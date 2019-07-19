作為世界貿易強權，英國卻要因強森的謊言而離開歐盟

文：Guy Verhofstadt（前比利時首相、歐洲議會自由民主聯盟黨團主席，《歐洲的最後機會：為何歐洲國家必須組成更完美聯盟》〔Europe’s Last Chance: Why the European States Must Form a More Perfect Union〕一書作者）

譯：王國仲

當英國首相梅伊（Theresa May）的可能繼任者鮑里斯・強森（Boris Johnson）正將國家帶往縮減貿易的道路，歐盟則洽談著世界上最大的自由貿易協定。真的不得不懷疑那些「不畏險阻的」脫歐者們還有什麼好抱怨。

舉行脫歐公投三年後，對於如何離開歐盟、下一步該怎麼走，英國仍毫無頭緒。如今，由保守黨派取代將卸任的首相梅伊似乎勢在必行。對外部觀察者來說，候選人間的辯論，證明他們沒有從過去兩年與歐盟的談判中學到任何東西。

可嘆的是，這毫不令人意外。主要競選者之一強森是脫歐工程最有力的建築師，藉掩飾、誇大和造謠來影響民眾對脫歐議題的看法。2016年，強森與其黨羽哄騙選民，宣稱國民保健署（British National Health Service）能在脫歐後每週多獲得3.5億英鎊財源，導致脫歐派以些微差距在公投中勝出。另外，他還散播若持續留在歐盟，會有大量土耳其（恰好是他的祖父阿里・凱末爾〔Ali Kemal〕的故鄉）移民湧入英國的謠言。

或許強森很快就會身處必須兌現競選承諾的位置，但他卻持續散佈不實資訊。主要內容包括：英國能夠撕毀梅伊與歐盟談判的退出協議、保留對歐盟的財政承諾，同時開始洽談自由貿易協定。對強森的支持者而言，他彷彿先知一般，只有他能帶給英國神話般美好的「真脫歐」，實現公投時承諾的榮景。

和其他民粹主義的狀況一樣，強森虛假的承諾、偽愛國主義，再加上對外國人的抨擊完全不符合現實。他和其他脫歐派提出「世界英國」概念，自由的與全球進行貿易。實際上，他們卻將英國拖向一條遍布巨大貿易與商業障礙的道路。

當然，全球貿易強權非歐盟莫屬。它最近與日本、韓國、加拿大皆達成貿易協定。身為歐盟的一份子，英國受益於與七十多個國家簽署的四十多項貿易協定。若執意在未達成協議的情況下脫歐（強森已表示他願意這麼做），英國會立刻失去占總貿易量11％的市場優惠。儘管梅伊政府已和部分國家簽署連續性協議，仍不足以彌補留在歐盟內享受的貿易好處。

此外，歐盟與南方共同市場——阿根廷、巴西、烏拉圭與巴拉圭——新一輪的自由貿易談判即將完成，成為兩地區間聯合協議的一部份。這將鞏固歐盟作為全球自由貿易領導者的地位。目前歐洲企業已大量出口至南方共同市場（2016年貨品貿易達420億歐元；2015年服務貿易為220億歐元）但關稅仍高。車輛關稅高達35％，機械、相關部件稅額為20-35％，藥品則被課14％關稅。

目前擬定的貿易協定不乏反對者，包括部分非政府組織，以及牛肉產業占比較高的歐盟成員國。歐盟談判代表必須小心謹慎，在歐洲各經濟部門的利益間取得平衡。他們還得解決巴西日益惡化的人權和環境問題；推動規範，鼓勵企業採取負責任行動、遵守食品安全標準，並稽查對歐洲食品和飲料的仿冒行為。

總而言之，歐盟——南方共同市場貿易協定，將成為世界最大的貿易協議之一。囊括7.5億人，為雙方的成長、就業創造機會，達成雙贏。在美、中陷入貿易和技術戰爭時，歐盟和南方共同市場有機會領導世界，朝更有希望的方向前去。

不只如此，協議塵埃落定後，更具有重要戰略意義。英國《金融時報》（Financial Times）的馬丁・桑布（Martin Sandbu）最近便表示：「歐盟或許沒有太多軍事部門，但它有其他了不起的武器——全球最大市場的主導權。」歐盟必須利用其集體購買力，提升各項國際性標準，尤其是在環保方面。

歐盟——南方共同市場談判若順利完成，能向世界各國傳達自由貿易的價值和重要性。隨著強森可能在7月下旬執政，歐盟會持續證明英國脫歐不僅毫無必要，甚至不利英國經濟。最後，看看那些「不畏險阻的」脫歐者們還有什麼好抱怨。

© Project Syndicate，2019.————Boris Johnson’s Big Lie

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航