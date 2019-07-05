加密貨幣可望解決辛巴威惡性通膨，好處極為深遠

文：George Lwanda（聯合國開發計畫署非洲區域服務中心冶煉工業區域專案顧問、香港大學亞洲全球研究中心2018年度亞洲國際研究員）

當執政30年的辛巴威前總統羅伯・穆加比（Robert Mugabe）於2017年11月被廢黜後，許多人都期望他治下的經濟衰退狀況能很快得到逆轉。可如今時間已經過去了一年半有餘，該國經濟卻依然在一場持續爆發的貨幣危機影響下一蹶不振。那麼一種基於區塊鏈技術的加密貨幣有可能解決困擾辛巴威的問題嗎？

就在十多年前，辛巴威也遭受過類似的嚴重惡性通貨膨脹的困擾——最終在2008年11月達到了89700000000000000000000％的頂峰——致使其完全放棄了本國貨幣，轉而採用以美元為首的一籮筐國際貨幣。但嚴重的美元短缺又推高了物價，促使政府在2016年再次推出了據稱與美元等值的紙幣和硬幣。

然而由於民眾對新貨幣缺乏信任，導致新鈔在黑市上大幅折價。隨著美元繼續以淨流出的態勢不斷外流，政府最近將其貨幣和所有電子錢合併為另一個新貨幣單位：即時全額結算元（Real Time Gross Settlement）。

但僅僅發行另一種貨幣並不足以解決辛巴威的問題。任何一種「法定」貨幣——其價值並非內生，而是由政府確立的——都只有在政府負責任地印鈔，且該國大部分貨幣都存放在銀行系統中的時候，才會被視為可信的。一旦貨幣體系的可信度崩潰，重建起來就需要數十年時間。

這也是政府財政長年管理不善的辛巴威所面臨的情況。比如在2003年時，政府經常會在未經帳戶持有人同意的情況下從私人持有的外幣帳戶中提取資金；同時又連列印更多鈔票所需的墨水錢都拿不出來。

在經歷了多年基於政治動機的貨幣干預措施，包括為支付任意開支而無限制的印鈔後，民眾的信心受到動搖，以至於長期以來都盡可能避免持有本國政府發行的貨幣。 2008年辛巴威的貨幣轉手速度要比撒哈拉以南非洲國家快100倍，因為人們急於尋找更值得信賴的價值儲存方式。

消費者和企業對國有貨幣體系的信心危機至今仍在延續，正如即時全額結算元在推出後的一個月內就跌掉了五分之一的價值。

這一切都是意料之外。當人們無緣無故地失去了自己的一生儲蓄並陷入貧困時，他們顯然不會再想去依靠那個讓他們落入這般困境（同時又因稅收收入減少而無法幫助他們重新立足）的政府。

對此一種基於區塊鏈的加密貨幣，可以擺脫這種缺乏信心的狀況。交易不再由中央銀行管理，而是被存儲一個在分散式且去中心化的公共分類帳上。同時與比特幣一樣，貨幣供應將受到限制以避免隨意印鈔。在這個意義上加密貨幣將解決辛巴威國有貨幣體系中的兩個最基本問題。

因此產生的好處也是極為深遠的。區塊鏈技術使交易幾乎無法被篡改。而且因為消滅了協力廠商仲介，交易成本可以很低。這可以為辛巴威僑民每年節省高達9000萬美元的匯款相關費用。

較低的交易成本也可以支援在金融包容性方面的進展，因為任何可以連上互聯網的人都可以即時交易非常少量的資金。隨著互聯網手機使用的擴大，即使是那些生活在偏遠地區的人也獲得了加入正式銀行體系的寶貴機會。根據聯合國的報告，這一趨勢在亞洲已經成功將數百萬人納入到了正規經濟體系中。

下一步則是開始在辛巴威的正規經濟中啟用自動執行的「智慧合約」——這一變化所省下的金額可以相當於辛巴威年度GDP的0.5％。通過使交易更安全、更便宜，這種方法可以提高商業信心，還可以擴展到許多其他應用：比如區塊鏈技術就可以實現資產所有權的即時數位轉移。

而最終目標則是創建一個開放的銀行系統——也就是一個更透明的模型，通過開放式應用程式設計發展介面來共用銀行資料，使得協力廠商開發者得以構建自己的應用程式和服務。鑒於辛巴威人對現有制度缺乏信心，說服他們破舊立新也不會太難。

由於基於區塊鏈的系統增強了商業和消費者的信心，投資和家庭支出也會因此增加，從而支撐經濟並增加稅收收入。這將與政府無法任意支配的印鈔機制一道極大改善公共財政管理，幫助政府在長期範圍內恢復自身信譽。但這個系統的關鍵其實在於即便在政府名譽掃地的情況下也照樣能發揮作用。

© Project Syndicate，2019.—津巴布韋需要自己的加密貨幣

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航