川普的貿易手段都是小把戲，拿雷根來比太抬舉了

文：Dani Rodrik（哈佛大學甘迺迪政府學院國際政治經濟學教授，著有《直說貿易：構建一個健全世界經濟的一些理念》一書）

美國總統川普（Donald Trump）在貿易政策方面的咆哮遠比實際行動誇張得多，但這種情況可能正在變化。他已經在1月提高了進口洗衣機和太陽能電池的關稅。如今他已經下令對進口鋼鐵和鋁徵收高額關稅（分別為25％和10％），而且是基於世界貿易組織規則中絕少使用的國家安全例外條款。

許多評論家對這些決策的可能性都有點反應過度，紛紛預測說可能爆發「貿易戰」甚至更糟的狀況。一位專家稱鋼鐵和鋁關稅是自1971年以來最重大的貿易限制措施——當年尼克森（Richard Nixon）總統為應對美國的貿易赤字，開徵10％的進口附加稅——並預測說「這將對全球貿易造成嚴重後果」。

而《華爾街日報》則將川普的關稅稱之為「其總統任期中最大的政策失誤」——相對於當局在俄羅斯、美國聯邦調查局、北韓、移民、稅務、白人民族主義等許許多多方面的失誤，這個評價真是有點抬舉了。

事實上川普迄今為止的貿易手段都不過是些小把戲而已。特別是與1980年代雷根（Ronald Reagan）政府的貿易保護主義政策的規模和範圍相比，簡直就是蒼白無力。雷根提高關稅，並加強了對紡織、汽車、摩托車、鋼鐵、木材、糖和電子等一大批行業的限制。他其中比較著名的一招是迫使日本「自願」限制汽車出口。當日本聲稱無法保持出口微晶片的高價格時，他立刻就對部分日本電子產品施加了100％關稅。

正如川普的政策違背了當今各項貿易協定的精神（而不是是內容），雷根的貿易限制也鑽了當時各類協定的漏洞。他們的做法是如此偏離常規，以至於人們普遍擔心「新保護主義」會再度崛起。當年一位貿易律師寫道：「這個系統出現崩潰的風險極大，甚至會重演1930年代的慘劇。」

這些警告最終證明是危言聳聽。世界經濟在1980年代的貿易自由化趨勢中並未受到暫時性逆轉的太大影響，事實上它甚至可能有所受益。雷根的貿易保護主義充當了一種疏解政治壓力的安全閥，從而避免了更嚴重的干擾。

一旦美國的宏觀經濟好轉，全球化步伐就會明顯加快。《北美自由貿易協定》，世界貿易組織（其中明確禁止雷根所使用的「自願」出口限制）以及中國的出口增長在1990年代接踵而至，一些對跨境金融的剩餘限制也同時被取消。

但川普的保護主義可能會產生非常不同的後果；歷史不必重演。一方面，即使這些貿易限制的整體影響仍然有限，但卻更多是以單方面的，硬碰硬的方式。而雷根的貿易保護主義大部分都是與交易夥伴協商談判好的，旨在減輕出口商的經濟負擔。

例如1980年代對汽車和鋼鐵的自願出口限制，是由出口國自行管理。這讓日本和歐洲企業得以共同提高對美國市場的出口價格。事實上美國的貿易限制甚至可能提升了這些企業的盈利表現，但如今韓國洗衣機或中國太陽能電池出口商們獲利的可能性則不大。川普的單邊主義會給交易夥伴帶來更大的憤怒，因此更可能引發報復。

與雷根時代措施的另一個對比在於我們如今處於全球化的更高階段，相伴而生的問題也更大。1990年代推動高度全球化的努力，在那些從全球經濟中獲利並分享價值的人，與那些未能分享價值的人之間形成了深刻的分歧。因此民族主義和本土主義的勢力可能比二戰後的任何時期都要強大。

雖然川普的各項政策旨在恢復全球貿易的公平性，但它們其實是在加劇而不是緩解這些問題。正如傑瑞德・伯恩斯坦（Jared Bernstein）和迪恩・貝克（Dean Baker）指出的那樣，川普的關稅可能有利於某些受保護行業的少數工人，但卻要下游產業和其他地方的絕大多數其他工人來承受代價。全球經濟產生的不平衡和不平等，不能通過以明顯荒謬的國家安全考慮為藉口，去保護一些有政治資源的產業來解決。這種保護主義不過是種噱頭，不是貿易改革的嚴肅議程。

相反，伯恩斯坦和貝克認為一項嚴肅認真的改革議程，應該著眼於保護製藥企業和醫生這類專業人士。它將通過多邊重新談判WTO規則來解決人們對社會傾銷（social dumping）和政策自治的擔憂。它將針對仍然能從貿易中獲得極大收益的領域，例如國際勞動者流動性，而不是那些只會讓特殊利益者受益的領域。

但大部分工作其實需要在國內完成。修復國內的社會契約需要一系列社會，稅收和創新政策來為21世紀的新政奠定基礎。但隨著公司減稅和放鬆管制，川普正朝著相反的方向前進。川普國內議程的災難性質，遲早會連那些投票給他的人都看得一清二楚。到那時，他或許就會發動一場傳統形式的貿易戰，以轉移人們的視線並提供政治掩護。

Copyright: Project Syndicate， 2018.—川普的貿易噱頭

責任編輯：羅元祺

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