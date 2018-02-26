標榜「捍衛自由」的歐盟官僚，正在犧牲脆弱的「民主」

文：Dani Rodrik（哈佛大學甘迺迪政府學院國際政治經濟學教授，著有《關於貿易的直言》）

如今，自由民主危機飽受詰難。川普（Donald Trump）成為美國總統、英國脫歐投票，以及歐洲其他國家民粹主義者在選舉中的崛起，與「反自由民主」所帶來的威脅遙相呼應——後者是一種極權主義政治，標榜群眾選舉，但絲毫不尊重法治和少數群體的權利。

但較少有分析師指出，反自由民主——或民粹主義——並不是唯一的政治威脅。自由民主還因強調「自由」，不惜犧牲「民主」的趨勢帶來進一步破壞。在這種政治中，統治者通過一整套全面的政策約束，來徹底擺脫民主問責。

政治理論家亞查・芒克（Yascha Mounk）在其重要新著《人民與民主》（The People vs. Democracy）中將這類體制——它們與非自由的民主構成了恰當的對稱——稱為「反民主自由」。他指出，我們的政治體制早已不再像自由民主那樣運作，而日益類似于反民主自由。

歐盟也許正是這一趨勢的極點。在政治一體化缺位元的情況下成立單一市場和貨幣聯盟，需要將政策委託給技術官僚機構，如歐盟執委會、歐洲央行和歐洲法院等。決策日益遠離公眾的視野。雖然英國並非歐元區成員，但脫歐派所提出的「奪回控制權」，仍能夠直擊許多歐洲選民所感到的失望。

美國並沒有發生這些情況，但類似的趨勢讓許多人感到被剝奪了公民權。芒克指出，決策成為「字母湯」監管機構的自留地——從環境保護署（EPA）到食藥監督局（FDA）。獨立法庭用司法審議的特權來推動民權、擴大生育自由、引入各種其他社會改革，這令它們遭到相當大一部分群眾群體的反對。而通過世界貿易組織（WTO）或北美自由貿易協定（NAFTA）等國際組織實現治理的全球經濟，被廣泛認為遭到了操縱、不利於普通工人。

芒克的書的價值在於同時強調了自由、民主兩個詞的重要性。我們需要約束政治權力以防多數人（或權勢人物）凌駕於少數人（或無權無勢者）的權利之上。但我們也需要公共政策響應選舉偏好並受其問責。

自由民主具有內在脆弱性，因為兩者的調和並不會產生天然的政治均衡。當精英擁有了充分的權力，便不再有興趣思考公眾的總體偏好。當群眾動員起來要求權力，他們與精英所形成的妥協，很少能夠產生保護在談判桌前無代議士之人的權利。因此，自由民主有一種向某個反面墮落的傾向——反自由民主或反民主自由。

在我們的文章〈自由民主的政治經濟學〉（The Political Economy of Liberal Democracy）中，雪倫・穆坎德（Sharun Mukand）對自由民主的基礎進行了討論，與芒克不謀而合。我們強調社會被兩股政治裂痕所割裂：將少數人和種族、宗教或意識形態多數人分開的身份裂痕；以及將富人和其他人分開的財富差距。

這些裂痕的深度和性狀決定了各種政治體制的可能性。自由民主的可能性永遠受到反自由民主、或我們所謂的「自由獨裁」的制約，具體取決於是多數人還是精英佔據上風。

我們的框架有助於突出自由民主的產生需要偶然的環境。在西方，自由先于民主產生：權力分隔、言論自由和法治，在精英同意擴大公民權和群眾治國（popular rule）之前便已存在。「多數暴力」仍然是精英的一大擔憂，比如在美國，人們用精心設計的制衡制度來對付可能的多數暴力，長期以來有效束縛了行政部門。

在發展中國家，群眾動員發生在自由傳統或自由實踐尚未形成的情況下。自由民主很難成為可持續的結果。唯一的例外，出現在韓國等相對平等主義的單一民族國家，這些國家沒有顯而易見的社會、意識形態、種族或語言分歧可供獨裁者利用——不論是反自由獨裁者還是反民主獨裁者。

歐洲和美國的當今發展態勢，表明了令人不安的可能性：那裡的自由民主也可能已是明日黃花。當我們為自由民主危機而悔恨不已的時候，不要忘了反自由並非我們所面臨的唯一威脅。我們還必須找到辦法繞過不充分的民主的陷阱。

Copyright: Project Syndicate, 2018.—自由民主的雙重威脅

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