川普迷失於「伊朗漩渦」，得在顏面盡失與發動戰爭間做出抉擇

文：Joschka Fischer（1998年至2005年擔任德國副總理兼外交部長，強烈支持1999年北約對科索沃的干預，隨後反對伊拉克戰爭。在參與1960年代和70年代的反建制抗議活動後投身政治，為德國綠黨創立的關鍵人物，領導綠黨近20年）

譯：王國仲

隨著川普（Donald Trump）政權在伊朗問題上空轉，人們逐漸想起當年歐巴馬（Barack Obama）政府和歐洲各國竭力尋求伊朗議題解方的原因。川普與其顧問正重啟失敗的戰略，承受再次爆發毀滅性中東戰爭的風險。

想知道川普究竟要在伊朗取得什麼成就，我們大概只能用猜的。比起2015年美國退出的核武協議，他是否準備了「更好的」版本？他和顧問們是否認為只要持續要求，伊朗領導人就會交出政權，甚至退位？他們會不會嘗試藉軍事力量達成政權轉移？

很可能連他們自己也搞不清楚，因為以上情形都不會發生。

肯定的是，川普已經退出聯合全面行動計畫（Joint Comprehensive Plan of Action，JCPOA，也就是2015年開始實施的核協定），完成他的政見之一。眼下的問題是，他和執政團隊似乎沒想清楚再來會發生什麼事。

川普制定政策的少數規律之一，就是贏得其核心支持者的支持。競選時，川普反對美國介入境外糾紛，因此可以合理推測支持者不樂見美國在中東引發另一場戰爭。若和伊朗爆發軍事衝突，傷亡人數會比阿富汗與伊拉克戰爭來得更高，獲勝的機率也更低。

對川普而言，他希望在避免戰爭的前提下，極盡所能的向伊朗政權施壓。但問題在於，在波斯灣高壓的政治環境下，兩者的界線可不怎麼明確。過去經驗表明，給予壓力通常會成為軍事衝突的導火線。

與強硬的國家安全顧問約翰．波頓（John Bolton）不同，川普宣稱藉暴力達成伊朗政權轉移並非其目標。然而，就目前情況看來，發號施令的彷彿仍是當年引導前總統小布希（George W. Bush）入侵伊拉克的那些新保守主義者。

2003年以來，美國執政者在中東的挪騰空間大幅縮小，情況因此更加危險。伊朗的戰略地位遠比當時強大，正是因為美國在伊拉克戰爭中顛覆其競爭對手。儘管緊張局勢升級，伊朗還是能得到俄羅斯與中國的物資與外交支援，離「遭到孤立」還差得遠。

至少從1979年王朝政權被推翻後開始，西方政權對伊朗政策就一直以自己的想像為基礎。長久以來，美國領導的西方世界藉經濟制裁迫使伊朗改變政策和行為。但這種方法（再加上美國在該區犯下的許多其他錯誤），實際上卻使伊朗變得更強大。其軍事部隊（或聽令於該政權的代理人軍事組織）遍布伊拉克、敘利亞和黎巴嫩，一路延伸至地中海和以色列北方邊境。儘管伊朗經濟因制裁承受壓力，卻沒有崩盤的跡象，國家安全仍牢不可破。

回應川普退出JCPOA、重新實施制裁的決定，伊朗威脅重啟提煉武器級濃縮鈾。如果他們順利取得核武，該區立即爆發戰爭、出現核武軍備競賽的可能性（還有對歐洲安全造成的威脅）都是巨大的。

為了避免這種情況發生，歐洲在21世紀初、美國入侵伊拉克後，就開始與伊朗進行核談判。但要等到歐巴馬主政，西方世界的整體戰略才發生改變。既然川普現在否定前朝取得的多項進展，結果顯而易見。歐洲的約束力太弱，不足以阻止伊朗發展核武。

值得注意的是，除了防止核武擴散，JCPOA更致力於讓伊朗融入國際社會。和歐洲各國一樣，歐巴馬承認孤立伊朗未能奏效；在當地發起另一場戰爭也絕非解方。川普政權反轉前朝政策的同時，封鎖了唯一一條可行的路。

兩千多年以來，伊朗一直是個獨特的政治與文化實體，今後也將屹立不搖。唯一的問題是，這個古老且自豪的文明，該在當地和世界舞台上扮演什麼樣的角色。在找出令人滿意的答案前，中東地區將持續動盪，戰事波及世界其他地區的可能性也繼續增加。

自歐巴馬開始退出中東以來，伊朗、沙烏地阿拉伯和以色列皆積極爭取地區主導權。另外，在JCPOA帶來美、伊和解前景的同時，卻無法緩解這些長期競爭對手間緊張的關係。同時，伊朗藉由敘利亞內戰與其他衝突強化自身地位。沙烏地和以色列面對現況已相當不安，若伊朗又重拾核武計畫，將把中東地區推向大規模戰爭的浪頭。

為防止伊朗獲得核武，必須付出重大外交努力，並為伊斯蘭共和國（Islamic Republic）制定計畫，使其扮演具建設性的區域和國際角色。即便如此，中東的穩定仍仰賴內部行為者。過去一世紀的經驗證明了這點。

未能合理解釋退出JCPOA的原因，川普已迷失在伊朗漩渦中。不久後，他可能不得不在顏面盡失與發動戰爭間做出抉擇。無論他怎麼選，都會讓死忠支持者失望，並讓中東、甚至世界局勢變得更加險峻。

© Project Syndicate, 2019.—Trump’s Lose-Lose Iran Strategy

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航