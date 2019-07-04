從委內瑞拉、北韓到伊朗，證明美國的經濟制裁不比軍事干預成功

文：Jeffrey D. Sachs（哥倫比亞大學可持續發展教授、衛生政策與管理教授、哥倫比亞可持續發展中心主任、聯合國可持續發展方案網路主任）

美國總統川普（Donald Trump）的外交政策基於一系列嚴厲的經濟封鎖，其中每一項都旨在恐嚇、脅迫甚至餓死目標國家，以使他們屈服於美國的意志。儘管這種做法不像軍事襲擊那樣暴力，而且封鎖往往通過金融手段而非海軍進行，但由此造成的後果對平民而言往往非常可怕。因此，美國的經濟封鎖應當由聯合國安理會依據國際法和聯合國憲章來進行審查。

當川普於2016年競選總統時，他曾經表態不贊同美國頻繁在中東開戰。在1990－2016年間，美國在伊拉克發動了兩次大規模戰爭（1990年和2003年），此外還有阿富汗戰爭（2001年）、利比亞戰爭（2011年）和敘利亞戰爭（2012年）。此外美國還參與了許多規模較小的軍事干預行動（包括馬利、索馬利亞和葉門等）。儘管敘利亞戰爭常被描述為內戰，但事實上，卻是美國和沙烏地阿拉伯根據一項名為梧桐木的總統指令發動的一場旨在政權更迭的戰爭。

這些美國所領導的戰爭（以及近代史上的其他戰爭）沒有一次達到了希望達到的政治目標，而大規模衝突後隨之而來的就是長期暴力和動盪。迫使阿薩德垮台的企圖，引發了一場代理人戰爭——這場戰爭最終波及了美國、敘利亞、俄羅斯、沙烏地阿拉伯、卡達、伊朗、土耳其、以色列和阿拉伯聯合大公國——導致一千多萬敘利亞人流離失所，並致使約50萬人在暴力活動中喪生。

儘管川普到目前為止避免再起戰端，但他仍舊通過其他手段繼續美國的政權更迭操作。川普往往被稱為孤立主義者，但他與前任一樣具有干涉主義傾向。至少到目前為止，他的策略是更多依賴美國的經濟實力而非軍事力量來脅迫對手，這種做法同樣會造成殘酷和動盪。而且這種做法隨時有可能引發直接戰爭，就像伊朗近期所發生的那樣。

川普政府目前正對北韓、委內瑞拉和伊朗實行三項全面的經濟封鎖，此外還對古巴和尼加拉瓜等國進行幾項規模較小的封鎖，並且正在加大力度封鎖中國對技術的使用。對北韓的封鎖至少在一定程度上得到了聯合國安理會的批准。對伊朗的封鎖則直接違反了聯合國安理會決議；而迄今為止，聯合國安理會尚未表態支持抑或反對針對委內瑞拉的封鎖。美國正試圖切斷上述三國所有的國際貿易，導致糧食、藥品、能源，以及包括供水和供電在內的基本基礎設施零備件短缺。

對北韓的封鎖主要通過聯合國授權制裁，包括對北韓出口、從北韓進口以及與北韓實體金融關係的一份綜合制裁列表。據聯合國糧農組織報告，1000萬北韓人正面臨飢餓的危險，而制裁無疑是部分原因。聯合國糧農組織（FAO）警告，「通過直接和間接影響，制裁對農業生產所造成的出乎預料的負面影響不容忽視。最顯而易見的是限制進口農業生產所必須的特定產品，尤其是燃料、機械和設備零部件。」

美國對委內瑞拉的嚴厲制裁分為兩個階段。第一階段始於2017年8月，主要針對委內瑞拉國家石油公司，該公司是委內瑞拉主要的外匯收入來源；2019年1月實行的第二輪針對委內瑞拉政府的制裁範圍更加全面。最近對第一輪制裁效果的詳細分析顯示它們所造成的影響是破壞性的。美國制裁嚴重加劇了之前的經濟管理不善，導致石油產量災難性下降、惡性通脹、經濟崩潰（自2016年以來產量已經下降一半），委內瑞拉陷入飢荒和死亡率大幅攀升。

美國對伊朗的制裁自1979年來或多或少地持續存在。最新也是最嚴厲的措施於2018年8月實施，並在今（2019）年上半年進一步加劇，其目的是切斷伊朗的對外貿易。美國的制裁直接違反了聯合國安理會第2231號決議，後者批准了2015年與伊朗簽署的核協定。制裁造成了毀滅性的後果。據國際貨幣基金組織預測，伊朗經濟將在2017－2019年間萎縮近10％，今年的通貨膨脹則高達30％。藥品極為短缺。

人們可能以為，其他國家會很容易繞過美國的制裁。但美國已經威脅要懲罰違反制裁的外國公司，並利用美元的全球影響力作為大棒，威脅要對為與伊朗貿易提供融資的外國銀行實施制裁。歐洲公司已經屈服於美國的壓力，儘管歐盟曾明確發出過要與伊朗保持經濟接觸的表態。從長期來看，人們可能會利用人民幣、盧布或歐元融資，找到更多方法來規避制裁，但這也只能逐步侵蝕美國的制裁。

儘管北韓、委內瑞拉和伊朗承受了劇烈的經濟痛苦——其實是災難，但他們都沒有屈服於美國的淫威。在這個意義上，事實證明，制裁並不比軍事干預更加成功。北韓一直在維持，而且有很可能正在擴大其核武庫。而伊朗政權則對美國有關其核計畫和外交政策的要求明確表示拒絕。委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro）仍然掌權。

美國封鎖的唯一依據是總統令，幾乎沒有進行任何形式的公開辯論，也不存在國會的系統性監督。這是一場獨角戲，甚至與總統所領導的戰爭相比都有過之而無不及，因為後者會引發大規模的公眾監督。川普意識到他可以在幾乎不給美國公眾或預算帶來直接成本、而且幾乎不用承擔任何政治責任的情況下，在海外實施嚴厲的制裁。

軍事封鎖是戰爭行為，因而受到國際法的約束，包括聯合國安理會的監督。美國的經濟封鎖在功能和效果上與軍事封鎖十分相似，會給平民造成破壞性後果，並帶來引發戰爭的風險。聯合國安理會是時候審視美國的制裁制度，並將其放在國際法及維持和平的大背景下進行權衡。

© Project Syndicate，2019.—美國經濟封鎖與國際法

責任編輯：羅元祺

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