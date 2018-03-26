衰頹的「自由世界秩序」既不自由，也不具有世界性，更談不上秩序

文：Richard N. Haass（美國智庫外交關係協會成員，著有《失序的時代》）

法國哲學家、作家伏爾泰（Voltaire）揶揄道，在運轉了近一千後，衰頹的神聖羅馬帝國既不神聖，也不羅馬，更不是帝國。如今，兩個半世紀過去了，用伏爾泰的話說，問題變成了：衰頹的自由世界秩序既不自由，也不具有世界性，更談不上秩序。

二戰爆發後，美國在英國和其他國家的緊密合作下，建立了自由世界秩序。其目標是絕不容許30年內導致兩場世界大戰的條件再度發生。

在這方面，民主國家致力於建立一套自由的國際體系，其中的自由是指它以法治和尊重各國主權和領土完整為基礎、人權受到保護，所有這些都適用於全世界。與此同時，所有自願的參與者都可以參與其中，促進和平（聯合國）、經濟發展（世界銀行）以及貿易和投資（國際貨幣基金組織以及日後的世界貿易組織）的機構紛紛建立起來。

所有這些背後的支撐是美國的經濟和軍事實力、遍佈歐洲和亞洲的盟國網路，以及能夠威懾侵略的核武器。因此，自由世界秩序的基礎不僅僅是民主國家的理想，也包括硬實力。所有這些都是絕不自由的蘇聯所不具備的，它所持有的概念在根本上有別於構成歐洲和世界秩序的概念。

隨著冷戰的結束和蘇聯解體，自由世界秩序看上去牢不可破。但在四分之一個世紀後的今天，它的未來疑問重重。事實上，它的三個要素——自由主義、普世性以及保護秩序本身——都正在受到其70年歷史上前所未見的挑戰。

自由主義節節退縮。民主國家感受到日益興盛的民粹主義的影響，政治極端黨派在歐洲突飛猛進，英國退出歐盟的投票結果表明精英影響力的消退。甚至美國也發生了前所未有的總統攻擊本國媒體、法院和執法機構的現象。極權主義制度，包括中國、俄羅斯和土耳其等蠢蠢欲動，匈牙利和波蘭等國家變得不再關注年輕的民主體制的命運。

用整個世界的角度看待問題，變得日益困難，特點各不相同的地區秩序——或者說失序，中東就是最好的例子——正在崛起，構建全球框架的嘗試節節敗退。保護主義日益興盛，最新一輪全球貿易談判沒有形成任何結果，且網路空間治理規則莫衷一是。

►各國沒有一致的互聯網政策，等於放縱中俄進行網路控制

與此同時，大國對峙捲土重來。俄羅斯用武力改變歐洲邊境，違反了國際關係最基本的準則，還試圖影響2016年美國總統大選，這侵犯了美國的主權。北韓對反對核武器擴散的國際共識不屑一顧。面對敘利亞和葉門的人道主義災難，世界袖手旁觀，面對使用化學武器的敘利亞政府，聯合國和其他國家無動於衷，委內瑞拉也正在成為一個失敗之國。如今，每一百個世界人口中就有一人淪為難民或在國內流民。

這一切之所以發生、為什麼在現在發生，原因有很多。從一定程度上講，民粹主義的興起是對收入停滯和就業流失的反應，而造成收入停滯和就業流失的主要是新技術，但人們卻歸咎于進口和移民。民族主義被越來越多的領導人用來樹立權威，特別是在面臨困難的經濟和政治局面時。全球機構也沒有對新的實力平衡和技術做出調整。

但自由世界的弱勢最重要的原因還是美國態度的改變。川普（Donald Trump）上台後，美國決定不再加入跨太平洋合作夥伴關係（TPP），並退出巴黎氣候協定，還威脅要退出北美自由貿易協定（NAFTA）和伊朗核協定。它以其他國家也可以使用的理由（國際安全）為藉口，單方面引入鋼鐵和鋁關稅，將世界推向貿易戰，並質疑自己對北約和其他盟友關係的承諾，也很少談及民主或人權。

「美國優先」和自由世界秩序似乎互不相容。

我並不是想把單單美國拎出來加以鞭撻。今天的其他主要力量，包括歐盟、俄羅斯、中國和日本等，它們的某些所為和所不為也可以批評。但美國不僅僅是另一個國家，它是自由世界秩序的主要締造者和主要支撐力量，同時也是主要受益者。

因此，美國決定放棄它扮演了七十多年的角色這是一個轉捩點。自由世界秩序無法光靠自己存活，因為其他國家或者缺乏利益，或者缺乏手段來維持自由世界秩序。結果是世界將變得更不自由、更不繁榮、更不和平，對美國人和其他國家的人都是如此。

Copyright: Project Syndicate， 2018.—安息吧，自由世界秩序

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