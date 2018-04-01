川普迫不及待證明「川金會」是明智之舉，但新的國安團隊做得到嗎？

文：Christopher R. Hill（美國前負責東亞事務的助理國務卿，現為丹佛大學Korbel國際關係學院院長，著有《前哨》）

美國總統川普（Donald Trump）近期的內閣變動——用前中情局局長麥克・蓬佩奧（Mike Pompeo）取代國務卿雷克斯・提勒森（Rex Tillerson），並用外交強硬派約翰・波頓（John Bolton）取代麥馬斯特（H. R. McMaster）擔任國家安全顧問——代表著在國家安全重點和姿態方面的重大轉折。這種做法會進一步加深世界的危險程度。

在經歷過一年多的時間裡天天發生的鬧劇後，世界開始逐漸適應川普政府的執政現狀，包括經常對外國領導人發起人身攻擊，即便是與親密盟友的關係都變幻莫測。從德國總理梅克爾（Angela Merkel）開始，尤其是歐洲地區的美國盟友，已經認識到美國作為合作夥伴不再是可以依賴的。

結果導致上述領導人越來越努力地緩和川普政府單邊決策所造成的影響，川普的許多決定直接破壞了全球合作。值得注意的是，在川普領導下美國從跨太平洋夥伴關係（TPP）和跨大西洋貿易與投資夥伴關係（TTIP）中退出——這兩項舉措本來有助於鞏固美國的全球領導地位，假如川普政府沒有堅持將這兩項協議視為小國針對美國的陰謀。

近期，川普又加大了在這個問題上的賭注，宣佈對鋁銅產品徵收高關稅，其中有些國家得到了臨時豁免，而日本卻沒有。這對曾經迫不及待地首先祝賀川普的日本首相安倍晉三而言，並不是好兆頭。儘管在關稅問題上安倍最終能夠修復其政治基礎，但卻會對今後的日美合作持更為謹慎的態度。

隨著事態不斷向前發展，提勒森和麥馬斯特為維護大局而不斷掙扎著。國務卿致命的性格弱點是羞怯加傲慢，而提勒森的秉性卻恰恰是這樣的——而他在擔任國務卿期間似乎沒有一天順利過。同樣，麥馬斯特眾望所歸但卻匆忙地取代了顏面盡失的佛林（Michael Flynn），他似乎沒有能力承擔這項工作，無法管理機構間動態並與總統進行聯絡。

相比之下，蓬佩奧和波頓已經證明他們有能力與川普進行溝通，考慮到川普的總統任期已進入第二年但仍然未能與國家安全團隊建立穩固的聯繫，這不失為一項偉大的成就。但他們兩位都沒有展現出危機處理能力，更不用說阻止美國全球領導力的進一步下滑。

就任國務卿這個美國政府最顯要的職位，對蓬佩奧而言是一次重要進步，他在短暫任職中情局局長之前，僅有六年時間代表堪薩斯州第四國會選區擔任眾議院議員職務。多數美國人首次聽說他的名字不過是在2015年，當時他負責調查時任國務卿希拉蕊（Hillary Clinton）在所謂美國駐利比亞班加西大使不幸去世中所扮演的角色。儘管那種表現可以從好的方面理解為對美國在國外外交官安全的擔憂，但同時也顯示出蓬佩奧對安全和決策的政治化態度，這與其在中情局任職期間的表現是一致的。

至於波頓，他曾在多屆政府中被指定為政治任命者。他因極力反對傳統上不關心政治的政府機構而聞名，川普政府官員現在將這些機構打上了「暗勢力」的標籤，並經常指責這些專業人士——以及外交官——奉行「綏靖政策」。

作為一名無情的官僚主義鬥士，波頓並不是沒有成就的。他在小布希總統（George W. Bush）內閣任職期間發起的「防擴散安全倡議」被外界普遍視為一項外交成功，有助於促進國際合作。但多數情況下，波頓向外界表明自己是一位外交政策鷹派，並對單邊主義有著強烈的偏好。

隨著北韓危機的降臨，世界不需要等待很久就能夠發現，波頓和蓬佩奧的政治傾向最終會轉化成什麼樣的行動。這兩位新上任的官員，都將在準備川普與金正恩即將召開的峰會期間，開始新的工作——這也是川普再次突然單方面決定的結果。

許多對外交持懷疑態度的共和黨人——這些人將波頓視為領袖——普遍不贊成川普與金正恩會面，認為與獨裁者對話是浪費時間，最終會被獨裁者所利用。即使那些從本能角度支持外交努力的人也存在嚴重的疑慮：在沒有進一步外交舉措的情況下，如果川普的賭博失敗，那麼軍事解決方案將會成為唯一的選擇。

波頓和蓬佩奧可能認為最好的結果是會晤按期舉行，但川普最後火冒三丈地離開談判桌。但由於真正可行的替代方案匱乏，因此多數人並不希望取得消極的結果。而這幾乎可以肯定不符合川普的意願，因為他迫不及待地想向外界證明接受金的會面邀請是明智的。因此蓬佩奧和波頓對倡議的支持程度不僅將影響到峰會本身，而且還將對川普的總統任期產生深遠的影響。

只有經過事前的充分準備峰會才能取得成功。波頓是否願意與常被他批評為綏靖者的韓國領導人接觸，以很好地協調美韓立場？他和蓬佩奧是否會與中國人共同努力，以便找到某種模式開展有效的合作？這兩位官員是否願意在峰會召開前與北韓官員會面，以確保取得積極的成果？

總統可能不時像變戲法般從帽子裡拎出一隻兔子。但只有當外交人員——通常在國家安全顧問和國務卿的領導下——已經準備好道具這場演出才能成功，人們並不清楚蓬佩奧和波頓能否完成這項任務。但有一點顯而易見，那就是我們所能依賴的不是經驗而是希望。

Copyright: Project Syndicate， 2018.—川普的新國家安全團隊

責任編輯：羅元祺

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