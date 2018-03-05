股市下跌表示經濟過熱？先觀察這三隻「不會吠叫的狗」

文：Anatole Kaletsky（經濟諮詢公司龍洲經訊首席經濟學家兼聯合主席，著有《資本主義4.0：新經濟的誕生》一書）

三個月前，我撰文指出全球股市上漲是經濟狀況改善的成果而不是「非理性繁榮」的表現。結果評論刊登以後那段時期股價加速上漲，一些「非理性繁榮」跡象逐漸隱現，導致了二月初的大跌。雖然大部分股市仍位於遠高於去年11月份的水準，但問題仍然存在：二月的逆轉究竟是標誌著牛市的結束，還僅僅是暫時的調整？

正如福爾摩斯（Sherlock Holmes）可能提到的那樣，最強有力的證據來自那些沒有吠叫的狗。更確切地說，它指的是那三頭在華爾街的騷動下依舊安眠的警戒犬——油價，美國長期利率和貨幣。

當我們認識到當前全球經濟的主要風險，已經完全不同於在過去十年間一直讓市場提心吊膽的長期停滯、「低通膨」（low-flation）、衰退以及歐洲政局不穩的「新常態」時，這些證據變得如此重要的原因，也就日漸凸顯出來。全球擴張和資產價格的真正威脅現在來自於通膨加速，不可持續式快速增長以及美國政治管理失策。

我在早期專欄中提到了導致這類逆轉的一些原因：世界經濟現在正在全速前進。眼下每個地區都遵循著以積極貨幣刺激政策和銀行資本重組為特徵的美國2008年後路線圖，只不過啟動的時間各有先後，日本和中國等了三年，歐洲過了六年才動手，印度，俄羅斯和巴西等大型新興經濟體則反應更慢。

因此，經濟出現衰退或大規模放緩的風險至少在未來一、兩年內不會在世界大部分經濟體中出現。但經濟增長並不能消除金融風險。相反，一些最大的股市崩盤都發生在快速增長期，而且通常是由通膨加劇和利率上升所引發的。

現在的問題在於這些通膨風險是否即將到來，或者鑒於大多數經濟體的通膨率仍然低於2％，日本和歐洲的利率仍然為負，並且大量的勞動力和資本仍然處於閒置狀態，現在開始憂慮經濟過熱是否為時過早？

為了解決這個問題，我們就應該去關注那些沒有吠叫的狗。

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油價

今年最大的通膨威脅來自油價上漲。油價從2014年的每桶100美元一路下跌，並保持在以50美元左右為上限的穩定範圍，對世界經濟來說堪稱一大福音。但是去年秋季美國原油價格突破了50美元的上限，到一月時似乎正在向70美元挺進，而許多交易商預測油價將重返100美元/桶。

在通膨業已蔓延的時期，油價大幅上漲對世界經濟來說將是一場災難，迫使各央行積極加息並可能引發長期債券的恐慌性拋售。幸而在股價下跌之下油價並未繼續上漲，相反卻急劇下行。如果油價能穩定在當前水準附近，世界經濟和股市牛市的最直接風險將被消除。

美國長期利率

美國債券市場是第二隻沒有在本月吠叫的狗，雖然它也有點蠢蠢欲動。關於十年期美國國債收益率，從一月初的2.5％上漲至眼下近3％的報導已經鋪天蓋地。然而真正意義重大之處在於自2011年確立的3％天花板，至今尚未被擊穿。如果美國債券收益率大幅上漲到3％以上，這肯定會令人們對美國資產估值產生質疑。但這還沒有發生——更重要的是，債券市場似乎認為在可預見的未來持續突破3％的可能性不大。

債券市場對美國利率和通膨的自滿情緒，或許會讓人感到意外——在我看來這甚至會在某些時候演變成一場昂貴的錯誤——但這是事實。我這樣說的證據是30年期美國國債收益率仍然只有3.2％——跟一年前以及2015年和2016年的大部分時間處於一個水準。它幾乎比2013年低了整整1%，比2007年低了2%。換句話說，債券市場認為長期增長和通膨前景，與2015年至去年初大致相同——並且比十年前要弱得多。

如果債券投資者意識到美國通膨和財政揮霍的長期風險，這種信心可能在未來消失。當這種情況發生時，長期收益率將急劇上升，投資者也真的會有理由感到憂慮。然而目前美國長期利率的走勢，意味著投資者的信心幾乎沒有動搖，儘管在美國經濟已經基本實現充分就業的情況下，總統川普（Donald Trump）依然決定削減稅收，增加政府支出並放棄赤字限制，但通膨不會再次成為嚴重威脅。

貨幣

這讓我們開始對第三隻沒有吠叫的狗進行調查。貨幣幾乎沒有被股市暴跌所影響。

這種安定是有道理的：如果投資者連美國經濟通膨壓力的影響都不在乎，那麼他們肯定會對世界其他地方更有信心。在歐洲，日本和許多新興市場，週期性上漲還是最近的事，通膨率更低，經濟管理比美國更為健康。其含義是顯而易見的：全球擴張和牛市將繼續，但驅動力將從美國轉移到更有前途的歐洲，日本和新興經濟體。

Copyright: Project Syndicate, 2018.—不吠叫的市場之犬

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