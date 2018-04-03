債券投資者不擔心通膨，不代表川普的財政放蕩一點危害也沒有

文：Anatole Kaletsky（經濟諮詢公司龍洲經訊首席經濟學家兼聯合主席，著有《資本主義4.0：新經濟的誕生》一書）

美國總統川普（Donald Trump）加碼對華貿易戰，美國聯準會也在提高美國利率，而幾個月前還一片光明的全球經濟前景也開始顯得黯淡起來。全球股市跌向2月份的低點，歐洲和亞洲大部分企業信心低迷，全世界決策者紛紛發出緊張的聲音。這些事件是全球經濟擴張結束的開始，還是最近的市場動盪只是錯誤的警報？

上個月，我強調三個指標——石油價格、美國長期利率以及美元匯率——表明全球條件仍將保持有利。經濟學家可能警告說，在美國經濟已經接近充分就業的情況下，川普的保護主義、大幅減稅以及不受控制的政府借貸，將助長通膨壓力。但金融市場根本不相信這一看法。2月初的金融動盪以來，最大和最重要的金融市場——美國政府債券市場所傳來的消息更是令人安心。

儘管聯準會決定提高短期利率，並暗示2019年還會有更多升息，但美國十年期債券利率仍遠低於2月峰值。30年期國債利率目前也低於2017年3.25％左右的峰值水準。這些利率走勢表明，債券投資者目前擔心通膨和經濟過熱，並不比川普採取減稅、保護主義措施並從預算整合向激進財政擴張轉變之前更甚。

債券投資者不擔心通膨和過熱，這一事實並不意味著川普的保護主義和財政放蕩一點危害也沒有。金融市場有時候會錯到離譜的程度，如2007—08年金融危機前。但美國債券市場不僅僅是金融觀點的指標。債券市場所表現的長期利率對營商條件影響甚大，投資者的觀點對經濟現實的影響，不亞於經濟現實對投資者觀點的影響。

目前，投資者的觀點和經濟現實並不完全衝突。3％左右的長期利率不足以體現聯準會2％的通膨目標加上2—3％的真實經濟增長（在川普政府的大規模財政刺激落實之前就有望實現）。事實上，經濟分析和過去幾十年的經驗都表明，長期利率總是圍繞名義GDP增長率波動。這一經驗法則表明，當前30年利率應在4—5％的水準。如果川普將經濟增長提升到4％的努力被認真消化，那麼長期利率應該上升到6％及以上才合理。

遲早，債券收益率和名義GDP增長之間的差異會縮小。要麼增長大幅放緩（債券市場預期表明會如此），要麼利率大幅上升（因為債券市場預期被證明大錯特錯）。

但在未來兩年中，這兩件事都未必會發生。GDP增長不可能放緩，因為政府將採取大規模財政刺激，企業信心水準高漲，並且個人收入也隨著就業崗位的迅速增加而強勁增長。

那麼債券收益率呢？如果美國經濟繼續如預期那樣增長，長期利率是否將不可避免地大幅上升，對高杠杆的美國形成衝擊並最終影響到全世界，使其偏離當前強勁而穩定的增長路徑？

這不太可能，至少在未來一年不太可能，有幾個相互關聯的原因。首先也最重要的是，對慢增長、低通膨的「新常態」的信念在投資者和央行官員中間根深柢固。金融危機以來，在經過了長達十年的長期停滯和物價下跌後，投資者和聯準會官員需要好幾個月，甚至好幾年的持續且無可爭議的通膨和增長提高的證據，來使他們相信通縮條件真的已被逆轉。

即使投資者接受了債券收益率大幅提高的邏輯，銀行和退休基金的監管高壓，以及日本和歐洲的量化寬鬆和其他形式的金融抑制，將確保政府債券在遠高於基本面估值的合理預期的水準上仍能保證需求。

監管壓力所造成的定價扭曲被債券投資者中間的一種條件反射所放大。在過去30年中，通膨和利率穩步下降，債券投資者也因為利用每一次暫時性的利率提高作為買點而持續賺錢。這一經驗形成了一種「抄底」的巴夫洛夫反射，只有好幾個月乃至好幾年的反向經驗才能打破。

這一反射在過去兩個月中非常明顯。只要股市大幅下跌——如2月初以及川普宣佈對華貿易制裁後——債券買入本能就變得不可遏制，債券價格應聲反彈，促使長期利率下降進而穩定股市。

在某一點上，債券市場的巴夫洛夫行為將停止，長期利率將大幅走高。但在此之前，投資者對低利率成為經濟現實永恆特徵的不可動搖信念，將讓美國政府能夠繼續採取日益具有通膨作用的政策。而債券市場的自滿所造成的畸低長期利率，將為全球金融市場提供安全網——至少在自滿變得不可持續之前是如此。

Copyright: Project Syndicate， 2018.—為何美國債券投資者不恐慌？

責任編輯：羅元祺

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