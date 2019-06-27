川普對經濟的錯誤診斷，導致了貿易戰的錯誤處方

文：Javier Solana（前歐盟外交與安全政策高級代表、北約秘書長及西班牙外交部長。現任西班牙高等管理學院全球經濟和地緣政治中心主任及布魯金斯協會傑出研究員）

6月28－29日，日本將主辦它的第一次G20峰會。回望2008年11月，G20領導人的第一次聚會時，正逢雷曼兄弟（Lehman Brothers）倒閉引起了席捲全球金融市場的動盪。這次峰會產生了明確的宣言：「我們支援在金融不確定性時代拒絕保護主義、不向內轉的關鍵重要性。」換句話說，世界最大經濟體的領導人們同意，不可重蹈20世紀30年代加劇大蕭條政策錯誤的覆轍。

不幸的是，這一開放合作的精神時至今日已所剩無幾。哪怕是在川普（Donald Trump）尚未當選美國總統時，世界主要經濟體便已經在向保護主義誘惑屈服。但川普把問題帶向了引爆點：他下令美國退出跨太平洋合作夥伴關係（TPP），這是其諸多魯莽貿易措施的第一步，其他令人矚目的措施還有最近針對中國的關稅攻擊。川普在去（2018）年布宜諾斯艾利斯G20峰會上的頑固，也導致了G20聯合公報上第一次沒有包括抵制保護主義的承諾。

川普的商業侵略總是臨時起意，與其他外交政策維度一樣混亂，但也反映了一些明確的經濟信念。本質上，川普將國際貿易視為零和博弈，一國要贏，唯有讓出口超過進口。對存在外部赤字的國家而言（如美國），他相信「貿易戰爭是好事，很容易打贏。」他說，美國只要停止與存在對美巨大雙邊盈餘的國家貿易就已經足夠了。

真相是國際貿易根本不是零和博弈。歷史上，自由貿易與繁榮大增長有關，一國在全球經濟中的成功也未必要靠出口超過進口。美元是國際主要儲備貨幣，因此美國很容易為其貿易赤字融資——法國前總統季斯卡（Valéry Giscard d'Estaing）曾把這稱為「囂張的特權」。

但川普對貿易赤字的過敏症無法用正統經濟學治癒，這主要是因為美國的最大雙邊赤字發生在中美之間，中國的實力威脅到美國的全球霸權。白宮貿易顧問彼得・納瓦羅（Peter Navarro）曾經寫過一本叫做《死於中國》（Death by China），後來又拍了一部紀錄片，現在他正在煽動美國政府的美國孱弱論。就像這部書名那樣毫無實質內容的是，納瓦羅還指責中國要對美國製造業工作崗位的流失負有完全責任，絲毫不顧生產流程日益自動化等其他重要因素。

錯誤的診斷導致錯誤的處方。川普政府試圖通過關稅讓進口商品變得更加昂貴，從而讓就業崗位回到美國。但保護主義無法補償自動化的影響。此外，全球價值鏈的成長導致中間產品貿易劇烈增長。結果，提高進口品價格可能衝擊一國的出口（比如，美國要從中國進口大量生產投入品）。提高關稅還會導致美國消費者面臨大幅漲價；而當中國和其他國家採取報復性關稅政策時，美國生產者也有可能感受到衝擊。

在勞動力市場遭到破壞的時候徵收更高的關稅在經濟上可能會適得其反，但哈佛大學經濟學家拉斐爾・迪特拉（Rafael Di Tella）和丹尼・羅德里克（Dani Rodrik）指出，美國尤其如此。煽動性敘事在集中於勞動標準相對較低的國家（如中國）時會變得更加容易被人接受。此外，對華開放傷害了美國的錯誤觀念還反映了另一個因素：中國經濟起飛在其2001年加入世界貿易組織後大大加速了。

川普說，中國享受了世貿組織有利的條件（確實如此），世貿組織的糾紛解決機制對美國嚴重不利（大錯特錯）。基於這一原因，美國阻撓任命世貿組織上訴機構的新法官，這有可能導致上訴機構到12月份後陷入癱瘓。儘管其他世貿組織成員已在考慮可能的補救方案避免癱瘓，但世貿組織本身應該採取更加主動的立場，以尋找持續方案。

美國貿易政策中另一個有可能長期化的趨勢是用「國家安全」來論證關稅的合理性，這是對世貿組織規則的濫用。如果其他國家想讓多邊貿易體系在川普的任性攻擊下存活下來，就必須竭盡全力阻止潘朵拉的盒子被打開。但是，這與改革世貿組織、填補中國一直在利用的無法預防又不可持續的監管漏洞的方向互相矛盾。

美國很有可能將在即將召開的大阪峰會上繼續滑向保護主義，但其他G20國家應該利用這次機會明確支持自由貿易。比如，歐盟和日本之間的經濟合作協定（日本政府還設法復活了TPP）在幾個月前正式生效。簽署這一協定，同為世界最大經濟力量陣營的歐盟和日本成功地在美國沉默的情況下推動了貿易自由化，同時還推進了宏大的社會和環境標準。

在川普不斷敲詐勒索的情況下，一些國家甚至在考慮更加極端的措施。美國總統毫不猶豫地利用美元霸權，實施以妨礙國際貿易為目標的治外法權制裁，其孤立伊朗的嘗試便是明證。理性的應對是致力於國際貿易計價貨幣多樣化。

諷刺的是，這一情景——雖然遙遠，但並非不可及——可能最終讓川普獲得降低美國貿易赤字的可行之法。美元霸權的衰落有助於美國出口，同時也能美國長期利率，降低華盛頓的地緣戰略槓桿。有幾件事是肯定的：川普不會直白地向美國選民解釋這些權衡，而將繼續加倍兜售他的奇思幻想。

© Project Syndicate，2019.—喪失的G20精神

責任編輯：羅元祺

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