勞動者可以積累並管理自身福利，並最終獲得類似全職合約雇員的安全網。

預計截止2030年，數位商務可以使至少8000萬非洲年輕人受益，同時也會增加臨時工的機遇。而如果一系列有價值福利，從健康保險到養老金的獲得均以註冊和納稅為條件，那麼臨時工將有充分的理由正式化其工作。

數位化可以使正式行業為勞動者提供一系列福利，並要求雇主承擔責任。非洲勞動力市場監管機構和稅務機關，可以在識別和鼓勵這一領域的進展方面發揮重要作用。這意味著要評估員工最看重哪些福利，然後設計出鼓勵數位平臺提供這些福利的有效政策。此外，為確保人們可以選擇適合自己的福利，上述政策應確保福利可以移植，並且與勞動者而非平臺之間建立聯繫。

數位平臺還應思考如何將可攜式福利納入到為潛在雇員所提供的利益，例如將其部分收入用於資助這些津貼。隨著平臺的發展和勞動競爭，上述福利有可能成為越來越重要的招聘工具。除非數字公司在這個問題上起帶頭作用，否則將會面臨政府日後迫使他們調整業務的風險——這種情況可能會帶來更多困難。

通過為臨時勞動者引入可攜式福利，非洲政府和數位平臺可以協助推動非洲大陸的未來發展。否則，服務平臺將失去頂尖人才，而各國將錯失潛在的稅收收入，非洲也無法充分受益於數字革命。

© Project Syndicate, 2019.—非洲的臨時工機遇

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航