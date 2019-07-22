失真的非洲GDP：哪個數據才是有意義的參考指標？

文：Paulo Gomes（世界銀行前執行董事、幾內亞比索財政部首席顧問）

八十多年來，國內生產總值一直是衡量經濟福祉的終極指標。但是，隨著世界經濟日益複雜和以科技為中心，越來越多的經濟學家質疑GDP作為經濟健康程度指標的效力，一些人提出了全新的方案。非洲的經驗表明，我們急需這樣的方案。

長期以來，非洲因為GDP的缺陷而蒙受損失。1月，全球信用評級機構惠譽（Fitch Solutions）預測，未來十年非洲GDP增長可達平均每年4.5％，但其人均平均GDP增長將停滯不前。但這一悲觀的預測是錯誤的——有可能嚇跑投資者。

非洲GDP預測的第一個問題是，它們以稀缺資料為基礎。非洲大多數國家統計部門都十分落後。它們缺少足夠的資金和獨立性獲取全面資料並估算基準經濟指標。換句話說，官方GDP數字可能謬以千里。

以奈及利亞為例，2014年，奈及利亞進行了二十多年來首次GDP資料修訂。這一「重定基數」——捕獲經濟中所發生的結構性變化的必要條件——應該每五年左右進行一次。但奈及利亞國家統計部門缺少資金、資料和政治意願定期進行基數重定。此次基數重定讓GDP猛增至5100億美元，幾乎比此前的估算值2700億美元翻了一番。如此，奈及利亞超越南非，成為非洲最大經濟體。

非洲大量經濟活動發生在非正式部門，這一事實進一步削弱了GDP統計數字的可靠性。在撒哈拉以南非洲，非正式經濟貢獻了所有就業的三分之二；在坎帕拉（烏干達首都）和達卡（塞內加爾首都）等城市，這一數字可能達到甚至超過80％。在奈及利亞，非正式經濟貢獻了50％－65％的總經濟產出。無法計量如此大量經濟活動的指標根本不可能成為投資決策的可靠基礎。

即使國家和洲級GDP平均數字比較可靠，但仍然無法成為投資的良好指引，特別是考慮到非洲的廣袤性和多樣性的情況下。事實上，GDP截然不同的非洲國家之間，可能比GDP類似的國家之間擁有更多——也更重要——的共同之處。

比如，納米比亞多樣化的經濟與南非而不是塞內加爾有更多的共同之處，而南非的GDP幾乎是納米比亞的30倍，塞內加爾經濟規模（用GDP衡量）則與納米比亞差不多。奈及利亞的GDP遠高於查德，但它們的經濟經常用來彼此比較，因為兩國石油行業類似。這些結構性的相似之處，能夠比GDP平均數字為投資者提供更加微妙的洞見。

但也許合理細緻地理解非洲經濟體的健康度和前景的最佳方法是聚焦於城市——非洲的主要經濟發展引擎。60％的非洲人仍然生活在農村地區，但非洲城市化進程十分迅速。未來15年，全世界十個增長最快的城市都將出現在非洲。奈及利亞最大城市拉各斯的經濟產出，比非洲最有希望的經濟體之一肯亞還要大。

目前，一些跨國公司已開始使用基於城市的模型指導非洲投資策略。它們知道，令人悲觀的國家GDP平均數字可能掩蓋了日益繁榮、渴望購買來自海外的高品質商品和服務的消費者。因此，在確定市場可行性時，它們常常聚焦於城市，考慮手機滲透率、電力使用率和互聯網頻寬等多樣化的指標。

比如，一家全球包裝食品製造商將其非洲戰略聚焦於15個城市，它們代表了未來五年整個非洲包裝食品預期總增長的25％左右。總體而言，外國直接投資一直主要流向非洲四個超級都市：開羅、約翰尼斯堡、奈洛比和拉哥斯。

當然，不管是在城市還是在國家層面，都需要全面可靠的資料作為投資戰略的強大基礎。私人公司——包括非洲科技初創企業——能夠利用系科技實現這一點。比如，奈及利亞資料分析企業Terragon收集手機用途資料，將它們與其商業客戶所提供的資料相匹配，形成關於非洲消費者的洞見。

投資者如果能夠抓住這些機會，形成關於非洲經濟表現和前景的準確詳細的圖景，就能獲得巨大的收益。而因為簡單的、不完整的GDP資料而放棄整個非洲的投資者，將會蒙受損失。

© Project Syndicate, 2019.——投資者眼光應超越非洲GDP

責任編輯：羅元祺

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