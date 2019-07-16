讓更多非洲女性進入公司高層，可能帶來意想不到的績效

文：Marcia Ashong（TheBoardroom Africa運動創始人、執行董事）、Akinyi Ochieng（TheBoardroom Africa顧問）

到2050年，非洲人口將占全世界的四分之一，這意味著每八個人中就有一位非洲婦女。但是，在非洲——更不用說全世界——非洲婦女的經濟實力和她們的數量並不相稱。這一不相稱極大地影響到非洲的前景。事實上，充分利用非洲潛力的唯一辦法是大幅改善婦女在職場的代表情況，包括在高級管理崗位。

婦女能給非洲的未來做出怎樣的貢獻，這應該是顯而易見的。全世界而言，消費支出——其中新興市場的增速是發達經濟體的三倍——基本都由婦女管控。這意味著公司有很強的激勵讓婦女參與決策過程。

但是，儘管進入全球公司董事會的婦女數量有所增加，但進步十分緩慢，非洲婦女更是基本與此無緣——但也有一些令人矚目的意外，如奈及利亞前財政部長、世界銀行前執行董事恩戈齊・奧孔喬－伊維拉（Ngozi Okonjo-Iweala），去（2018）年她被Twitter公司任命為董事，這顯然是因為Twitter在非洲日益受到歡迎。但奧孔喬－伊維拉只是個例外——極少有非洲婦女能在全球公司獲得類似重要的職位。

非洲婦女甚至在非洲內部也很少能進入董事會，95％的CEO是男性。據非洲開發銀行數據，婦女在非洲頂級上市公司董事會中只占12％的比例。

這表明非洲私營部門普遍缺少性別平等，這正在阻止非洲經濟體實現全部潛力。國際貨幣基金組織（IMF）的新研究表明，全球性別平等排名靠後的50％國家——其中包括衣索比亞、摩洛哥和奈及利亞等非洲大經濟體——如果能夠吸納更多婦女進入職場，平均可以讓經濟規模擴大多達35％。讓更多婦女躋身高層領導角色，對於推動這一變化至關重要，因為高管層的多樣性對於組織工作重點的確定具有強大的影響。全球十個增長最快的經濟體中有六個位於非洲，實現職場性別平等可以大大提振全球增長。

這一增長「紅利」不僅僅包括勞動力的增加，大量研究表明，如果公司女員工數量增加，得到她們的獨一無二的才華、技能和視角，公司就能得到巨大的好處。比如，麥肯錫全球研究所（McKinsey Global Institute）的研究表明，受到種族和性別多樣性更高的董事會領導的企業，能夠實現更高的財務回報。

類似地，據投資決策工具領先提供商MSCI，董事會多樣性不足的公司發生治理相關矛盾的可能性，會高於平均水準。與此同時，高層領導崗位婦女數量達到臨界水準的公司一般在公司社會責任方面表現更佳。

2017年，迦納爆發了歷史上最糟糕的銀行危機，原因是多年來風險管理不力和拙劣的公司治理。最終倒閉的UT銀行和資本銀行（Capital Bank）在執行和非執行領導團隊都不具有多樣性，這也許不是巧合。不同的背景和認知風格，對於避免同質群體思維和有效管理風險至關重要。

在性別平等方面排名低劣的公司常常聲稱，符合非執行董事領導層要求的女候選人太少。但合格的女性到處都有，而由於女性高等教育入學率的提高，這些數字還在不斷增加。事實上，女性完成學業的可能性比男性更高；但是，在職場向上爬升的過程中，她們逐漸消失了。因此，公司性別戰略必須解決阻礙婦女職場進步的障礙，包括支援網路、育兒假和反職場騷擾的政策等。

要找到需要的女領導人，企業還應該檢查盲點，包括可能阻礙女員工晉升的有意無意的偏見。還應該鼓勵婦女加入網路，與專注于發掘和培養強勢女性領導力的組織合作，使自己在新機會面前更加顯眼，加強現有角色的影響力。

非洲政府婦女代表的迅速增加彰顯出完全合格又有能力的婦女不難獲得。在盧旺達，女性佔據60％以上的議會席位，這一比例位世界最高。塞內加爾的這一指標也名列世界前十。在衣索比亞，總理艾哈邁德（Abiy Ahmed Ali）內閣中有50％使女性，他還任命前聯合國駐非盟代表薩赫勒－沃克・裘德（Sahle-Work Zewde）位衣索比亞首位女總統。據世界銀行婦女、商業和法律報告，在過去十年中，撒哈拉以南非洲所實施的旨在提高婦女經濟包容度的改革比世界其他任何地區都要多，但這些數字往往只是非洲少數經濟體在推動。這些進步應該體現在該地區的更多國家和私人部門中。

在非洲婦女不斷發出更強的聲音的同時，非洲地區和全球政府和企業應該擁抱這一趨勢，讓更多婦女進入高管團隊和董事會。從非洲巨大的人口規模和不斷增強的國際影響力看，這一改變的影響將是非常積極的。

© Project Syndicate, 2019.——讓非洲婦女進入董事會

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航